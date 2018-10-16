11 вещей, о которых вам не расскажут парикмахеры

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Хорошая прическа способна повысить женскую самооценку и подарить потрясающее настроение на целый день. Но порой после посещения парикмахерской можно получить абсолютно противоположный результат. Все потому, что у каждого мастера есть свои секреты, и далеко не всегда они направлены на то, чтобы сделать ваши волосы красивыми и здоровыми.

Мы в AdMe.ru собрали 11 секретов парикмахеров, о которых нужно знать, прежде чем приступать к своему преображению.

1. Показывайте мастеру не только то, что вы хотите видеть на своей голове, но и то, чего не хотите

Прежде чем идти в салон, найдите и сохраните несколько образов, которые вам нравятся, а также парочку совершенно неприемлемых вариантов. Важно, чтобы изображения были максимально приближены к желаемому результату, а не «я хочу как на этом снимке, но чуть-чуть короче» (у каждого свое представление о «чуть-чуть»). Это поможет мастеру лучше понять, что именно вы хотите увидеть у себя на голове.

2. Невозможно получить желаемый цвет за один сеанс окрашивания

Если вы долго красились темной краской, а сейчас хотите стать блондинкой, будьте готовы потратить на смену образа не один день и круглую сумму денег. Качественное осветление волос — это всегда долго и дорого. Если мастер предлагает вам за пару часов превратиться из брюнетки в блондинку, лучше не соглашайтесь: вы рискуете уйти не только без желаемого цвета, но и вообще без волос.

3. Мастер должен узнать историю ваших волос

Перед тем как красить ваши волосы, мастер должен узнать у вас их историю: чем и сколько раз вы до этого были окрашены. Данная информация особенно важна, если вы решили кардинально поменять цвет. Это нужно для того, чтобы подобрать правильную технологию окрашивания.

4. Узнайте, на каком проценте оксида осветляет мастер

Если вы решили изменить цвет волос и осветлиться у мастера с помощью пудры, узнайте, на каком проценте оксида он работает. Если это значение составляет 9 % и выше, то велик риск того, что белок в волосах запечется, они станут желтыми и больше не осветлятся.

5. Кудри скрывают ошибки мастера

Неровную стрижку или неудачное окрашивание мастер может легко замаскировать: для этого ему достаточно будет сделать вам кудри. Чтобы оценить результат работы парикмахера, попросите его вытянуть волосы феном. На гладких и прямых волосах хорошо видны все ошибки и недочеты.

6. Дорогие салонные средства ухода могут заменять дешевым масс-маркетом или разбавлять водой

К сожалению, это так. Если салон старается экономить на всем, то уходовые средства не становятся исключением. Дорогие шампуни и бальзамы могут разбавлять либо дешевыми средствами, либо просто водой. В итоге у продукта меняется pH, и такие средства ухода становятся не только бесполезными, но даже опасными. Так, рН шампуня для осветленных и ослабленных волос должен иметь значение 4,5–5,5, а для натуральных или жирных волос — 7–8.

7. Химическая завивка подходит только для здоровых волос

Многие обладательницы прямых волос хотя бы раз задумывались о перманентной завивке. Но, к сожалению, некоторым типам волос она совершенно противопоказана. Тонкие, ослабленные и осветленные волосы может сильно испортить состав для химической завивки. Кроме того, он может попросту вообще ничего не завить.

8. При выборе стрижки учитывайте структуру волос

При выборе стрижки учитывайте не только тип лица, но и структуру волос. Например, мягкие пушистые волосы плохо держат форму. Поэтому обладательнице таких волос не подходят геометричные стрижки. Чтобы не прогадать с прической, посмотрите на звезд, чья структура волос схожа с вашей.

9. Не все волосы можно филировать

Тонкие, пушистые и кудрявые волосы нельзя стричь филировочными ножницами. Кудрявые волосы пористые, от филировки их качество портится, они пушатся только сильнее, а концы становятся ломкими и секущимися.

10. Кератиновое выпрямление не лечит волосы

Кератин — это белок, из которого состоит человеческий волос. Во время выпрямления мастер наносит на волосы состав, который заполняет пустоты и трещины. Большинство средств для выпрямления волос содержат искусственный кератин. Он не восстанавливает волосы, а создает красивую «обертку». Когда эффект от процедуры закончится, волосы станут жесткими и ломкими. К тому же средства на основе настоящего кератина содержат формальдегид, который негативно влияет на легкие и дыхательные пути.

11. Многие салонные процедуры абсолютно бесполезны

Большинство салонных процедур направлены не на лечение и восстановление ваших волос, а на увеличение среднего чека. Причину ломкости, выпадения и сечения нужно искать прежде всего внутри организма. К подобным бесполезным процедурам можно отнести стрижку горячими ножницами, ботокс и полировку волос.