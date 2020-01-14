11 женских привычек, из-за которых мы чаще болеем и хуже выглядим

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Нас с детства учат, что курение, употребление алкогольных напитков, использование бранных слов — это вредные пристрастия. Но иногда даже бытовые действия могут нанести серьезный вред нашему организму. Что уж говорить о привычках, которые только выдают себя за полезные. Знаете ли вы, что расслабляющая ванна с пеной может быть опасна?

Мы в AdMe.ru удивились, как некоторые, казалось бы, безобидные привычки пагубно влияют на наше здоровье. И захотели поделиться своими открытиями с вами.

11. Часто надевать капроновые колготки

Длительное ношение капроновых колготок и узких джинсов может привести к врастанию в кожу волос на ногах и в зоне бикини. Происходит это от того, что волоски не могут пробиться на поверхность кожи и начинают расти под ней. Чтобы избежать этого, кожу нужно регулярно скрабировать и увлажнять. Вместо капроновых можно носить колготки с содержанием хлопка или бамбукового волокна. Справиться с вросшими волосками помогут косметические средства, которые продаются в специализированных магазинах.

10. Использовать поролоновую губку для мытья посуды

Ученые посчитали, что в 1 куб. см самых грязных губок живет около 50 млрд микроорганизмов. Они попадают на руки, которыми мы трогаем тело и лицо, провоцируют высыпания и кожные заболевания. Очищайте поролоновые губки с помощью кипячения или спиртового раствора. А лучшим выходом будет купить недорогую мочалку из джута: она полностью натуральная, разлагается в окружающей среде и служит дольше губок.

9. Увлекаться соевыми продуктами

Содержащийся в сое белок может стать полноценной заменой белка животного происхождения, а в соевых бобах содержится много витаминов, которые способствуют сохранению здорового организма. В разумных количествах соевые продукты помогают снизить риск появления онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера. Но все же стоит помнить, что чрезмерное употребление сои может вызвать запор, вздутие живота, тошноту, аллергию и сбои в работе щитовидной железы. Если перестараться с введением сои в рацион во время беременности, можно нанести вред развитию ребенка.

8. Заматывать голову полотенцем после душа

Длительное ношение полотенца создает эффект сауны. Кожа головы начинает выделять больше сала, она быстрее пачкается и становится жирной. Если вы обладательница сухих или кудрявых волос, то у нас есть еще одна печальная новость. Банное полотенце впитывает в себя всю влагу и может пересушить волосы. Что же делать? Замените его тканью или обычной хлопковой футболкой. Ваши волосы скажут спасибо.

7. Вытирать лицо полотенцем

Многие бьюти-блогеры советуют заменить махровое полотенце для лица бумажным, особенно если вы любите как следует протереть лицо после душа или умывания. Так снижаются шансы травмировать распаренную кожу и получить морщинки и микротравмы. Пользуйтесь бумажными салфетками или индивидуальным набором вафельных полотенец, аккуратно промокая ими лицо.

6. Принимать ванну с пеной или бомбочками

Нет ничего лучше, чем после тяжелого рабочего дня понежиться в ванне с пеной или популярными шипучими бомбочками. К сожалению, в их состав зачастую входят красители и ароматизаторы, которые нарушают кислотно-щелочной баланс микрофлоры интимной зоны. Лучше всего не злоупотреблять приемом таких ванн и тщательно выбирать средства, отдавая предпочтение натуральным составам. Если на этикетке указаны такие вещества, как диэтаноламин, триэтаноламин и лаурет сульфат аммония, от такого продукта лучше отказаться.

5. Пить бутилированную воду

Некоторые предпочитают пить исключительно бутилированную воду, считая ее чище, чем из-под крана. Вот только к бутилированной воде предъявляются не такие строгие требования, как к водопроводной. Более 50 % воды все равно наливается в бутылки из-под крана без дополнительной очистки, из-за чего могут возникнуть проблемы со здоровьем зубов. Лучше установить дома фильтр. Он поможет избавиться от неприятного привкуса и загрязнений, которые могут попасть в водопроводную воду из-за некачественных труб.

4. Хранить косметические средства в ванной

Чаще всего домом для косметики становится ванная комната. Из-за перепадов влажности и температуры в ней сокращается срок годности средств и меняется их консистенция. К тому же на пластиковую упаковку попадает свет электрических ламп. Она может нагреваться и портить содержимое баночек. Хранить косметику лучше всего в темном месте, например в ящике стола, при температуре от 8 до 22 °С.

3. Носить вьетнамки

У стопы во вьетнамках нет нормальной опоры, что может привести к повреждению сухожилий, болям, артриту лодыжки, колена или бедра. При ходьбе во вьетнамках нога находится в постоянном напряжении, и это сказывается на осанке и состоянии суставов. Многие шлепанцы могут быть изготовлены из пластика с содержанием бисфенола A, который вызывает раковые опухоли. Лучше отдать предпочтение более комфортной и качественной обуви.

2. Красить волосы в черный цвет

Во многих красках содержится парафенилендиамин, который и дает черные и темно-коричневые тона. Он может вызывать сильную аллергию, вплоть до комы, при этом проблема может возникнуть не с первого окрашивания. В темных пигментах хватает и других ядовитых веществ. Например, каменноугольный деготь провоцирует рак, а свинец не выводится из организма и откладывается в костях. Обращайте особое внимание на состав. Тщательный выбор краски может уберечь от проблем со здоровьем в будущем.

1. Ходить с длинными ногтями

Официанткам и медсестрам не просто так запрещают отращивать ногти. Ученые обнаружили, что патогенные микроорганизмы чаще всего скапливаются под длинными ногтями, покрытыми гель-лаком. При этом под наращенными ногтями живет больше бактерий, чем под натуральными. Чем длиннее ногти, тем сложнее очистить пространство между ними и кожей во время обычного мытья рук. Тщательнее мойте руки и не забывайте о зоне под ногтями.