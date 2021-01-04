11 простых способов сделать жилье стильным и уютным, ничего не покупая

Иногда хочется что-то изменить в своем уютном гнездышке. Но шум и пыль от ремонта, мучительный выбор стройматериалов и бесконечные финансовые затраты бросают в дрожь и заставляют отказаться от этой мысли. Благо дизайнеры знают, как изменить жилище без поклейки обоев и замены полов.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в том, как можно преобразить квартиру. И теперь в курсе, как сделать это без особых затрат.

1. Убрать провода

Клубки из проводов не только создают ощущение беспорядка, но и опасны для маленьких детей и животных. Ведь и те и другие любят все тащить в рот и грызть. А еще вокруг проводов постоянно копится пыль. Есть несколько способов спрятать провода. Например, убрать удлинители в декоративную коробку. Комок с разными кабелями спрятать за мебель с помощью двустороннего скотча или крючков для одежды. Либо зафиксировать шнуры на мебели и плинтусах с помощью строительного степлера.

2. Убрать вещи с открытых полок

Открытые пространства добавляют «воздуха» интерьеру и помогают расширять пространство. Но у них есть один недостаток: там трудно поддерживать порядок. На полках постоянно складируются сувениры из путешествий, детские поделки, ключи, наушники, нитки с иголками и много другой всячины. Лежит все это хаотично и выглядит неаккуратно. В первую очередь приберитесь на полках, которые находятся на уровне глаз. Ненужные предметы и мелочь лучше убрать в красивые коробки или органайзеры. Объемные и тяжелые вещи храните на нижних полках, а на уровне глаз оставьте небольшие книги и приятные сердцу мелочи.

3. Использовать правило тройки

Когда все лишние предметы с полок убраны, настало время подумать о декоре. В этом вам поможет правило тройки: на поверхности должно стоять три предмета. Подберите вещи с одной характеристикой: материал, тема, цвет, форма, стиль и т. д. Не нужно ставить вещи вплотную друг к другу или расставлять на большие расстояния. Оставьте между ними немного пространства.

4. Расставить вещи треугольником

Это еще один интересный способ расставить вещи на полках. Он часто используется в фотографии, но и в интерьере смотрится свежо и эффектно. Нарисуйте в уме треугольник и на его воображаемые вершины поставьте предметы. Треугольники необязательно должны быть равносторонними, прямоугольным и иметь один размер.

5. Переставить книги

Вертикальная расстановка книг давно стала классической. Но что, если отойти от канонов и по-новому взглянуть на букинистику? Например, чередовать горизонтальную расстановку с вертикальный, разместить книги корешком назад или расставить по цветам. Создайте на полке ощущение небрежности. Из ненужных книг сделайте подставку для цветов или светильника. Красивые обложки можно поместить в фоторамки вместо постеров или сделать кашпо для суккулентов.

6. Сделать мудборд

В переводе с английского мудборд — это доска настроения. Сделайте ее самостоятельно, вооружившись ватманом, старыми журналами, рисунками, билетиками из кино и музеев, фотографиями. В основе может лежать какая-то идея, единый цвет, настроение или приятные воспоминания. Мудборд служит не только украшением интерьера, но и источником вдохновения и мотиватором для достижения цели.

7. Развесить гирлянды

Кто сказал, что гирлянды нужны только на Новый год? Они станут дополнительным источником света и сделают комнату более уютной. Повесьте гирлянду на стену или над рабочим столом, длинными светящимися нитями оформите раму зеркала или входной проем. А из диодов на леске и красивой банки сделайте ночник.

8. Использовать многослойность

Этот тренд проник в дизайн интерьеров из мира моды. Чтобы освежить комнату, постелите рядом несколько ковров, различающихся цветом, текстурами и размером. Добавьте многослойности на кровати. Поверх обычного покрывала у изножья положите небольшой узкий плед или широкий палантин и добавьте подушек. Несколько слоев скатертей и салфеток украсят обеденный стол.

9. Постелить плед

Текстиль способен преобразить комнату и расставить яркие акценты в помещении. Необязательно покупать новые шторы и чехлы на подушки, используем то, что есть. Тонкое одеяло накиньте на спинку кресла или небрежно постелите на диван. Если нет пледа — не беда, его заменит широкий шарф, шаль или пончо.

10. Преобразить подоконники

Обустраивая квартиру, не забудьте о подоконнике. Идеи для оформления можно почерпнуть на Pinterest. Превратите подоконник в книжную полку. Расставьте любимые издания, свяжите их красивой лентой или бечевкой. Создайте тематические украшения на праздники. Например, украсьте пространство свечами, милыми мелочами и повесьте гирлянды.

11. Используйте природные материалы

Собрать нужные вещи для декора комнаты можно во время получасовой прогулки по парку. Пригодится все: сухоцветы, листья, цветы, ветки, прутики, шишки, палочки, мох и др. Из тонких прутиков получится декоративный венок, ветки и сухостой поставьте в вазу, а палочками оформите кашпо для растений. Засушенные листья или цветы отлично подойдут для гербария в стекле. Инструкция, как сделать гербарий, здесь.