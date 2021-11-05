11 мелочей, на которые нас жаба душит лишнюю копейку потратить. А ведь от них зависит наш комфорт

Большинство людей, когда дело доходит до покупки мелочей, встает перед выбором: потратить деньги на высококачественный товар или сэкономить, взяв более дешевую альтернативу. Возникает привычная мысль, например: «Это же всего лишь тапочки для дома — какая разница, как они выглядят». Но время от времени важно задумываться, действительно ли мы экономим, покупая то, что дешевле.

Мы в AdMe.ru проанализировали, качеству каких вещей люди уделяют до обидного мало внимания.

Ключи от входной двери

Ключи обычно изготавливаются из латуни или никелево-латунной смеси и за годы использования прилично изнашиваются. Но мы редко задумываемся о том, что можно изначально выбрать более надежный материал. Например, смесь никеля, меди и цинка, которая называется нейзильбер или немецкое серебро, очень прочная. Если вы приобретете ключи из такого сплава, то вам придется значительно реже посещать мастерскую и можно будет не бояться неожиданной блокировки двери из-за того, что ключ сломался внутри замка.

Банный халат

Дешевые ткани, в составе которых есть полиэстер, довольно неудобны в использовании. Они имеют свойство удерживать много влаги, поэтому халат из такого материала будет быстро намокать. А, к примеру, микрофибра хорошо пропускает воздух. Волокно состоит из огромного количества крошечных петель, благодаря которым ткань становится водопоглощающей, мягкой и легкой. К тому же микрофибра приятна для тела в любое время года, поэтому вам не придется покупать отдельно летний и зимний халаты.

Домашние тапочки

Ортопеды рекомендуют ходить дома в тапочках, а не босиком. А также менять эту обувь каждый год, поскольку в ней могут скапливаться микробы. В магазине стоит отдавать предпочтение максимально удобным тапочкам: с набивкой из пеноматериала с эффектом памяти, подкладкой из короткой шерсти, обеспечивающим достаточную поддержку свода стопы. «Покупка тапочек должна быть инвестицией в здоровье ног, а не только модным выбором», — говорит ортопед Велимир Петков.

Ковры и коврики

Многие покупают синтетические ковры, ведь они дешевле и в целом выглядят симпатично. Но при этом их крайне сложно чистить: к ним прилипает буквально все, и от волос и грязи очень трудно избавиться. Они теряют свой вид после воздействия химических веществ и очень быстро изнашиваются. Стоит один раз вложиться в качественное изделие из натурального волокна, и оно прослужит многие годы. Такие ковры долговечны, легко очищаются, а еще хорошо поглощают звук.

Наушники

Дешевые пластиковые детали обычно недолговечны и быстро ломаются. Кроме того, недорогие наушники, как правило, продаются без защитных чехлов, которые продлевают срок их эксплуатации. Чаще всего такие изделия выходят из строя через несколько месяцев. При этом более дорогие и качественные наушники могут прослужить до 10 лет, а еще на них предоставляется гарантия. Да и пользоваться ими гораздо приятнее.

Насадка для душа

Мыться под мощными струями воды, бьющими из большой лейки для душа, намного удобнее, чем делать это, используя маленькую насадку. Часто мы об этом даже не задумываемся. Но достаточно заменить насадку на более широкую, и водные процедуры станут гораздо приятнее.

Капроновые колготки



Недорогие капроновые колготки могут выйти из строя после того, как вы их надели всего 2–3 раза. Одно неосторожное движение — и тут же появляется затяжка. Если учесть среднюю цену на колготки и то, как часто приходится их менять, то можно увидеть, что за сезон набегает немалая сумма. Поэтому стоит вложиться в покупку хоть и дорогих, но не рвущихся колготок.

Носки

Основная роль носков — впитывать пот и согревать ноги. Да, за хорошую пару придется заплатить больше, но это будет вклад в здоровье стоп, а значит, в здоровье всего организма. Для холодного времени года рекомендуется выбирать носки с содержанием шерсти не менее 30 %. В составе качественных носков могут быть синтетические материалы, такие как нейлон или полипропилен, которые продлевают срок службы изделия.

Щетка для мытья посуды

Обычно мы не слишком раздумываем при покупке кухонной щетки. Но стоит обратить внимание на особенности этого аксессуара, которые упростят процесс мытья посуды. Например, щетинки из прочного нейлона могут проникать в узкие щели и помогать лучше очищать посуду. Встроенным скребком можно удалять прилипшие частички пищи. Если у щетки удобная мягкая ручка, вы спокойно удержите ее даже мокрыми или мыльными руками. А еще стоит присмотреться к моделям из силикона, поскольку этот материал не впитывает запахи и не плесневеет.

Кухонная прихватка

Очень часто на кухне можно увидеть обычные тряпочки вместо прихваток. А ведь это не просто кухонный аксессуар: хорошие прихватки защищают кожу от ожогов. При выборе следует обратить внимание на материал и его термостойкость. Самыми популярными вариантами являются хлопок, силикон или их комбинация. Силикон обладает высокой термостойкостью и обеспечивает лучшее сцепление. Кроме того, он водонепроницаем, а его непористая поверхность не впитывает запахи.

Резинки для волос

При выборе резинки для волос важно учитывать несколько факторов. Выдергивает ли она волосы? Оставляет ли отпечаток на запястье, если носить ее там продолжительное время? Например, резинка из шелка может стоить дороже. Но этот материал предотвращает трение, а значит, ткань будет мягко скользить по волосам и не будет их рвать.