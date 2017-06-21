11 легких способов вылечить мозоль от неудобной обуви

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Напасть всех любителей красивой обуви существует в двух состояниях. Сухом — твердые, плотные мозоли, похожи на натоптыши. Мокром — волдыри, которые рискуют лопнуть в любой момент. Хорошая новость: и те и другие лечатся, только по-разному.

AdMe.ru придет на помощь тем, кто настрадался от дискомфорта, но настоятельно рекомендует обратиться к специалистам, прежде чем заниматься самолечением.