11 маленьких хитростей, которые помогут выбрать качественную вещь из трикотажа

Почти у каждого человека в гардеробе обязательно найдется одежда из трикотажной ткани. Эти вещи удобные, они хорошо обрисовывают силуэт, а благодаря технике плетения отлично согревают зимой и дают прохладу летом. Однако если деталь туалета сшита из некачественного полотна или плохо скроена, то она может быстро потерять форму и даже порваться. Забивать гардероб подобными предметами просто обидно.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, на какие признаки стоит обращать внимание при выборе трикотажных вещей.

Перед тем как покупать трикотажное изделие, следует внимательно изучить состав ткани

Трикотажную ткань от других материалов в первую очередь отличает техника переплетения нитей. Полотно состоит из соединенных в разной последовательности петель. В состав ткани могут входить различные волокна — как натуральные, так и синтетические. Если изделие сделано в основном из хлопка, то его будет приятно носить. Такая одежда дарит прохладу летом и согревает зимой. При этом ткань впитывает пот и не высыхает. И вещь, скорее всего, сядет при первой стирке. Любой состав имеет свои плюсы и минусы, и их стоит брать в расчет.

Синтетика — это не всегда плохо

Считается, что предпочтение следует отдавать натуральным тканям. Они и экологичнее, и более приятные в использовании. При этом наличие в материале синтетических добавок иногда может быть даже полезно. Некоторые искусственно созданные волокна превосходят по своим качествам натуральные. Они более долговечны, их комфортно носить, и они отлично защищают владельца от воздействия внешних факторов. Так, ткань с добавлением спандекса лучше прилегает к телу и сохраняет форму даже после долгого использования.

Качество трикотажа можно определить по структуре ткани

Прежде чем покупать любое изделие из трикотажа, следует внимательно изучить качество материала. Ткань состоит из многочисленных петелек. Если они перетянуты, а форма далека от округлой, то такая вещь будет деформироваться при ношении и стирке. Другой важный показатель — это равномерность вязки. Когда где-то плетение выглядит более слабым, а в других местах более плотным, значит, при производстве был допущен брак. Впоследствии в таком предмете туалета могут появиться небольшие дырочки и прорехи. К недостаткам ткани относятся и продольные или поперечные полосы. Изделие стоит также разложить на горизонтальной поверхности и внимательно проверить на любые перекосы в самом материале.

Можно проверить материал на просвет

Плетение ткани также легко можно проверить на просвет. Для этого достаточно положить ладонь под материал. Если кожа видна сквозь небольшие дырочки, значит, петельки выполнены слишком свободно. В этом случае изделие может со временем раcтянуться, и в данных местах в будущем появятся прорехи или зацепы. Такая одежда, возможно, будет удобной, но вряд ли долго прослужит своему владельцу. Кроме того, «прозрачность» ткани может говорить о низком качестве материала.

Следует внимательно изучить все швы

Качество изделия можно определить по швам. Когда линия сделана неровно, из нее торчат нитки, некоторые стежки пропущены или, наоборот, наслаиваются друг на друга, это не слишком хороший признак. Швы не должны выделяться на изделии и нарушать его силуэт. Ровные, плоские и незаметные строчки говорят о том, что производитель ответственно подошел к созданию вещи. Самые прочные швы выполнены цепными стежками. Чтобы проверить, насколько крепко ткань соединена в этом месте, надо аккуратно потянуть материал в разные стороны. Если шов слегка расходится, то, скорее всего, изделие сделано некачественно и в этих местах скоро порвется.

Вещь нужно растянуть, чтобы проверить ее эластичность

Одно из основных свойств трикотажной ткани — это эластичность. Чем она выше, тем дольше прослужит изделие. Чтобы проверить одежду на это качество, надо растянуть материал и посмотреть, насколько быстро он вернется в прежнюю форму. Если изделие быстро восстанавливает первоначальный вид, значит, с тканью все в порядке. Когда же деталь туалета остается чуть растянутой или медленно сжимается, это говорит о том, что со временем ткань деформируется в проблемных зонах (ворот, подмышки и грудь) и будет выглядеть неряшливо.

Лучше внимательно присмотреться к вороту и манжетам изделия

Даже ткань с добавлением синтетических волокон рано или поздно начинает деформироваться. Самые проблемные части футболок, свитеров и джемперов — это воротник, манжеты и подол. В качественном изделии ворот укрепляют с помощью специальной ленты, которая не позволяет ему растягиваться. Манжеты и подол порой делают из резинок. Так называются полоски трикотажной ткани с вертикальными рубчиками. Если эти детали заворачиваются еще в магазине, когда изделие примеривают или раскладывают на горизонтальной поверхности, значит, деформация будет продолжаться и дальше и такую вещь покупать не стоит.

Вещь не только должна быть сделана из качественного материала, но и хорошо сшита

Изделие может быть выполнено из хорошего материала, но если оно плохо сидит по фигуре, то носить его человек, скорее всего, не будет. Иногда производители экономят на некоторых вещах, чтобы сделать цену конечного продукта ниже. Например, не укрепляют дополнительно плечевые швы. Такая одежда быстро потеряет свою форму и начнет рваться. То же самое относится и к подкладке. Дополнительная ткань в районе выреза, рукавов помогает изделию сохранить первоначальный силуэт после длительного использования. При примерке в одежде нужно подвигаться. Если ткань в каких-то местах провисает, при движении юбка или платье начинают задираться, а поднятие рук приводит к деформации изделия в районе плеч или боков, значит, вещь не подходит.

Трикотажная ткань подходит не для каждого предмета одежды

Существует огромное количество трикотажных материалов, и каждый из них предназначен для создания разных видов одежды. Есть несколько параметров, по которым ткань разделяют на виды. Это тип переплетения нитей, количество слоев, эластичность, плотность и вес. Трикотаж, который подходит для изготовления спортивных купальников, будет неудачным выбором для пошива футболки. Поэтому платья и юбки из тонкого и эластичного трикотажа стоит выбирать с осторожностью. Ткань может просвечивать и открывать те детали, которые человек хотел бы скрыть. Кроме того, одежда плотно облегает фигуру, подчеркивая как достоинства, так и недостатки.

Стоит внимательно изучить, как к одежде пришита фурнитура

О качестве изделия может сказать и фурнитура. Пуговицы должны быть пришиты крепко, с помощью достаточного количества нитей. Еще больше внимания стоит обратить на петли. В качественном изделии их плотно обметывают нитью. При подобной обработке не должно быть видно края ткани. В самой петле должно быть небольшое круглое отверстие — «замочная скважина». Благодаря этому петля не рвется и не теряет форму, а в застегнутом виде одежда не деформируется. Если в кофту, платье или кардиган вшита молния, то стоит проверить, насколько хорошо этот элемент выдерживает нагрузку. Для этого молнию застегивают до конца. Затем человек аккуратно растягивает одежду в разные стороны. Если застежка остается на месте и не двигается вниз, в качестве изделия можно не сомневаться.

Можно заранее узнать, будут ли на изделии появляться катышки

Многих людей расстраивает то, что на трикотажных вещах рано или поздно появляются катышки. Выглядит подобное изделие не слишком привлекательно, и носить его уже не хочется. Эти комочки образуются в результате трения, поэтому избежать их возникновения достаточно сложно. Один из вариантов — выбирать предметы туалета, сделанные из одного волокна. Если в состав ткани входят нити разного происхождения, то рано или поздно самые тонкие пряди в плетении рвутся и обматываются вокруг более крепких. Однако у таких вещей есть свои минусы. Предотвратить появление катышков на одежде можно с помощью более деликатной стирки. Трикотажные изделия не стоит отправлять в машинку вместе с более грубыми материалами (например, джинсой), стирать большими партиями и сушить на высоких оборотах.