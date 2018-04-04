11 мифов о занятиях спортом, которые приносят больше вреда, чем пользы

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Занятия спортом — бесконечный источник самых разных заблуждений. Ошибочные представления о фитнесе приводят к тому, что мы ставим себе недостижимые цели, а потом идем к ним неверными путями. Мы в AdMe.ru решили выяснить, каким советам можно доверять, а каким нет.

Миф № 1: лучшее время для тренировки — утро

Это не совсем так. Лучшие часы для тренировки наступают тогда, когда вы к ним готовы. Неважно, что вы предпочитаете — вечернюю тренировку в спортзале или утреннюю пробежку, главное — последовательность. Исследования показали, что существенной разницы в результатах у утренних и вечерних тренировок нет.

Миф № 2: лучшая тренировка для мозга — пазлы, игры и кроссворды

Кроссворды, загадки и ребусы — далеко не единственный способ «прокачать мозг». Физические упражнения одинаково полезны для тела и для ума. Нагрузки, которые заставляют кровь бежать быстрее, предпочтительнее, чем часы, проведенные за решением ребусов. Спорт поднимает настроение, улучшает память и защищает от старческого слабоумия.

Миф № 3: можно пропустить пару недель тренировок — форму не потеряете

А вот и нет. У большинства людей уже после недельного перерыва в тренировках существенно падает мышечный тонус. Так что, добившись результата, расслабляться все равно нельзя.

Миф № 4: марафон или ничего. Бег на длинные дистанции — идеальный способ сделать из себя спортсмена

Неправда. У людей, которые предпочитают короткие дистанции, те же самые показатели здоровья сердца, что и у марафонцев. К тому же легкие нагрузки — бег трусцой или даже ходьба — предпочтительнее для организма. Сердечная мышца, сосудистая система и внутренние органы адаптируются к нагрузкам, и польза от спорта только растет.

Миф № 5: спортивные напитки — лучшее, чем можно восполнить дефицит влаги во время тренировки

К сожалению, это неправда. Спортивные напитки — это не более чем сахар и вода. Вместо энергетиков эксперты рекомендуют пить чистую воду, а потраченные силы восстанавливать при помощи белковой пищи уже после тренировки.

Миф № 6: беговая дорожка лучше парка

Пробежка на свежем воздухе и на беговой дорожке — совсем не одно и то же, даже если вы пробежали одинаковые дистанции. Поскольку бег против ветра и на неровной местности задействует целую группу важных мышц, он требует значительных усилий и сжигает на 10 % больше калорий, чем бег на дорожке.

Миф № 7: от усиленных тренировок очень хочется есть

Если после тренировки приходит зверский аппетит, значит, что-то пошло не так. На самом деле физические нагрузки значительно уменьшают чувство голода. Это происходит на гормональном уровне: выработка грелина, гормона голода, снижается, зато гормон насыщения лептин вырабатывается в двойном объеме.

Миф № 8: протеиновые батончики — хорошая замена овсянке

Еще один миф. Протеиновый батончик — обработанная пища, которая требует меньше калорий для переваривания, так что польза уменьшается. Батончики — это перекус, а не замена овсянке или любой другой каше.

Миф № 9: кальций содержится только в молочных продуктах

Миф о том, что в молочных продуктах больше всего кальция, очень старый. Однако существуют продукты — чемпионы по содержанию кальция. Брокколи, кунжут и шпинат легко заменят жирные молочные продукты.

Миф № 10: йога помогает при болях в спине

Йога — это не панацея при болях в спине. Если дискомфорт связан с мышцами, то да, растяжка и некоторые асаны могут быть очень полезными: они укрепят мышечный корсет и боли уйдут. Но если у вас есть проблемы посерьезнее, как, например, грыжи и протрузии, то йога может нанести вред. В этом случае перед началом любых тренировок посоветуйтесь с врачом.

Миф № 11: при беге повреждаются колени и лодыжки

Это ничем не подтвержденное заблуждение. Согласно последним исследованиям, бег не только не наносит вреда, но и защищает от болезней костно-мышечной системы.

А вы занимаетесь спортом? Расскажите о своих секретах достижения идеальной формы.