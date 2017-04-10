11 неожиданных способов использования дезодоранта, которые облегчат вам жизнь

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Большинство людей наносит антиперспиранты только на зону подмышек и не подозревает, что их применение куда более широко. AdMe.ru собрал для вас необычные способы использования этого средства, которые, как ни странно, работают.

От потливости под грудью

Счастливые обладательницы пышной груди в жаркую погоду могут быть совсем не рады своим объемам. Да-да, это не шутка! Ведь область под нашей грудью тоже потеет и может стать причиной конфуза из-за неприятных пятен, когда мы носим облегающие вещи. Чтобы этого не случилось, нанесите антиперспирант под грудь.

При «несвежих» волосах

Часто мы бываем настолько занятыми, что не успеваем помыть голову. Временным спасением от жирных корней станет антиперспирант: просто нанесите небольшое количество на пробор — он впитает лишний жир.

Чтобы солнечные очки не соскальзывали

Летом в очках наша переносица активно потеет. Это здорово раздражает, ведь очки в таком случае так и норовят покинуть наш нос. К тому же само ощущение мокрого носа отнюдь не из приятных. Сделайте следующую вещь: перед выходом из дома нанесите немножко дезодоранта-антиперспиранта на переносицу в местах соприкосновения с очками.

От неприятного запаха ног

Многим знакома ситуация, когда из-за потливости ног предпочитаешь не ходить в гости, только чтобы не разуваться в чужом доме и не краснеть из-за неприятного запаха. Исправить это проблему несложно: просто нанесите антиперспирант на внутреннюю сторону стопы и наденьте обувь.

Против «несговорчивых» узких джинсов

Джинсы скинни, пожалуй, найдутся в гардеробе каждой девушки. Но вот влезть в них иногда оказывается сущим испытанием. И дело тут не всегда в лишней съеденной булочке: тело может элементарно вспотеть из-за жаркой погоды или нервозности. Поможет дезодорант-антиперспирант: нанесите его на ноги и бедра перед началом процесса.

Против зуда от укуса насекомых

Пожалуй, у теплого времени года есть один недостаток — комары. Большинство дезодорантов содержит соли алюминия, которые отлично снимают зуд и действуют мгновенно. Используйте дезодорант после вечерних пикников летом.

При потливости под коленями и на спине

Эти зоны тоже очень склонны оставлять летом предательские пятна на одежде. Сыграйте на опережение: перед выходом из дома нанесите дезодорант-антиперспирант на сухую кожу под коленями и на спине.

Против потливости над губой

В душном помещении или в жаркую погоду над верхней губой возникают капельки пота, с которыми не справляется пудра. К тому же постоянно поправлять макияж с ее помощью не всегда удобно. Можно поступить таким образом: нанести небольшое количество антиперспиранта на область над верхней губой.

Когда закончилась жидкость для снятия лака

Именно в момент, когда срочно нужно убегать по делам, обнаруживается неидеальное состояние маникюра. Что же делать, если, как назло, жидкость для снятия лака закончилась? Спасет дезодорант: пшикните на ватку или прямо на ногти. Он быстро высыхает, поэтому стирайте лак сразу же.

Для «укрощения» новой пары туфель

Этот лайфхак призван решить поистине глобальную проблему. Кто из женщин не приобретал шикарную пару туфель, в которых удобно разве что сидеть? Теперь не нужно запасаться пачками пластыря. Нанесите твердый дезодорант по бокам стопы и от пятки к щиколотке по задней поверхности. Он сработает как защитная смазка и убережет от натертостей.

От простуды на губах

Пожалуй, самый неожиданный вариант использования дезодоранта-антиперспиранта. И хотя мы за то, чтобы лечением любого недуга занимался врач, не поделиться этим домашним средством от герпеса на губах мы не можем. С помощью дезодоранта можно предотвратить появление заполненных жидкостью пузырьков: для этого достаточно регулярно смазывать им простуду на губах, не допуская сухости кожи.