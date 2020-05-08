11 особенностей внешности, которые большинство женщин считают недостатками. Как выяснилось, очень даже зря

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Почему-то многие женщины любят находить в себе недостатки: то ноги коротковаты, то несколько лишних килограммов, то брови недостаточно густые. Хотя возможно, что все то, что девушки называют изъянами, — это их изюминки, которые на самом деле нравятся противоположному полу и выделяют их из толпы.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие недочеты, на которых зациклены девушки, в глазах мужчин выглядят как достоинства. Для этого мы устроили небольшой опрос мужской части нашей редакции, а также покопались на популярных форумах. Кстати, в конце вас ждет довольно неожиданный бонус.

1. Пышные бедра

Много лет женщинам внушали, что выдающиеся бедра стоит скрывать с помощью одежды и каблуков. Но в идеале лучше, конечно, похудеть, чтобы быть похожими на моделей из журналов. Однако в последние несколько лет ситуация стала меняться — пышные бедра превратились из недостатка в достоинство, которое не стоит скрывать. При этом мужчинам всегда нравились аппетитные формы, это было подтверждено научными исследованиями. Мнение мужчин: Как правило, мужчинам нравится фигура в форме песочных часов. Наличие тонкой талии и большой попы — это красиво. © Alex Mills / Quora

Я люблю пышные бедра, потому что это более женственно, чем худоба. Узкие бедра заставляют меня думать о моих собственных бедрах. В конце концов, ведь я не хочу, чтобы в моей постели был еще один парень. © Janko Petrik / Quora

Я счастлив, что наконец-то в моду вошли округлые формы ягодиц и девушки больше не стремятся похудеть. А вот в нулевые я страдал, когда многие мои возлюбленные мечтали быть похожими на моделей.

2. Веснушки

Некоторые женщины считают веснушки неким изъяном кожи и пытаются избавиться от них любыми способами, скупая отбеливающие крема и пряча веснушки под тональным кремом. И очень зря, ведь это симпатичное и довольно редкое природное украшение, которое придает лицу трогательность и очарование. Мнение мужчин: Веснушки выглядят по-разному на каждом человеке, но это прекрасная особенность для меня. © Anonymous / Quora

Веснушки — это изумительно! Я их очень сильно люблю. © kuury / Reddit

Люблю их. Особенно если у девушки рыжие волосы и зеленые глаза. © Forgem Nos / Quora

Мне нравятся веснушки. Это один из немногих «недостатков», которые всегда делают женщину более привлекательной для меня. © mashonem / Reddit

3. Небольшой животик

Идеальный пресс с кубиками — недостижимый идеал для многих женщин. Они усиленно качают его в зале, проходят через «сушку», чтобы показать рельефные мышцы живота, но на самом деле стальной пресс нравится немногим мужчинам. Большинство считают мягкий, немного округлившийся женский животик крайне привлекательным. Как правило, под одеждой он незаметен, а вот в белье выглядит очень притягательно. Мнение мужчин: У привлекательной женщины всегда будет мягкий изгиб вокруг живота. Только мужчина, у которого нет жира ниже талии, может иметь плоский, как стиральная доска, живот. А женский животик — это признак женственности. Округлые бедра, ягодицы и живот являются мощными признаками сексуальной привлекательности у женщин. © Ulysses Elias / Quora

Мне нравится женский животик, потому что он мягкий и это довольно уязвимая часть тела, очень похожая на шею, поэтому прикосновение к женскому животу — очень чувственная и интимная вещь, очень похожая на поцелуй в шею. © Caleb Beers / Quora

4. Маленькая грудь

Довольно распространенное заблуждение: чем пышнее грудь, тем больше она нравится противоположному полу. Неудивительно, что операции по увеличению бюста так популярны. Но, оказывается, у мужчин свой взгляд на этот вопрос. Мнение мужчин: Честно говоря, мне нравится любая женская грудь, она прекрасна! Это довольно сложно объяснить, но форма женской груди сильно отличается от мужской, и именно это различие нам и нравится. © Greg Donovan / Quora

Маленькая грудь — это хорошо. Мужчинам нравятся девушки с пропорциональной фигурой. Ничто не должно выглядеть странно, например очень большая грудь. © Donald Fone / Quora

Это же так круто — аккуратная маленькая грудь. Эстетика маленькой груди возбуждает. У меня были девушки и с третьим, и одна даже с четвертым размером, но для меня они менее привлекательны, чем первый и особенно второй размеры. © Tima Baranov / Thequestion

5. Невысокий рост

Невысокие девушки нередко комплексуют из-за своего роста, надевают высокие каблуки и стараются визуально прибавить пару сантиметров при помощи одежды. И очень напрасно, ведь миниатюрность — это не недостаток. Мнение мужчин: Рост не имеет значения, важна личность девушки, но у невысокого роста есть ряд преимуществ. Например, парням нравится, когда при объятии голова девушки ложится на его грудь. А еще ее можно поднять в любой момент.

© Sritam Sambit / Quora

© Sritam Sambit / Quora Лично мне нравятся девушки до 160 см, но особого значения я не придаю росту. При моем росте 174 см это, во-первых, смотрится органично, а во-вторых, маленькие девушки для меня очень милые, хочется сразу на руки взять или обнять, а еще забавные ситуации, когда они не могут с полки достать что-нибудь​, например. © Дмитрий Пономарчук / Thequestion

Лично мне при росте 177 см нравятся невысокие девушки, примерно от 165 до 170 см. Разумеется, это не самый важный фактор, но чисто эстетически смотрится очень круто, когда девушка маленькая и аккуратная. © Никита Хомутов / Thequestion

6. Очки

В школьные годы некоторые девочки стесняются носить очки, так как опасаются стать объектом насмешек. Иногда детский комплекс переносится во взрослую жизнь, и девушки стремятся избавиться от очков. При этом многих мужчин этот аксессуар приводит в восхищение. Мнение мужчин: Девушки в очках — это круто. Выглядит мило и прибавляет некоей хрупкости образу. Может, и стереотип, но создает впечатление умного человека. Особенно сейчас девушки это поняли и начали надевать просто очки, со стеклами без диоптрий. В любом случае стесняться не надо, для девушки это очень хороший аксессуар. © Джеки Чан / Thequestion

Очень чувственно. Понятия не имею, почему. Каждая девушка в очках выглядит намного лучше. Моя теория состоит в том, что очки эстетически аккуратно разделяют лицо. © Stephen Charbonneau / Quora

Каждая девушка в очках выглядит намного лучше. Моя теория состоит в том, что очки эстетически аккуратно разделяют лицо. © Stephen Charbonneau / Quora Могу сказать, что часто очки на девушках смотрятся очень привлекательно и сексуально. А некоторые вообще в очках выглядят лучше, чем без. © Инженер Механик / Thequestion

7. Растрепанные волосы, небрежная прическа

Порой женщины тратят уйму времени на аккуратную прическу или идеальную укладку, а малейшее дуновение ветра вызывает приступ паники. А вот мужчины признаются, что им нравятся растрепанные волосы, они находят это весьма привлекательным. Мнение мужчин: Легкий бардак на голове никого не отпугнет. Некритичная небрежность — это вполне привлекательно.

Небрежная гулька плюс отсутствие макияжа плюс старый домашний халат. Что может больше сказать о растущем доверии в ваших отношениях, чем момент, когда девушка появляется перед парнем в своем «первозданном» виде? После такого хоть ипотеку вместе бери.

8. Отсутствие макияжа

Как ни странно, но чересчур яркий макияж, с яркой помадой и толстым слоем тональных средств, отталкивает мужчин, а не привлекает. Парни любят, чтобы лицо выглядело максимально натурально: не обязательно совсем без макияжа, скорее речь идет о более естественном варианте. Мнение мужчин: Большинство мужчин не любит, когда на лице много косметики. При этом большинство мужчин не сможет отличить легкий макияж от его отсутствия. © Paul Lashomb / Quora

Макияж делает дам ярче, но не красивее. Добавляет «пластмассы» в образ. 99 % женщин, которых я видел с макияжем и без, выглядят лучше без него. Кстати, раз уж такая пляска, объясните мне, что это за мода пошла удалять брови и рисовать новые? Каково это — проснуться рядом с дамой, у которой нет бровей? © Собака Пес / Thequestion

Многие девушки сами не понимают, насколько они красивы и как их «раскраска» все портит. Либо не понимают, либо гонятся за какими-то эфемерными стандартами. © Николай Максутов / Thequestion

9. Щербинка

Еще один излюбленный стандарт — так называемая голливудская улыбка: ровные и белоснежные зубы без единого изъяна. Однако в погоне за совершенством важно не забывать, что любая неидеальность — это изюминка, а искренняя улыбка любимого человека всегда прекрасна. Кстати, щербинка между передними зубами, или диастема, в стоматологии считается нормой. Мнение мужчин: У одной девушки была красивая щель между зубами. Ее улыбка освещала комнату. Однако, когда я впервые встретил ее, она не могла улыбнуться, не прикрыв рот. Я ненавидел это. Члены семьи и одноклассники смеялись над ее щербинкой, и она очень стеснялась своих зубов. А для меня она выглядела очень озорной и сексуальной. © Marc Robinson / Quora

Щербинка всегда будет выглядеть мило для меня. Кроме того, у моей подруги она есть, и это восхитительно. © Okereke Onyekachi / Quora

10. Натуральные ресницы

Девушки, у которых короткие и не очень пышные ресницы от природы, очень часто прибегают к процедуре наращивания. Женщины видят в этом одни плюсы: удобно, можно не тратиться на косметику, да и глаза становятся ярче, а вот противоположный пол с ними не согласен. Мнение мужчин: Мне не нравятся искусственные ресницы. Как и яркая помада, как и тонны «штукатурки». Лучшая красота — естественная. Кто-то говорит, что можно не заметить наращенные ресницы. Не знаю, как другие, но я сразу их замечаю. © Никита Микрюков / Thequestion

Почему-то многие девушки думают, что наращенные ресницы делают их глаза выразительными. Понятно же, что, когда они 5 см и загибаются неестественным образом, они точно ненастоящие. Еще и стразы зачем-то лепят. Короче, свои лучше, нечего их смущаться.

Я обычно замечаю фейковые ресницы. Это довольно очевидно и редко выглядит хорошо, даже если они сделаны профессионально. Есть в них что-то, что отвлекает. Они пластмассовые. А вот тушь для ресниц смотрится великолепно. © the-solar-sailer / Reddit

11. Растяжки

Несмотря на то что растяжки — это совершенно естественно, особенно на нежной коже, некоторые женщины их стесняются. И напрасно, ведь парни либо вовсе не замечают эти полоски, либо находят их вполне симпатичными. Особенно если они появились после того, как женщина родила ребенка. Мнение мужчин: Как ни странно, я даже люблю растяжки, особенно на груди. Это сексуально. И я не могу быть единственным. Отчасти, наверное, это потому, что я знаю, что тоже не совершенен, поэтому, замечая, что женщина неидеальна, я чувствую себя непринужденно. © Valter Viglietti / Quora

Я люблю свою жену и ее растяжки, которые она получила, родив моих 4 прекрасных детей. © C Scott Nielsen / Quora

Нормальный мужчина знает, что это бывает и из-за быстрой потери веса, и после беременности. Это естественно. Я, наверное, слишком люблю женщин, что не обращаю на это внимания. Растяжки — это так же нормально, как мозоль на пятке, заклеенная пластырем. © Эдуард Обыденник / Thequestion

Бонус: потекший макияж

Несколько парней особо отметили, что им нравится, когда у девушки немного потекла тушь или размазалась помада. Кто-то отмечает, что это придает образу перчинку и чувственность, а кто-то, напротив, считает, что так девушка выглядит мило и беззащитно.