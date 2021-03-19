11 привычных вещей в спальне, которые призваны радовать глаз, но фактически являются рассадниками пыли

Спальня — это комната, предназначенная для сна и отдыха. Именно здесь мы проводим около 1/3 своей жизни. Многие стараются обустроить это помещение как можно лучше, сделать его максимально уютным. И со временем комната переполняется вещами и всевозможными предметами, которые становятся пылесборниками.

Мы в AdMe.ru выяснили, что чаще всего в спальне не приносит никакой пользы, а попросту занимает место.

1. Декоративные подушки

На первый взгляд кажется, что декоративные подушки на кровати — это отличное украшение интерьера. Но не все считают, что они уместны в спальне. Помимо того, что их каждый раз куда-то приходится убирать во время сна, так еще и пыль они собирают на ура. Это была такая боль! Я избавилась от них, и теперь у нас одеяло и 2 обычные подушки с красивыми наволочками, которые выглядят как декоративные. © LexiLucy / Reddit

У меня есть правило насчет вещей из ткани: они должны быть функциональными. Декоративные подушки — это беспорядок. На самом деле их никто не видит, кроме меня. © bookworm92054 / Reddit

2. Габаритные люстры

Объемные люстры со множеством мелких элементов смотрятся довольно эффектно и дорого. Однако, когда подходит время очередной уборки, невольно возникают мысли о целесообразности такого выбора. Ведь чем крупнее люстра, тем больше времени понадобится на ее чистку. Я почистила люстру. Мне потребовалось более 2 часов. © canibeyourprincess / Reddit

Я удивлена, что это заняло всего 2 часа! © allisonwonderland00 / Reddit

3. Навесные полки

Чтобы сделать спальню более уютной, многие прибегают к дополнительным атрибутам интерьера — навесным полкам. Считается, что они не занимают много места, но отлично заполняют пространство с точки зрения декора. Но здесь мнения расходятся, и некоторые выбирают в качестве варианта для хранения вещей полноценные шкафы. Я бы не стал использовать навесные полки или другую небольшую мебель для хранения вещей. © AB-1987 / Reddit

4. Множество ненужных книг

Почти в каждом доме имеется по меньшей мере десяток каких-либо книг на полке или в шкафу. К сожалению, мало кто использует их по назначению, и, как правило, они просто собирают пыль. Большое количество книг занимает много места. Оставьте только те экземпляры, которые вам нравятся и которые вы, возможно, будете перечитывать. Если не планируете этого делать, то лучше подарите их. Так сделала бы я. © goddessofthewinds / Reddit

5. Стулья со спинкой

Казалось бы, как такой простой атрибут мебели, как стул, может стать центром беспорядка в комнате? Но при этом вряд ли найдется тот, кто ни разу не вешал на спинку стула одежду. На первый взгляд, это быстро и удобно, но на самом деле гора вещей на нем постоянно только увеличивается. Одна вещь, которую я не понимаю в спальнях, — поставить туда стул. Это же просто рецепт идеальной свалки. © wenamedthecatindiana / Reddit

6. Балдахин над кроватью

В погоне за модой люди все чаще стали использовать в своих спальнях необычный элемент интерьера — балдахин над кроватью. Красивый навес придает комнате изюминку. Однако немногие задумываются о недостатках: на ткани оседает огромное количество пыли, которой впоследствии приходится дышать. В конечном счете роскошный балдахин будет только мешать. Пользователи сети подтверждают этот факт. Минусы: эти чертовы штуки собирают очень много пыли. © TWFM / Reddit

Надеюсь, у вас нет аллергии на пыль. © BrownLiquorice / Reddit

Я давно хотела эту установку, но потом стала старше и поняла, что это огромная ловушка для пыли. © monkey_trumpets / Reddit

7. Одежда, которая не будет использоваться

Если внимательно изучить свой гардероб, то можно удивиться, сколько вещей попросту не используется. Мы привыкаем к наиболее удобной одежде и, как правило, носим только ее. В таком случае зачем захламлять шкаф ненужными вещами, если даже самое маленькое платье «пылит» на вешалке? Сами можете заметить, что 20 % своей одежды вы носите 80 % времени. Есть вещи, которые вы надеваете очень часто, а некоторые, вероятно, редко. От всего, чем вы никогда не пользуетесь, необходимо избавиться. © TheSimpler / Reddit

8. Декоративные подсвечники

Во время уборки, как правило, вытирают пыль только с поверхностей вроде столов, полок и подоконника, а не столь функциональные элементы интерьера остаются загрязненными. К ним можно отнести и декоративные подсвечники, многие из которых изначально предназначены для одной цели — украшать. Если не предусмотрена возможность замены свечей, то можно считать, что они одноразовые. Ароматические свечи — это одна из тех вещей, с которыми у меня вечные проблемы. У меня их очень много. © songbird121 / Reddit

9. Разбросанная бижутерия и парфюм

Конечно же, бижутерия и парфюм — это неотъемлемые атрибуты туалетного столика. Однако и у них должно быть свое защищенное место. Помимо того, что воздействие солнечного света, пыли и влаги может ухудшить внешний вид изделий, так еще и беспорядок на столе не добавит спальне уюта. Советую закрытую коробочку для украшений. Воздействие влаги, тепла приведет к потускнению и многому другому. © nauresme / Reddit

10. Избыток комнатных растений

Обилие комнатных растений не только украшает спальню, но и увеличивает содержание кислорода в воздухе. Тем не менее определенный минус в чрезмерном количестве домашней флоры все же есть: это непрактично, а порой даже мешает. Растения всегда вытягиваются и требуют все больше места, что не только уменьшает свободное пространство в комнате, но и значительно увеличивает время, необходимое для избавления от пыли. Я переделал книжный шкаф под растения. Теперь куча горшков блокирует мои ящики, так что комната в любом случае нефункциональна. © **DKACATS / Reddit

11. Ковролин по всей поверхности пола

Ламинат и линолеум — достаточно холодные материалы, по которым ходить босиком в спальне не очень комфортно. Гораздо приятнее, когда под ногами теплый и мягкий ковролин. Но не все так радужно: пыль, грязь и шерсть от домашних животных остаются в его ворсе, и избавиться от них весьма проблематично. Мне не нравится ковролин, потому что он тяжело поддается чистке. Разводы, которые не полностью смываются, разный мелкий мусор, который там застревает. © soccer_trekkie / Reddit