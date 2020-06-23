11 женских лайфхаков, перед создателями которых хочется с восторгом снять шляпу

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Порой бьюти-лайфхаки способны изрядно поменять жизнь, а также помочь сэкономить время, силы и деньги. Кроме того, зачастую они работают ничуть не хуже манипуляций специалиста. Сейчас распространение таких советов достигло небывалой скорости и пользователи сети не перестают открывать новые способы совершенствования своего внешнего вида с помощью подручных средств.

Мы в AdMe.ru уверены, что первооткрыватели этих 11 бьюти-лайфхаков достойны отдельной премии за креатив и смелость.

Использовать сначала кондиционер, а потом шампунь

Мы привыкли сначала мыть волосы шампунем, а затем использовать кондиционер. Однако, если делать все наоборот и подготовить волосы с помощью кондиционера, то они не будут пересушены последующим мытьем. Более того, такой порядок позволит достичь максимального объема при укладке: кондиционер в таком случае не утяжелит волосы, а кончики при этом все равно увлажнятся. Разница между волосами, которые помыли обычным шампунем, и теми, которые помыли с помощью системы «наоборот», видна невооруженным глазом.

Часто менять пробор для увеличения объема волос

Многие девушки привыкли к определенному пробору волос и не меняют его годами. Однако из-за этого шевелюра быстрее теряет объем. Исправить это можно, зачесав волосы на другую сторону и зафиксировать их лаком, чтобы не было соблазна вернуть старую прическу в течение дня. Впоследствии менять пробор советуют как можно чаще, в идеале — каждый день.

Использовать обычную тушь вместе с водостойкой

Отпечатки на веках — проблема, преследующая большинство девушек, которые пользуются тушью. Чтобы избежать ее, необходимо начинать красить глаза с нижних ресниц, а также сначала наносить обычную тушь, а затем обрабатывать кончики уже водостойкой. Тогда неопрятные кляксы не появятся, а смываться тушь будет по‑прежнему легко.

Не менять температуру воды при умывании

Бытует миф, что горячая вода открывает поры, а холодная — их закрывает. На самом деле поры не мышцы и не могут «открываться» и «закрываться». Для мягкого и эффективного умывания лучше использовать теплую воду, которая поможет избежать пересушивания кожи или чрезмерного саловыделения.

Выбирать тональный крем с розовым подтоном

Визуально скинуть несколько лет поможет тональный крем. Но не любой, а тот, который имеет не песочный или бежевый подтон, а розоватый. По мнению визажистов, такая основа позволяет достичь наиболее свежего оттенка лица. Разумеется, как и любой другой оттенок, его нужно подбирать под цвет кожи. Иногда, чтобы визуально скинуть несколько лет, достаточно даже едва заметного розового пигмента.

Наносить консилер кистью в конце макияжа

Часто моделям наносят консилер не после слоя тонального крема, а в качестве финального штриха, когда макияж уже в целом готов. Дело в том, что иногда приходится маскировать не только небольшие покраснения и темные круги под глазами, но и осыпавшиеся под глазами тени, так что лучше сделать все разом. Кроме того, для консилера лучше использовать небольшую кисть. Если делать это подушечками пальцев, вы оставите на коже достаточно крупные и заметные пятна. Кисть же обеспечит более точное нанесение.

Использовать лайфхак для быстрого снятия геля-лака

Чтобы гель-лак проще снимался, нужно нанести на центр ногтя обычный лак перед нанесением базы. Сцепления геля-лака с базой по краям ногтевой пластины хватит, чтобы покрытие продержалось достаточно долго, но при этом легко удалилось при размачивании жидкостью для снятия геля-лака. Такой совет пригодится особенно тем, кто делает маникюр самостоятельно.

Сушить волосы с помощью рук, а не расчески

Чтобы волосы были здоровыми и сохраняли объем, не расчесывайте их во время сушки феном. Это позволит потерять меньше волос (мокрыми они выпадают куда быстрее, особенно если начать расчесывать), а заодно приподнять их у корней. Поднимайте пряди руками и подсушивайте волосы, создавая прикорневой объем. Только после полного удаления влаги возьмите в руку расческу.

Делать незаметный контуринг с помощью тонального крема

В жизни полоски скульптора на скулах нередко выглядят как грязные пятна, даже если нанесено совсем немного средства. Один из вариантов — взять тональный крем на пару тонов темнее и растушевать его под скулами, на лбу вдоль линии роста волос и по спинке носа.

Использовать двухстороннее нанесение туши

Хотите, чтобы ресницы выглядели более густыми, а тушь не дает желаемого результата? Попробуйте красить их снизу и сверху. Это не столько бьюти-хитрость, сколько правильный способ нанесения туши, о котором знают далеко не все.

Затемнение губ для большего объема

Если вы хотите визуально увеличить губы, то, вместо того чтобы привычным способом высветлять хайлайтером «галочку» над верхней губой, попробуйте затемнить впадинку по центру верхней губы. Такой небанальный лайфхак также помогает зрительно сделать губы более пухлыми.