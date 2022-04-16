11 обидных ошибок в выборе обуви, которые могут подпортить даже тщательно продуманный образ

Казалось бы, подобрать обувь к наряду — дело не слишком сложное. Туфли на высоком каблуке не всегда удобно носить, зато они в любом случае визуально удлиняют ноги и придают внешнему облику завидную элегантность. А балетки и кеды, в которых можно ходить хоть целый день, неизменно упрощают образ. Однако с некоторыми предметами гардероба все работает ровно наоборот.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие же досадные промахи порой совершаем, подыскивая обувь к той или иной одежде.

Джинсовые шорты лучше смотрятся с обувью на плоской подошве

Высокие каблуки замечательно подчеркивают длину ног. И если хочется нарядиться в короткие джинсовые шорты, шпильки или внушительная платформа кажутся отличным выбором. Но на деле такое сочетание выглядит не всегда привлекательно и может показаться несколько вызывающим. Лучше отдать предпочтение сандалиям на плоской подошве или легким кедам. Если без каблука никак не обойтись, то стоит поискать пляжную обувь на небольшой танкетке. А сверху накинуть какой-нибудь объемный топ, чтобы сбалансировать внешний облик.

Обтягивающие джинсы и тяжелые каблуки не очень хорошо сочетаются

Узкие джинсы можно носить практически с чем угодно. Это деталь туалета отлично смотрится с балетками, кедами, шпильками, лодочками и элегантным квадратным каблуком. А вот обувь, которая выглядит немного громоздко, может исказить внешний вид. Ноги будут казаться слишком худыми и маленькими, а стопы — чересчур большими.

Высота каблука во многом зависит от длины юбки

Обычно, выбирая обувь, подходящую под платье или юбку, руководствуются длиной этого предмета гардероба. Чем выше поднимается подол, тем ниже должен быть каблук. Конечно, это не строгое правило и в нем есть исключения. Но высокие шпильки или танкетки могут визуально исказить силуэт. Торс будет казаться излишне коротким, а нижние конечности — чересчур вытянутыми. Кеды, балетки или сандалии смотрятся значительно лучше с короткими нарядами. И не стоит тревожиться из-за длины ног.

Этот принцип работает и в обратную сторону. Юбки или платья, подол которых опускается ниже колена, хорошо сочетаются с высокими каблуками. А вот обувь на плоской подошве может несколько подпортить образ. Наряды средней длины отлично смотрятся с кедами или кроссовками, но чем длиннее эта деталь туалета, тем более высокие каблуки хочется увидеть на ее хозяйке. Если, конечно, ничто не препятствует подобному выбору.

Расположение ремешка на туфлях имеет значение

Туфли, снабженные ремешком, который обвивает щиколотку, не всегда смотрятся выигрышно. Если лента узкая и отличается нейтральным цветом, то их можно смело надевать с любым нарядом. Но темные ремешки могут изменить пропорции ног и визуально укоротить их. Даже если такую обувь носить с длинным нарядом. Стоит убедиться, что ремешок находится на правильной высоте, не слишком туго обхватывает лодыжку и не болтается на ней.

Туфли с открытыми носами иногда не лучший выбор для офиса

Конечно, все зависит от дресс-кода компании. Но подобная обувь может выглядеть несколько вызывающе. Хотя в основном такие туфли считаются вполне подходящими для офисного пространства. Главное, не забыть про педикюр. Если выбор падает на экземпляры с открытыми носами, ногти должны быть ухоженными.

Обувь на танкетке хорошо подходит к шортам. Но не ко всем моделям

Несмотря на сомнения многих женщин, летние туфли на танкетке отлично сочетаются с легкими шортами. Эти элементы создают изящный повседневный образ. Специалисты только советуют тщательно выбирать шорты. Желательно, чтобы этот предмет гардероба был не слишком коротким и его не украшала бахрома, которая демонстрирует, что одежду обрезали. Иначе ансамбль в целом будет выглядеть несколько небрежно. Вместо обтягивающего топа стоит выбрать объемную блузу. Обувь на танкетке вообще подходит ко многим нарядам. В том числе к летним платьям и легким длинным юбкам.

Юбка-карандаш не слишком-то дружит с кедами и сандалиями

Многие стилисты замечают, что юбка-карандаш лучше всего сочетается с обувью на каблуке. Это могут быть шпильки и даже нарядные сандалии. Конечно, и в этом случае все не так однозначно. Легкие балетки или открытые кеды могут хорошо дополнить повседневную облегающую юбку. Лишь бы обувь и одежда не транслировали разные сигналы. Строгая юбка-карандаш, которая настраивает женщину на деловой лад, и спортивные туфли, словно говорящие о прогулке на природе, вместе выглядят несколько странно. Именно поэтому подобные юбки не слишком дружат с летними сандалиями на плоской подошве и кроссовками.

Спортивную одежду лучше не сочетать с вечерней обувью

Эти два предмета гардероба как будто говорят о совершенно разных вещах. По этой причине легинсы не всегда хорошо смотрятся с обувью на шпильке или квадратном каблуке. Подобную одежду принято надевать для занятий спортом или выходов на природу, куда парадные или вечерние туфли обычно не берут. Обтягивающие штаны выглядят естественно с нарядной обувью, если понятно, что они не предназначены для похода в спортзал. Например, скроены из кожи или украшены затейливым принтом. Чтобы уравновесить силуэт, ансамбль стоит дополнить объемным топом или мешковатым свитером.

Короткие штаны не очень выигрышно смотрятся с тяжелыми кроссовками

Капри и короткие брюки могут быть неплохой заменой шортам. Особенно для тех, кто предпочитает не открывать слишком много тела или просто не может появиться в подобном виде на работе или мероприятии. Но подобрать к ним подходящую обувь порой бывает сложно. В сочетании с некоторыми туфлями эти штаны могут визуально укоротить ноги. Такие модели лучше не надевать с обувью, которая на вид кажется тяжелой и громоздкой. Например, с кроссовками, сабо и любыми массивными ботинками. Зато лодочки, балетки или легкие кеды хорошо дополняют этот предмет гардероба.

Сабо отлично подходят к длинным летним платьям и юбкам

Сабо — это отличный выбор для теплого времени года. Они удобные, устойчивые, в них не слишком жарко, и к этой обуви достаточно просто подобрать подходящий наряд. Но так как эти туфли отличаются некоторой массивностью, то они симпатичнее выглядят с широкими брюками или объемными легкими платьями и юбками. Можно попробовать примерить сабо с легинсами, но, скорее всего, образ получится несколько утрированным. Обувь будет смотреться слишком тяжело на тонких и хрупких конечностях. По этой же причине такие туфли не очень хорошо сочетаются с узкими штанами и брюками капри.

Перед тем как надеть сандалии-гладиаторы, стоит запастись солнцезащитным кремом

Из года в год с наступлением лета возвращается мода на сандалии-гладиаторы. Эти модели — с каблуком или на плоской подошве — действительно очень выгодно смотрятся на некоторых женщинах. Надевая такую обувь в солнечный летний день, главное — не забыть о солнцезащитном креме. Иначе после долгих прогулок по улице загорелые ноги украсят белые полоски. Желательно, чтобы подол юбки или платья заканчивался выше колена. Когда верхний край этих сандалий и нижняя кромка одежды почти соприкасаются, это выглядит несколько странно.