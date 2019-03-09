11 приемов, которые помогут облегчить жизнь родителям и обойтись без детских слез
Жизнь с маленьким ребенком полна сюрпризов. Приходится все время оттачивать навыки переговорщика, врача, повара, учителя. Накормить, уложить, развлечь, научить, успокоить, развить — и так по кругу. Поэтому советы, как немного облегчить родительские будни, которые длятся 7 дней в неделю, всегда кстати, правда?
Мы в AdMe.ru почитали, что пишут опытные родители, и подобрали неочевидные и эффективные советы.
1. Веселая уборка
Отвлечь малыша, поддержать его желание помогать и развить координацию поможет уборка по квадратам.
Часто ребенку трудно держать одновременно щетку и совок, и он начинает нервничать. Сделайте на полу одну или несколько фигур из липкой ленты (квадрат, треугольник) и попросите малыша заметать мусор внутрь фигуры. А уже оттуда сами заметите его на совок. В фигуры также можно просить собирать определенные игрушки, детали конструктора, кубики.
2. Хитрость для сна ребенка
Какой родитель не знает, что уснувший на руках ребенок при попытках переложить его в кровать похож на бомбу замедленного действия? Кто же захочет расставаться с теплыми объятиями!
Чтобы все прошло гладко, нагрейте кроватку грелкой. Тогда не будет резкого перепада температур, который ребенок очень чутко чувствует, и малыш не проснется.
3. Чтобы краска быстро смылась с рук
Любые въедливые краски — гуашь, пальчиковые, фломастеры — легко отмоются, если перед сеансом рисования намазать ладошки ребенка кремом.
А экологичные краски можно сделать из обычной манной каши, добавив в нее пищевые красители.
4. «Овощная» игра
Как сделать так, чтобы ребенок ел овощи? Доверьте ему выбор. Например, раз в неделю отправляйтесь с малышом в магазин или на рынок, пусть он выберет два-три новых вида овощей, которые ему понравятся. А если он еще и будет участвовать в приготовлении, то как потом не съесть?
Диетологи также советуют нарезать овощи разных цветов и выкладывать на тарелку, к которой у ребенка есть свободный доступ. Это позволит ему удовлетворять свое пищевое любопытство без давления со стороны родителя.
5. Как отвлечь ребенка
Обезопасьте заглушками верхние ящики комодов или кухонных шкафчиков, а нижние можно отдать на растерзание ребенку.
Пусть в этих незакрытых ящиках живут те предметы, которыми малыш может играть и удовлетворить свою тягу к познанию нового: пластмассовая цветная посуда, крышки, легкие коробки и так далее.
6. Для удачной детской фотосессии
К рождению ребенка вы даже купили фотоаппарат? Но сфотографировать непоседу так, чтобы получились хорошие кадры, — задача не из легких. Привлеките внимание малыша яркой резинкой, надетой на объектив. Из такой резинки можно сделать игрушку, пришив к ней глазки и носик. Также яркие насадки для объектива можно купить уже готовыми.
А если вы делаете кадры на телефон, привлекайте внимание пальчиковыми игрушками.
7. Легкий способ извлечь занозу
Противные занозы совсем не нужно выковыривать иголками и пинцетами. Достаточно смочить место теплым содовым раствором и заклеить лейкопластырем. Через час заноза выйдет сама и ее можно будет легко убрать.
Чтобы ускорить процесс, можно дополнительно обмотать место бинтом.
8. Наклейка-градусник
Термометр-наклейка позволит быстро измерить температуру малыша, не тревожа его. Этот метод годится для совсем маленьких детей. А с ребенком постарше измерение температуры можно сделать частью веселой игры и объяснить малышу, почему температура растет.
9. Сенсорный пакет для рисования
Чтобы ребенок мог рисовать или исследовать свойства жидкостей, не рискуя испачкать все вокруг, сделайте простую игрушку.
Зип-пакет можно наполнить на выбор гуашью, смесью гуаши и пены для бритья, смесью геля для волос и блесток. Разные смеси будут вести себя по-разному и надолго займут внимание ребенка.
10. Светящаяся ванна
Малыш не большой любитель купаться? Бросьте в воду безопасные, но очень эффектные неоновые палочки или браслеты. Но тогда появится другая проблема: как вытащить ребенка из ванны.
11. Гамак для самолета
Гамак для перелетов с ремнями безопасности делает перелет с ребенком до года значительно удобней. Он достаточно жесткий, чтобы поддерживать спину малыша в правильном положении, и эластичный, чтобы малыш не испытывал дискомфорта.
А может быть, у вас есть свои проверенные хитрости и вы готовы поделиться ими с нами?
Фото на превью The Grommet / Youtube.