11 проверенных нами хитростей для тех, кто носит очки

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Если вы носите очки, вам нередко приходится сталкиваться с трудностями, которые даже не приходят в голову людям с хорошим зрением. Поиски футляра для очков — настоящий квест, а чтобы очки не запотевали в холодную погоду, приходится применять прямо-таки сверхспособности. Мы в АdMe.ru подобрали несколько советов, которые помогут облегчить жизнь всем, кто носит очки.

Найти очки в темноте

Нанесите на чехол для ваших очков тонкую полоску фосфорной краски. В любом темном помещении очки будет найти гораздо проще.

Протирка линз

Для сухой протирки линз лучше всего подходит микрофибра. Этот материал не царапает поверхность линз и не накапливает грязь. Ни в коем случае не протирайте линзы футболкой или рукавом рубашки: на линзах появятся микроцарапины, которые дадут дополнительную нагрузку на глаза.

Замена для очков

В экстренных случаях, когда очки недоступны, можно обойтись и без них. При близорукости можно использовать смартфон, чтобы яснее рассмотреть детали.

Мытье линз

Средство для мытья посуды идеально подходит для очистки линз! Не используйте чистящие средства, содержащие спирт, уксус, аммиак или отбеливатель. Эти вещества разрушают покрытие линз.

Чтобы очки не запотевали

Одна из главных проблем всех, кто носит очки, — запотевание линз. Для того чтобы ваши очки при переходе из теплого помещения в холодное не запотевали, предварительно обработайте линзы жидким или твердым мылом.

Очки не ободок

Не используйте очки как ободок для волос — оправа деформируется и будет спадать. Во время умывания и в других случаях, когда вы не пользуетесь очками, их лучше всего снять.

Быстро починить очки

Если шурупы очков потерялись или вылетели, используйте зубочистку в качестве временного решения. Соедините оправу и дужку очков, вставьте зубочистку и отломите ненужную часть.

Широкие и узкие дужки

Если очки постоянно сползают, подержите закругленные части дужек под горячей водой несколько минут, пока пластик немного не размягчится. Слегка согните концы вниз, чтобы они плотнее прилегали к ушам. Если очки вам слегка жмут, то подержите дужки под горячей водой и попробуйте их согнуть немного наверх, чтобы уменьшить давление.

Носовые упоры

Для регулирования носовых упоров положите очки на ровную поверхность, чтобы увидеть их по отношению друг к другу.

Форма оправы

Если у вас широко посаженные глаза, выбирайте оправы с толстой или выдающейся переносицей. Это привлекает внимание к центру лица, и глаза кажутся ближе. Если у вас близко посаженные глаза, выбирайте оправы с декоративными деталями на внешних краях. Это дает ощущение большего расстояния.

Для автомобилистов

Совет для водителей: не оставляйте очки с пластиковыми линзами на приборной панели под прямыми солнечными лучами. От нагрева линзы могу деформироваться или даже лопнуть. Лучше всего хранить очки в специальном отделении в бардачке.