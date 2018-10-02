11 нестандартных применений морозильника, которые удивят гурманов и обрадуют хозяек

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Морозильные камеры начали появляться в квартирах относительно недавно, в 1940-х годах, а сейчас без них невозможно представить современное жилье. Каждый из нас знает, что морозильник надолго сохранит разные продукты и может спасти испорченную одежду, если вы сели на жвачку. Люди, не обделенные смекалкой и страстью к экспериментам, нашли и другие способы использования морозильной камеры в быту.

Оказывается, есть некоторые съедобные и несъедобные вещи, которые в морозильнике становятся только лучше, и мы в AdMe.ru решили поделиться с читателями найденными лайфхаками.

1. Ряженка и кефир

Всего лишь из одного ингредиента вы сможете сделать вкуснейший сыр для бутербродов и других блюд, похожий на маскарпоне или сыр «Филадельфия». Ряженку или кефир оставьте в морозильнике на ночь, а затем переложите в хлопковую ткань или марлю и уберите в холодильник, чтобы получившийся брикет оттаял и с него стекла вся сыворотка. Сырную массу переложите в контейнер и храните в холодильнике. Также уже после разморозки вы можете добавить соль, специи и травы.

2. Вещи, испачканные воском

Оставьте на ночь подсвечники или другую посуду, которая оказалась в каплях воска после романтического ужина. После этого вы без труда удалите застывший воск пальцами и вам не придется тереть поверхность ножом или жесткой губкой, которые могут оставить царапины. Удалить воск с одежды вам также поможет этот прием. Заморозьте испачканное изделие, затем аккуратно соскребите воск. Остаток вы сможете удалить, снова нагрев его: подложите сверху и снизу ткани бумажное полотенце и пройдитесь утюгом — бумага впитает в себя расплавленный воск. Подробнее о том, как очистить одежду от воска, можно узнать из этого видео.

3. Тесная обувь

Растянуть тесные ботинки или туфли можно так: поместите внутрь обуви плотно закрывающиеся пакеты с водой. Уберите на ночь в морозильную камеру. Замерзая, вода будет расширяться и мягко растягивать обувь. На следующий день оставьте туфли оттаять примерно на полчаса, затем вы легко сможете вынуть пакеты.

4. Свитер

Мягкие и пушистые свитера из ангорской шерсти обладают одним недостатком: они линяют, поэтому ваша остальная одежда выглядит так, будто на ней посидел кот. Если положить такой свитер на 3–4 часа в морозилку, запаковав в полиэтиленовый пакет, а затем вытряхнуть его и подождать, пока он согреется, то в течение дня «линьки» будет намного меньше. Свитер, который неприятно колется, положите в пакет и поместите в морозильник на ночь, а затем положите оттаивать в теплую воду. Эта процедура сделает ткань мягче.

5. Пищевая пленка

Если пищевая пленка плохо отделяется от рулона и постоянно слипается, не спешите ее выбрасывать. Поместите упаковку в морозильник. Тогда вы без труда будете находить «язычок» пленки, она перестанет скатываться и слипаться.

6. Чеснок и лук

Чеснок и лук мы часто покупаем не поштучно, а сразу много. Чтобы продукты не пропадали да и просто для экономии времени при готовке можно воспользоваться простой хитростью. Натрите их на терке или измельчите в блендере. Полученную массу заморозьте в формочках для льда, а затем переложите в пакет и храните в морозильнике. Когда будет нужно, просто разморозьте нужное количество в тарелке.

7. Виноград

Даже кисловатые сорта винограда после заморозки становятся слаще, а по консистенции напоминают сорбет. Хорошо промойте и высушите грозди винограда. Заверните их в пакет и отправьте в морозильник. Такие виноградинки станут вкусным и низкокалорийным перекусом для тех, кто сидит на диете, а также будут хорошей закуской в жаркие дни. Замороженный виноград можно добавлять к йогуртам и мороженому, делать из него смузи. Также его можно использовать для охлаждения напитков — в отличие от кубиков льда, подтаивая, он не будет разбавлять жидкости.

8. Чипсы и крекеры

Если вы купили несколько больших пачек чипсов для вечеринок и просмотров сериалов, потому что в супермаркете была выгодная акция, но парочку из них уже открыли, не беда. Отправьте их в морозильник. Удалите из пакетов лишний воздух и аккуратно оберните пищевой пленкой, а затем фольгой. Когда снеки вам понадобятся, можете позволить им оттаять при комнатной температуре или есть сразу — некоторые интернет-пользователи считают, что так они становятся более хрустящими, а вкус — еще более насыщенным.

9. Рюмки, бокалы, креманки

«Морозная» посуда позволит напиткам и мороженому дольше оставаться холодными. Если в морозильнике достаточно места, положите туда пару креманок для десертов и бокалы, которыми пользуетесь чаще всего.

10. Кофе

О том, можно ли хранить кофейные зерна в морозильной камере, до сих пор спорят любители и профессионалы. Некоторые бариста утверждают, что перепады температуры разрушают целостность зерен. Кроме того, когда вы будете выгружать нужное вам количество зерен, внутри упаковки все-таки может скопиться конденсат. В целом многие эксперты рекомендуют покупать не слишком много кофе, чтобы долго хранить его не было надобности. Если вы не можете представить утро без этого ароматного напитка, вам подойдет другой лайфхак. Приготовьте кофе, охладите до комнатной температуры, разлейте по формочкам для льда и заморозьте. Ледяными кубиками вы сможете охлаждать горячий кофе утром или же сделать холодный кофейный напиток, добавив к ним молоко.

11. Колготки

Чтобы продлить срок службы колготок и сделать их прочнее, нужно намочить их, аккуратно отжать, а затем положить в полиэтиленовый пакет и убрать на ночь в морозильник. Затем вынуть из пакета и дать высохнуть. О том, действительно ли волокна колготок становятся прочнее, можно поспорить, но девушки со всего мира пользуются этим лайфхаком и видят положительные результаты.