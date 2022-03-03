11 простых способов отличить ценное украшение от безделушки за три копейки

«Не все то золото, что блестит» — к сожалению, эта фраза применима и к другим драгоценностям. Мы нередко обманываемся пленяющим сиянием и чистотой цвета украшений, принимая подделку за произведение ювелирного искусства.

AdMe.ru изучил простые методы проверки драгоценностей на подлинность. С их помощью вы сможете обследовать украшения перед покупкой, не обращаясь за экспертизой к ювелирам.

Настоящий рубин светится «светофорным» красным

Настоящие рубины светятся глубоким, ярким, так называемым светофорным красным цветом. Если драгоценный камень скорее темно-красный, он может оказаться гранатом, а не рубином.

В драгоценных камнях есть включения и трещинки

Немногие драгоценные камни идеальны. Если присмотреться, в них можно заметить мелкие трещины или включения минералов, которые не найдешь в подделках. В культивированных драгоценностях — натуральных, но созданных человеком в специальных условиях — тоже есть изъяны, но расположены они с особой закономерностью, будто по шаблону.

Металл можно определить по звуку

Каждый металл издает уникальные вибрации при столкновении с другими металлами. Чтобы убедиться, что перед вами, например, действительно золото, сравните его звучание с тем, что можно найти на YouTube.

Некоторые драгоценности меняют цвет при разном освещении

Некоторые драгоценные камни способны менять цвет в зависимости от цветовой температуры источника освещения. Настоящий александрит обычно выглядит зеленым при дневном и красным при искусственном свете. Настоящий турмалин — розовый, но при искусственном освещении приобретает коричневый оттенок. А вот если сапфир меняет свой оттенок с синего на фиолетовый при изменении света, вероятно, он синтетический. Хамелеоны корунда (так называются сапфиры с вариациями в цвете) очень редки, и на рынке их часто подменяют искусственно выращенными камнями.

Натуральный бриллиант почти невозможно поцарапать

Алмаз — самый твердый из известных человечеству минералов. А потому его нельзя повредить ничем, кроме как другим алмазом. Рискните потереть бриллиант наждачной бумагой: если он настоящий, не останется и следа. Другие драгоценные камни хотя и менее твердые, все же превосходят стекло по этому признаку. Аккуратно проведите украшением по краю стеклянной витрины: если на ней осталась царапина, значит, у вас в руках натуральный камень.

У бриллианта есть необычный оптический эффект

Настоящий бриллиант обладает выраженной дисперсией, то есть заметно преломляет свет. Если положить драгоценный камень плоской стороной на нарисованную на бумаге точку и посмотреть на нее через заостренный конец, вы ничего не увидите.

В настоящем сапфире не должно быть пузырьков

Искусственные сапфиры — это, по сути, стекло, которое подвергается процессу, подобному тому, который формирует природные драгоценности. Поскольку они стеклянные, в них после образования остаются крошечные пузырьки воздуха (в настоящих камнях их нет).

Драгоценные камни — холодные

Драгоценные камни обладают низкой теплопроводностью. Можно отличить стекло от кварца или коричневый топаз от дешевого цитрина, приложив их к губам и ощутив холод.

Поддельное золото не пройдет тест с тональным кремом

Настоящее чистое золото должно быть однородным. Каким бы искусным ни был ювелир, он может покрыть позолотой только поверхность фальшивого украшения. А значит, на стыках и в местах малейших повреждений будут заметны неровности. Еще один способ определить настоящее золото — потереть его о кожу, на которую нанесен тональный крем. Если проявится темная линия, значит, перед вами оригинал.

В жемчужном ожерелье надо обращать внимание на отверстия в минерале

Проверить на подлинность жемчужное ожерелье помогут отверстия, через которые проходит нить. В пластиковых подделках они обычно окружены чешуйками или сколами, которые со временем отслоятся.