11 легких способов вылечить мозоль от неудобной обуви
Напасть всех любителей красивой обуви существует в двух состояниях. Сухом — твердые, плотные мозоли, похожи на натоптыши. Мокром — волдыри, которые рискуют лопнуть в любой момент. Хорошая новость: и те и другие лечатся, только по-разному.
AdMe.ru придет на помощь тем, кто настрадался от дискомфорта, но настоятельно рекомендует обратиться к специалистам, прежде чем заниматься самолечением.
Как вылечить мокрую мозоль
Если волдырь маленький, самый легкий способ вылечить его — не трогать и особенно не прокалывать. Сменить на время обувь, обработать кожу вокруг пузыря спиртом или перекисью водорода, желательно не наклеивать лейкопластырь. Через 1–2 дня рассосется сам.
Если мозоль большая, нужно сделать прокол у основания и выдавить жидкость. Ни в коем случае не срезать кожу. Потом обработать антисептиком, при необходимости приклеить воздухопроницаемый пластырь.
Для тех, кто хочет ускорить процесс и подсушить волдырь, есть несколько простых методов:
- Марганцовка. Сполосните мозоль в слабом растворе, недолго. Это должно подсушить мозоль. Если одного раза было недостаточно, повторите.
- Соль. Подойдет и поваренная, и морская. Смешайте 1 ч. л. соли в 1 л кипяченой воды. Можно споласкивать или делать ванночки для ног.
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Ромашка и календула имеют антибактериальный эффект. Подсушить мозоль можно, распаривая ноги в ванночке с ними.
- Яйцо, доказали ученые, может заживить поврежденную кожу. Нужно разбить сырое куриное яйцо и отделить от скорлупы белую пленку. Если прилепить ее к волдырю и накрыть сверху пластырем за день он затянется.
Как вылечить сухую мозоль
Народных средств для лечения мозолей бесчисленное множество. Все они нацелены на то, чтобы размягчить мозоль, после чего ее легко можно удалить пемзой или педикюрной щеткой. Важно не забыть после увлажнить всю стопу кремом.
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- Столовый уксус смешайте с водой в пропорции 1:3. Нанесите на мозоль перед сном и накройте сверху пластырем или компрессом. Утром ее легко будет убрать пемзой или пилкой.
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Лимон. Самый эффективный способ — приложить к распаренной коже лимонную корку с мякотью. Если делать это на ночь, через 3–4 дня достаточно еще раз распарить ноги в теплой воде с солью и удалить мозоль.
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Алоэ. Разрезать лист, наложить на нужный участок, накрыть, чтобы не попадал воздух, например, пленкой, и заклеить пластырем. Через 12–24 часа ороговевшая мозоль станет мягче и ее можно будет убрать.
- Растительное масло лучше втирать в чистые ноги перед сном. Повторять пока мозоль не начнет размягчаться и постепенно сойдет на нет. Способ не самый быстрый, но абсолютно безопасный.
- Сода помогает удалить мертвые клетки кожи и ускорить процесс заживления. Нужно добавить 2 ст. л. соды в ванночку с теплой водой и подержать ноги 15 минут. Небольшая мозоль легко удалится пемзой.
Если все попытки удалить мозоль не принесли результатов, лучше обратиться к врачу.
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