11 мелочей, из-за которых даже дорогая обувь будет выглядеть так, будто куплена на рынке

В идеале обувь должна быть стильной, качественной и удобной. Но, к сожалению, одно автоматически не предполагает другого, а бежать в магазин за новой парой спустя всего пару месяцев после покупки предыдущей ну совсем не хочется. Поэтому при выборе обуви нужно полагаться не только на собственные желания, но и на критерии, которые помогут отличить добротно сделанный продукт от дешевого и некачественного.

Мы в редакции AdMe.ru решили составить список признаков, которые помогут отличить хорошую обувь от той, что не принесет вам ни радости, ни удовольствия от покупки.

1. Низкокачественный материал

Значок «100 % кожа» не является доказательством хорошего качества обуви. Но мы знаем один простой лайфхак: для того чтобы определить добротность ботинок или туфель, присмотритесь к толщине материала. Если он легко мнется и даже слегка морщится, то перед вами кожа высокого качества.

2. Недолговечное крепление подошвы

Обычно подошву крепят либо на клей, либо с помощью стежков. На самом деле и тот и другой способ одинаково хороши. С подошвой первого типа все просто: следы клея портят внешний вид и как бы намекают на то, что производитель делал вашу пару спустя рукава. А вот у туфель с пришитой подошвой все чуть сложнее. Когда вы выбираете обувь со стежками, обратите внимание на то, смазаны они воском или нет. Вы легко можете проверить это, потерев швы ногтем. Если стежок не лохматится, это хороший знак. Воск защищает туфли от быстрого изнашивания и делает швы водонепроницаемыми.

3. Материал подошвы

Кожаная подошва обычно считается классикой правильной обуви. Если производитель не нарушил технологию, такая подошва будет мягкой и комфортной. Однако она быстро изнашивается под воздействием песка, земли и асфальта. Чтобы не ходить со стертой подошвой, лучше носить такую обувь в помещении, а для улицы выбрать пару с нижней частью из резины или полиуретана. Подошвы из этих материалов становятся мягкими сразу же, к тому же они более прочные.

4. Едкий запах

Качество обуви можно определить уже при входе в магазин. Если в помещении пахнет химией, стоит задуматься. Обувь из натуральных материалов не имеет резких запахов. Обычно это аромат кожи, древесины или вообще их отсутствие. В то же время обувь из синтетических материалов буквально отталкивает своим едким химическим запахом.

5. Скрипучий звук

Мы часто примеряем обувь сидя. Но лучше сразу походить в туфлях по магазину и обратить внимание на звук, который они издают. Лишний скрип или щелчки говорят не в пользу качества обуви. Обычно они возникают из-за трения материалов друг о друга. К тому же представьте, как неловко вы можете чувствовать себя, если будете ходить по офису в скрипучей обуви.

6. Хрупкая инкрустация

Стоит с осторожностью относиться к покупке обуви с большим количеством страз и различных камней. Во-первых, качество таких вставок зачастую оставляет желать лучшего. Во-вторых, существует вероятность того, что они быстро отлетят и обувь будет выглядеть несуразно. Вместо такой обуви лучше отдать предпочтение моделям из металлизированной кожи или с минимальным количеством украшений, которые со временем сохранят свой внешний вид.

7. Перегруженность фурнитурой

Иногда дизайнеры добавляют на обувь множество металлических деталей: и декоративные замки, и ремешки, и застежки. Порой модель может быть ими перегружена. Это само по себе никак не отражается на качестве обуви. Зато материал подобной фурнитуры может быть ненадежным — со временем она заржавеет или вовсе отвалится. А найти замену таким деталям для обуви очень нелегко. Можно уже в магазине повертеть их в руках — сразу станет понятно, крепко ли они закреплены и как долго вам прослужат.

8. Искусственная кожа

Выбирая между обувью из искусственной кожи и парой из натуральных материалов, стоит помнить следующее. Во-первых, заменитель можно легко отличить от кожи. Во-вторых, в изделии из натуральных материалов вашим ногам будет намного комфортнее. Ведь кожа позволяет ногам дышать, при этом хорошо сохраняя тепло, значит, ноги не будут замерзать. Даже высокие зимние сапоги из искусственной кожи не согреют лучше коротких ботиночек из натуральной.

9. Неровные узоры и асимметрия деталей

Обычно обувь состоит из нескольких частей, которые соединяют вместе. Поэтому всегда обращайте внимание на узор, особенно если это туфли с принтами. Рисунок должен быть нанесен ровно. В противном случае это мгновенно выдаст дешевую обувь. Непропорционально вырезанный узор может испортить любую пару. Перед покупкой приложите туфли или кроссовки друг другу и внимательно посмотрите на симметрию деталей: длину элементов, отделку и даже цвет каждой части.

10. Плохо прилегающая посадка

Если обувь в какой-то части стопы сидит свободно, а в другом месте натирает, скорее всего, качество такой пары страдает. Значит, выкройка была продумана плохо. Обувь должна хорошо удерживать ногу, чтобы та не болталась, при этом не сдавливать ее и быть комфортной во время ходьбы. Нужно помнить о том, что нет универсальных колодок, под которые подходит любая форма ноги. Производители качественной обуви стараются создавать различные варианты посадки для более узких или более широких стоп.

11. Слишком плоская стелька

Качество обуви проявляется не только во внешних деталях и материале. Огромное значение имеет стелька. В идеале она подбирается под свод стопы — ту ее часть, которая со стороны подошвы в норме не должна касаться земли. В дешевых туфлях чаще встречается плоская стелька из-за более универсальной колодки. Производители более качественной обуви заботятся о том, чтобы сохранить этот свод и обеспечить комфорт во время долгой ходьбы.