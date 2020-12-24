11 неоправданных интерьерных решений, которые еще не раз аукнутся в будущем

Каждый из нас стремится сделать свое жилье не только уютным, но и удобным. Обилие идей предоставляют различные рекламные ролики и сайты в интернете, вывески на улицах, фильмы и сериалы. К сожалению, некоторые современные задумки оказываются бесполезными с практической точки зрения. И, осуществив их, вскоре вы испытаете чувство сожаления о потерянном времени и зря потраченных деньгах.

Мы в AdMe.ru постараемся уберечь наших читателей от принятия необдуманных решений во время обустройства своего жилища и показать некоторые неоправданные новомодные фишки.

Каменная раковина с ровным дном

Бесспорно, такая мойка смотрится в интерьере органично и современно. Но у нее есть существенный недостаток, о котором обычно узнают спустя некоторое время. В плане поддержания ее чистоты это далеко не лучший вариант. Из-за плоского дна вода не уходит в слив полностью, небольшое ее количество остается, и появляется некрасивый налет. К тому же вычистить из углов раковины остатки мыльной пены не всегда просто. Приходится выбирать между красотой и практичностью.

Ковровое покрытие в коридоре

Часто в зарубежных фильмах мы видим на полу в коридоре мягкий ковролин. И он вроде бы чистый. Но не во всех странах на улицах ни пылинки. Если на подошвах обуви остается грязь, стелить ковры не лучшее решение. А когда в доме есть домашние животные, которые периодически выходят гулять, большое количество опасных бактерий, принесенных на лапах, оседает именно в ворсе ковра. Поэтому такое покрытие только на экране смотрится красиво и кажется не требующим тщательного ухода, а на самом деле чистить его приходится каждую неделю-две. Жаль, что об этом люди узнают уже в период эксплуатации.

Светлые швы между плитками в ванной комнате

На фотографиях всегда красиво смотрится светлая ванная комната, особенно когда полы в белом цвете. Но из-за постоянной влажности и жесткой воды швы между плитками начинают темнеть, так как образуются налет и плесень. В результате со временем ванная теряет свой привлекательный внешний вид.

Стеклянный стол на кухне

Несомненно, стол из стекла смотрится оригинально, так как пропускает свет. Но на его поверхности будет видно абсолютно все: отпечатки пальцев, пыль, разводы. Такую столешницу вряд ли получится эффективно протереть простой тряпочкой. Придется использовать специальные моющие средства и салфетки из микрофибры. Или же постелить скатерть, но тогда смысл приобретения стеклянного стола полностью теряется.

Пространство над кухонными шкафами

Пустое пространство над кухонными шкафами на практике никто не использует. Лучше довести шкафы почти до самого верха. Таким образом можно не только визуально увеличить высоту потолка, но и избавить себя от необходимости уборки в труднодоступных местах. Важно оставить небольшое расстояние между открывающимися дверцами и встроенными в потолок светильниками.

Открытые полки

Всем нам знакомо выражение «Места много не бывает». Беря его за основу, мы уверенно планируем многочисленные полочки, на которые собираемся потом аккуратно расставить все необходимое. На первый взгляд это удобно и красиво: все на виду и органично вписывается в общий дизайн. Но когда приходит время очередной уборки, такие стеллажи превращаются в головную боль из-за скопления пыли.

Ванна с гидромассажем

Сложно представить человека, который хотя бы раз не мечтал о домашнем джакузи. Ведь приятно расслабиться после тяжелого трудового дня и понежиться в теплой воде. Некоторые даже решаются на подобное приобретение, которое, кстати, стоит немалых денег. Но со временем оказывается, что подобные системы требуют специфического ухода. Чем больше выступающих частей гидромассажных элементов на белоснежной поверхности ванны, тем больше налета и грибка там будет скапливаться.

Шелковое постельное белье

Мы привыкли к тому, что постельное белье из натурального шелка — это признак роскоши и изысканного вкуса. Согласитесь, что мысль о приобретении такого комплекта хоть раз, но возникала. В фильмах и сериалах нам показывают, что люди при деньгах выбирают для своих кроватей шелк. Но это непрактичный выбор: шелковое постельное белье сильно мнется, на ощупь остается холодным. Но самый главный недостаток — оно очень скользкое.

Кровать с широким основанием

Треть своей жизни мы проводим во сне, поэтому к такому необходимому атрибуту, как кровать, хочется подойти ответственно. Последнее время отчасти благодаря рекламе люди стали смотреть в сторону кроватей-подиумов. Такая мебель выглядит необычно и солидно. Вот только на практике оказывается, что ложиться на нее и слезать с нее весьма неудобно.

Большие зеркальные шкафы

Шкафы с зеркальными дверцами — довольно популярное решение, с помощью которого визуально расширяются границы помещения. Но у такого обмана зрения есть и отрицательный момент. Следы от рук и пыль будут отчетливо видны на большой поверхности. Даже уборка несколько раз в неделю не поможет избавиться от этой проблемы. К тому же зеркальные двери — это весьма дорогое удовольствие.

Черная глянцевая столешница из камня

«Стильно, модно, дорого» — первые слова, которые приходят на ум, когда мы видим такую столешницу. Поэтому все больше людей предпочитают именно ее. Однако спустя некоторое время становится понятно, что выбор был сделан весьма неудачно. Каждая капелька воды, попавшая на поверхность и высохшая, оставляет разводы и пятна. А вокруг раковины придется постоянно промывать и протирать.