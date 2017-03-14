11 предметов, которые мы забываем чистить, хотя это необходимо

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Для кого-то наведение порядка в доме — настоящий подвиг, а кто-то не терпит ни пылинки на своем столе. Но на пороге весенняя уборка, и пришло время пересмотреть привычный подход к этому вопросу. На этот раз AdMe.ru подготовил для вас список предметов, которые нуждаются в чистке наряду с пыльными подоконниками, причем на регулярной основе. Не пугайтесь, мы приложили инструкции.

Выключатели и дверные ручки

Первое, к чему мы прикасаемся, заходя в комнату, и последнее, когда выходим. Выключатели и дверные ручки — одни из самых «трогательных» мест в нашем доме и собирают много микробов. Чтобы очистить поверхность, сбрызните бумажное полотенце или салфетку из микрофибры любым универсальным очистителем и хорошо протрите загрязненную область. Также вы можете использовать дезинфицирующие салфетки.

Жалюзи

Жалюзи создают большой простор для образования пыли. Самый простой и быстрый способ очистить жалюзи — это удалить грязь и жирные пятна с помощью уксусного раствора. Для удобства вы можете использовать старый носок, надев его на руку как варежку.

Ведро для мусора

Неприятный запах задерживается даже после того, как вы выбросили мусор? Ничего удивительного. Это могут быть остатки пищи и бактерии, попавшие в мусорный контейнер. Чтобы устранить неприятный запах, действуйте в несколько этапов: Удалите весь мусор. Промойте ведро горячей водой и насухо протрите. Распылите по всей поверхности дезинфицирующее средство и пройдитесь по ней щеткой. Оставьте контейнер на 5–10 минут, затем еще раз промойте и высушите бумажным полотенцем.

Посудомоечная и стиральная машины

Это может показаться нелогичным, но даже моющие машины требуют очистки. Посудомоечная и стиральная машины засоряются остатками пищи и волокнами одежды соответственно, мыльной пеной, накипью и даже плесенью. Протрите наружные детали уксусным раствором, затем используйте смесь белого уксуса и соды в соотношении 4:1 и запустите цикл работы на самой высокой температуре из доступных.

Стакан для зубной щетки

Едва ли вы хотите чистить зубы грязной щеткой. Но она вполне может стать таковой, если держать ее в грязном стакане. Все, что вам нужно, — сполоснуть стакан горячей водой, удалив скопившийся осадок, и вычистить губкой с помощью мыльного или содового раствора.

Шторка в ванной

Кажется, что в случае со шторкой для ванны проще купить новую, чем пытаться помыть старую, да и зачем мыть вовсе. Однако чистка ей все-таки нужна. Самый простой способ, если у вас достаточно прочная шторка, — постирать ее в стиральной машине вместе с кухонными полотенцами. Если вы не уверены, что ваша шторка переживет стирку, пройдитесь по ней губкой с моющим средством и прополощите большим количество воды с содовым раствором.

Пульты и мобильные телефоны

Сюда же можно отнести клавиатуру и компьютерную мышь как вещи, к которым вы многократно прикасаемся на протяжении дня. Эти предметы — настоящий кладезь пыли, грязи и бактерий, которых порой скапливается больше, чем на ободке унитаза. Помните их количество согласно рекламе? Выход один: регулярно протирайте все эти вещи антибактериальными салфетками.

Москитные сетки

Когда мы моем окна после зимнего сезона, мы забываем, насколько много пыли и грязи за этот период скопилось на москитной сетке. Почистить ее достаточно просто: извлечь из креплений и хорошо промыть водой с мыльным раствором мягкой губкой или же пропылесосить. В случае более серьезных загрязнений распылите на сетку чистящее средство и воспользуйтесь старой зубной щеткой.

Рамки для фотографий и картин

Чистка как стекла, так и рамки не потребует особых усилий, вам понадобится лишь чистящее средство и мягкая ткань без ворса. Учитывайте, что если ваша рамка с напылением или сложными деталями, ей необходим специальный уход, к примеру перьевая щетка, кисть или ватная палочка.

Кошельки и сумки

Кошельки и сумки достаточно легко пачкаются как снаружи, так и внутри. Если загрязнения незначительны, нанесите спиртосодержащий очиститель на ватный диск или салфетку из микрофибры и хорошо протрите всю поверхность. Не забывайте уделять внимание металлическим деталям. В случае следов от ручки или маркера используйте смесь уксуса и спирта в соотношении 1:1. Масляные пятна можно вывести с помощью соды или кукурузного крахмала. Если же у вас тканевая сумка или рюкзак, вы вполне можете отправить ее в стиральную машину.

Средства для уборки

Трудно представить, что ваши средства для уборки тоже нуждаются в чистке, но пренебрежение к ним может привести к распространению микробов по всему дому. Промывайте и регулярно меняйте ваши губки для мытья посуды, чистящие салфетки и щетки.