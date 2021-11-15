11 мелких деталей, которые могут повлиять на результат собеседования

Этап поиска работы обычно отнимает много времени и энергии. Поэтому, когда нам поступает долгожданное приглашение на собеседование, волнение и желание произвести хорошее впечатление часто берут верх над разумом. Пока мы думаем, о чем нас будут спрашивать и какие у нас положительные стороны, такие мелочи, как привести телефон в беззвучный режим и убрать наушник обратно в чехол, напрочь вылетают из головы.

Мы в AdMe.ru не хотим, чтобы чрезмерная радость или стресс негативно отразились на результате вашего собеседования. Поэтому подготовили несколько простых пунктов-напоминалок о вещах, которые в долгожданный момент волнуют меньше всего, а на ход собеседования влияют еще как.





Беззвучный режим на телефоне

Лучше удостовериться заранее, что вашу любимую песню не услышат посреди собеседования и вам не придется судорожно искать телефон, чтобы скорее ее выключить. Для этого следует обязательно перевести телефон в беззвучный режим, а лучше выключить его еще до начала беседы с работодателем. Так вы точно будете уверены, что звонок не отвлечет никого из вас и ход вашего собеседования не повернется в негативную сторону.

Стиль вашей одежды

Выбор одежды, безусловно, влияет как минимум на первое впечатление о вас. Сегодня многие работодатели отказываются от официального стиля одежды в офисе, но это вовсе не значит, что на собеседование можно прийти в рваных джинсах и мятой рубашке. Одежда в деловом стиле позволяет сосредоточить внимание на вашей квалификации, а не на том, как вы выглядите.

Количество парфюма

Парфюм является неотъемлемой частью имиджа для многих, однако перед собеседованием желательно не злоупотреблять любимыми духами. Ведь если у работодателя аллергия на тот или иной запах — пиши пропало. Да и обидно будет, если ваш любимый аромат заберет на себя все внимание окружающих.

Ваши украшения

Если ваши украшения созданы для того, чтобы привлекать к себе внимание окружающих, то для собеседования они не подойдут. Любителям крупных, ярких или сияющих ювелирных изделий лучше заменить их на миниатюрные и более сдержанные варианты.

Вид и стиль колготок

Да, ваши колготки тоже влияют на ход собеседования. Поэтому, если вы решили надеть платье или юбку, придется подобрать и подходящую пару: постарайтесь воздержаться от колготок в сеточку или недавно купленной в любимом магазине пары со стразами и красивыми рисунками — это будет выглядеть несерьезно. А вот колготки телесного цвета, подходящие под ваш тон кожи, или черные, но не слишком прозрачные будут смотреться безупречно. И да, лучше выбрать пару прочнее — во избежание неловких ситуаций.

Тату и пирсинг

Не все работодатели могут понять, что татуировки и пирсинг — личное дело каждого и никак не влияют на профессионализм. Наверняка вы тоже не захотите работать в очень консервативной компании, которая ставит под сомнение ваш способ самовыражения. Но если выбор все же пал на такие отрасли, как банковское дело или юриспруденция, в рабочее время придется снять пирсинг (если он на лице) и скрыть татуировки под одеждой.

Выбор обуви

Изящные лодочки или лоферы отлично подходят для собеседования, чего не скажешь про босоножки, грубые ботинки или эксцентричные клоги. Если вы работаете в сфере моды, наверняка ваше чувство стиля оценят по достоинству. А вот для собеседования в банке или адвокатской конторе все-таки стоит отдать предпочтение классике.

Опоздание или прибытие вовремя

Тайм-менеджмент — очень важный навык, и его ценят работодатели. Если вы знаете, что не очень хорошо умеете управлять своим временем, то лучше выйдите заранее, ведь опоздание всегда портит первое впечатление о кандидате. Бывают ситуации, когда опоздания не избежать. В таком случае лучше предупредить интервьюера о том, что не сможете прийти вовремя.

Язык тела

Язык тела на собеседовании играет очень важную роль. Именно поэтому лучше подготовиться заранее и прочитать о некоторых техниках, благодаря которым вы сможете произвести впечатление уверенного в себе человека. К примеру, если человек сутулится на собеседовании, это могут воспринять как жест неуверенности в себе и даже неуважения.

Кофе в руках

Все мы, любители кофе, пользуемся системой «кофе с собой». Однако заявляться на собеседование с картонным стаканчиком в руках не стоит. Работодатели могут не оценить такое появление и решить, что кандидат несерьезно относится к процессу собеседования. Более того, кофе имеет яркий аромат, который будет отвлекать интервьюера.

Неснятый наушник

С появлением беспроводных наушников многие предпочитают никогда не расставаться с любимой парой. Поэтому если ваше собеседование не проходит онлайн, то наушники работодатель точно не оценит. Да, носить наушники во время разговора с кем-то — не так грубо, как, например, разговаривать по телефону, но этого достаточно, чтобы заставить собеседника задуматься.