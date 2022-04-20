11 ошибок, которые даже до мелочей продуманный образ сделают скучным, как кекс без изюма

Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: огонь, воду и модные показы. Но какими бы стильными нам ни казались наряды с подиумов, свой гардероб на каждый день мы все же стараемся собирать из базовых вещей классических силуэтов. И порой из-за этого повседневные образы выглядят скучными.

Мы в AdMe.ru разобрали ошибки, которые превращают нас в серых мышек, и узнали, как можно их исправить.

Ошибка № 1: Надевать верх и низ одного объема

Верх и низ, состоящие только из одежды oversize или лишь из обтягивающих вещей, создают несбалансированные пропорции. Свободные вещи выглядит громоздко, а обтягивающие могут подчеркнуть недостатки фигуры. Да и оба варианта в итоге смотрятся скучно. Лучше сочетать вещи разных объемов: обтягивающий верх и свободный низ или наоборот. Грамотно сбалансированный образ приковывает к себе больше взглядов даже без бросающихся в глаза ярких деталей.

Ошибка № 2: Носить рубашки навыпуск

Рубашка навыпуск делает образ слишком повседневным и скучным, а иногда и вовсе неряшливым. Можно заправлять рубашку полностью или попробовать частично выпустить ее края сзади или сбоку. Образ станет более собранным и интересным.

Ошибка № 3: Носить только одежду без узоров

Наверняка многие слышали о том, что разные принты смешивать нельзя. Однако это правило давно устарело, и сейчас известные дизайнеры создают невероятные коллекции, как раз таки сочетая самые разнообразные принты. Узоры и рисунки делают образ более ярким. Поначалу искусство миксовать их может показаться сложным, но если вы набьете руку, то процесс создания крутых сочетаний для вас не составит труда. Начинать лучше с малого: можно попробовать добавить в повседневный гардероб один элемент одежды или один аксессуар с узором или принтом.

Ошибка № 4: Считать, что монохромный образ должен состоять из одежды одного оттенка

Монохромный образ почти невозможно сделать неряшливым. Зато можно легко превратиться в серую мышь, выбирая одежду лишь одного цвета. Ошибка здесь заключается в непонимании смысла данного модного явления. Монохромный образ не предполагает, что нужно выбирать одежду идентичных оттенков. Напротив, элементы гардероба подбираются из разных оттенков одного цвета, что позволит выглядеть сдержанно, но при этом нескучно.

Ошибка № 5: Игнорировать аксессуары и украшения

Стилисты уверены в том, что пара лишних безделушек не испортят образ — напротив, они сделают его более интересным. Однако стоит помнить одно важное правило: с аксессуарами и украшениями лучше не перебарщивать.

Ошибка № 6: Бояться играть с текстурами

Простые и понятные текстуры всегда выглядят хорошо, да и с ними сложно переборщить. Однако в таком гардеробе нет изюминки, из-за чего он выглядит невзрачно. Чтобы сделать образ более роскошным, стоит использовать разные ткани и текстуры: мех, кожу, замшу, кружево, пайетки. Можно заменить верх или низ предметами одежды из других тканей или просто добавить фактурный аксессуар.

Ошибка № 7: Стараться не выделяться

В погоне за выдержанным стилем и попытками не выглядеть безвкусно мы порой забываем о том, что одежда — это часть нашей индивидуальности. Стилисты уверены: лучше выглядеть интересно, а не просто модно. Чтобы образ был более ярким и запоминающимся, стоит найти или создать собственную изюминку. Это может быть аксессуар или предмет одежды, которые, пусть даже они и не идеально сочетаются с другими вещами, зато запоминаются и будут ассоциироваться с вами.

Ошибка № 8: Годами ходить с одной и той же прической

К сожалению, любая прическа приедается и наскучивает со временем. Это можно исправить, если сделать новую стрижку или окрашивание. А для тех, кто не готов к таким радикальным переменам, есть множество простых способов разнообразить прическу.

Иногда достаточно сменить пробор, заплести необычную косичку или добавить пару заколок, и образ заиграет новыми красками. Кстати, сейчас в моде платки для волос, которые можно завязать множеством разных способов и каждый раз выглядеть по-новому.

Ошибка № 9: Пренебрегать косметикой

Губная помада часто игнорируется как незначительная часть образа. Однако она придает нашему облику завершенность и создает ощущение, будто каждая деталь была продумана. Красная помада сразу преобразит даже самый строгий или скучный наряд. Поэтому, если дресс-код не позволяет носить яркие вещи, на помощь может прийти макияж.

Ошибка № 10: Полностью отказаться от каблуков

Современный ритм жизни требует комфорта, поэтому многие женщины закинули куда подальше обувь на каблуках. Но ведь часто она смотрится более выигрышно, чем обувь на плоском ходу. Каблуки визуально удлиняют ноги, за счет чего образ становится собранным и изысканным. Подойдет любой вид каблука: шпилька, танкетка, толстый каблук. Туфли на низком каблуке вообще не доставят дискомфорта, и, что не может не радовать, они тоже способны привнести в образ ту самую недостающую изюминку.

Ошибка № 11: Считать, что многослойность — это глупо или сложно

Многослойность давно в моде, но многие до сих пор боятся применять этот прием, опасаясь, что будут выглядеть нелепо. Однако это самый простой способ максимально использовать гардероб и оживить свой образ. Кроме того, многослойность позволяет быть готовым к любым погодным условиям. Главное правило — сочетать тонкие ткани с более толстыми.