11 неожиданных и простых приемов для спасения испорченных вещей

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Порой кажется, что вещь испорчена настолько, что спасти ее не представляется возможным. Но чаще всего достаточно лишь небольшого опыта и смекалки, чтобы выйти из положения победителем. AdMe.ru собрал для вас несколько советов о том, как вернуть к жизни, казалось бы, безнадежно загубленные вещи.

Жвачка и лед

Жвачку, прилипшую к джинсам, удалить очень просто. Для этого нужно взять кубик льда и подержать его на жевательной резинке до тех пор, пока она не станет твердой. После этого жвачка легко отойдет от ткани.

Ржавчина и кола

Удалить ржавчину можно, не прилагая усилий. Все, что для этого нужно, — кола и время. Заржавевший инструмент необходимо поместить в емкость с колой на 24 часа, и он будет как новый.

Аэрозоль и этикетки

Вряд ли можно найти человека, которого бы не раздражали следы от этикеток, оставшиеся на посуде. А удалить их очень легко — нужно только нанести на «липучку» WD-40, а затем потереть губкой для посуды. После этого останется только как следует вымыть очищенную поверхность.

Уксус и душ

Если вода перестала течь из душевой лейки, то, скорее всего, отверстия в ней запечатал известковый налет. Убрать его можно с помощью 9%-го уксуса, в емкость с которым нужно поместить лейку на 2 часа.

Невидимка и испорченный свитер

Случайно вытащенную из свитера нитку очень легко заправить с помощью заколки-невидимки. Нужно всего лишь продеть нитку через ушко заколки и вытащить ее на изнаночную сторону.

Аэрозоль и следы от маркера

Убрать следы от маркера или карандаша с кожаной мебели можно с помощью все того же WD-40. Аэрозоль следует нанести на «след преступления», а затем протереть салфеткой для уборки. После этого останется только смыть следы WD-40 водой.

Резиновая лента и сорванный шлиц

Выкрутить саморез с сорванным шлицем поможет резиновая лента. Ее необходимо положить на головку самореза или надеть на отвертку, а затем медленно выкрутить ненужный крепеж.

Кольцо для ключей и незакрывающаяся молния

Все знают, что молнии на джинсах имеют свойство постоянно расстегиваться. Чтобы такого не случалось, нужно просто вставить в бегунок колечко для ключей и надеть его на пуговицу. После того как джинсы застегнутся, колечка не будет видно.

Термоусадочная трубка и перетертый провод

Тонкие провода зарядных устройств перетираются практически всегда и у всех. Чтобы изолировать место перегиба, нужно взять кусок термоусадочной трубки, разрезать его и надеть на провод. Затем нагреть трубку феном, пока она не сожмется до размера провода.

Соль, уксус и пятна на нержавейке

Даже при правильном уходе на посуде из нержавейки образуются темные пятна. Убрать их несложно: для начала надо насыпать на поверхность крупной соли, а затем добавить 9%-го уксуса. Останется только потереть как следует губкой для посуды — и кастрюли со сковородками будут как новенькие.

Пластиковая бутылка и застрявший цоколь от лампочки

Вытащить застрявший в патроне цоколь поможет обычная пластиковая бутылка. Горлышко бутылки нужно расплавить зажигалкой и вкрутить его в цоколь. После того как пластмасса схватится, застрявшую часть лампочки можно будет легко выкрутить.