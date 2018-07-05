11 ошибок на кухне, которые рано или поздно нанесут вред здоровью

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А вы знаете, что кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза? На ее поверхности зачастую содержатся сальмонелла и кишечная палочка. Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, мы собрали самые распространенные ошибки, которые каждый день совершаются на кухне.

Мы в AdMe.ru ценим здоровье и считаем , что во многом оно зависит от наших привычек. Конечно, доводить дело до абсурда не стоит, но знать потенциальные зоны риска ни для кого не будет лишним.

1. Пробовать еду, чтобы проверить, не испортилась ли она

Разные продукты портятся по-разному, и, к сожалению, здесь нет точного рецепта. Часто мы ориентируемся на вкус, внешний вид и запах пищи, но таким способом невозможно обнаружить все вредные бактерии. Поэтому придерживайтесь правила: если свежесть продуктов или готовый еды вызывает у вас хоть немного сомнения, лучше сразу их выбросить. Ведь бывает достаточно даже небольшого количества испортившейся пищи, чтобы вызвать серьезное отравление.

2. Размораживать продукты прямо на столе

Никогда не кладите рядом сырое мясо, птицу или морепродукты и готовую пищу — это может привести к перекрестному заражению. Вредные микробы из сырого мяса могут быстро распространиться на готовые к употреблению блюда и вызвать серьезное отравление. Используйте отдельные ножи, доски и посуду для сырых продуктов и уже готовых к употреблению. Не размораживайте пищу в духовке — при таком способе бактерии быстро размножаются, диапазон 4−60 °С для них идеален. Лучше всего размораживать продукты, поставив их на нижнюю полку холодильника, поместив в холодную воду или в микроволновую печь на специальном режиме.

3. Мыть сырое мясо

Если на мясе нет явных следов загрязнения, не стоит его мыть. Под струей воды бактерии с мяса попадают на раковину, столешницу и другие кухонные поверхности. Это достаточно опасно, ведь так бактерии с легкостью могут попасть в ваши тарелки. Мойте тщательно перед готовкой или употреблением только сырые фрукты и овощи.

4. Долго остужать еду перед тем, как убрать ее в холодильник

Не оставляйте еду на столе дольше 2 часов или 1 часа, если температура в комнате выше 32 °C. Болезнетворные бактерии в скоропортящихся продуктах быстро размножаются при температуре от 4 до 60 °C. Всегда охлаждайте продукты в холодильнике, положив их в контейнер. Если вы находитесь в пути, ограничены во времени или собираетесь на пикник, укладывайте скоропортящиеся продукты в сумку-холодильник.

5. Пробовать сырые мясные продукты

Не стоит есть сырые яйца ни в каком виде и пробовать сырое мясо во время приготовления. В них могут содержаться опасные бактерии или другие вредные микроорганизмы. Соблюдайте режим приготовления всех блюд и не пробуйте смеси и продукты, которые заведомо содержат сырые или недоваренные яйца.

7. Использовать маринад от сырого мяса с готовой едой

Не используйте один и тот же маринад для сырого мяса и готовой пищи. Не оставляйте сырые мясо, рыбу или морепродукты мариноваться на столе, лучше убрать их в холодильник. Если вы нарезаете маринованное мясо на столешнице, вредоносные микробы смогут быстро размножиться при комнатной температуре. Используйте отдельную доску.

8. Недоваривать мясо, рыбу и яйца

Вы можете быть уверенными в безопасности приготовленной пищи только после того, как она была нагрета до достаточно высокой внутренней температуры, при которой гибнут вредные бактерии. Всегда проверяйте готовность продуктов при помощи кухонного термометра — это единственный надежный способ для определения безопасности приготовленного блюда. Не следует целиком полагаться на зрение, обоняние или вкус в таком важном вопросе.

9. Своевременно не менять губки для мытья посуды

По результатам исследования, во всем доме нет предмета грязней, чем кухонная губка. В них содержится наибольшее количество активных бактерий, в том числе таких опасных, как кишечная палочка и сальмонелла. Лучшее средство обезопасить себя — обрабатывать губку в микроволновке после каждого мытья посуды и менять ее каждую неделю.

10. Ужинать на диване

Если вы любите устроиться с тарелкой любимого блюда на диване во время просмотра фильма, то рискуете постоянно испытывать изжогу. При неправильном приеме пищи еда вместе с кислым желудочным соком может частично попадать назад в пищевод и вызывать ощущение жжения. Лучший способ избежать этого — находиться в вертикальном положении после еды не менее 1 часа. Переедание, наклоны вперед и поднимание тяжестей после еды также способствуют изжоге.

11. Хранить молоко не там, где нужно

Все молочные продукты — сметану, йогурт, кефир, молоко — нужно хранить на полках холодильника, а не на дверце. Стоит помнить, что на полках температура ниже, поэтому продукты на основе молока там портятся медленнее.

А вы знали, что эти привычки опасны для здоровья?