11 лайфхаков, которые помогут отмыть то, что казалось непригодным к использованию

Хотя важность уборки редко ставится под сомнение, немногие задумываются о том, как упростить выполнение этой рутинной задачи. Можно потратить драгоценные часы свободного времени, в тысячный раз начищая квартиру до блеска старыми добрыми средствами по привычной схеме, но лучше попробовать подойти к этому процессу с другой стороны. Пришло время попробовать себя в роли Флэша и разобраться с грязью и неприятным запахом в два счета.

AdMe.ru подготовил несколько приемов, которые изменят ваше отношение к уборке.

1. Отмываем белые поверхности и одежду

Смесь тетрабората натрия, пищевой соды и нейтрального туалетного мыла можно использовать в качестве моющего средства для стирки, мытья полов, а также для нейтрализации неприятных запахов. Сперва натрите мыло на терке. Залейте небольшим количеством воды и варите, пока мыло не растворится. Добавьте 2 ст. соды и 2 ст. тетрабората натрия и перемешайте до получения однородной смеси. Добавьте воду для достижения желаемой консистенции. Снимите ее с огня, дайте остыть и разлейте по чистым бутылкам. Не забудьте хорошенько встряхнуть перед использованием.

2. Избавляемся от накипи

Благодаря чайнику в доме всегда есть горячая вода, но при регулярном использовании на его дне образуется накипь, независимо от частоты мытья. Чтобы ее удалить, разведите 1 ст. уксуса в 1 ст. воды, вылейте в чайник и оставьте смесь на 1 час, а затем кипятите в течение нескольких минут. Тщательно промойте чайник несколько раз и повторно прокипятите. И конечно, не забудьте тщательно вымыть или протереть его влажной тряпкой перед повторным использованием.

3. Начищаем до блеска электроприборы со стальным корпусом

При ежедневном использовании на холодильнике, микроволновой печи, плите и других поверхностях из нержавеющей стали могут появляться пятна. Чтобы полностью от них избавиться без вреда для прибора, посыпьте их содой и тщательно потрите влажной тряпкой или губкой. Затем удалите излишки соды влажной тряпкой. Блестящая поверхность гарантирована.

4. Убираем ржавчину с душевой лейки

О лейке для душа часто забывают во время генеральной уборки. Чтобы вернуть ей былой блеск, разведите 1 ст. уксуса в 1/2 ст. воды и опустите в жидкость насадку для душа. Оставьте на пару часов и затем тщательно промойте.

5. Устраняем неприятный запах в стиральной машине

От постоянного использования в стиральной машине появляется неприятный запах, который со временем въедается в одежду. Чтобы этого избежать, насыпьте соду в отсек для порошка и выполните стирку. Также можно добавить 2 ст. уксуса в пустой барабан и запустить полный цикл стирки в теплой воде. В конце протрите барабан влажной тряпкой, чтобы удалить остатки уксуса.

6. Избавляемся от неприятного запаха мусорного ведра

Кондиционер для белья можно использовать не только для стирки, но и в качестве освежителя воздуха, который предотвращает распространение неприятного запаха мусора по всему дому. Для этого смочите ватный шарик кондиционером, положите на дно ведра, поместите внутрь мусорный пакет и используйте как обычно.

7. Тщательно моем кухонные полотенца и тряпки

Добавьте в емкость 3 ст. л. жидкого мыла, 3 ст. л. соды, немного уксуса, теплую воду и хорошенько перемешайте. Замочите в растворе кухонные полотенца и тряпки на 30 минут. Прополощите в холодной воде с мылом, чтобы быстрее смыть неприятный запах и жир. При стирке в стиральной машине добавьте 1 ст. соды или уксуса к моющим средствам и запустите основной цикл. Как только сода или уксус смешается с водой, поставьте машину в режим паузы и оставьте как минимум на 1 час. Не забудьте тщательно промыть барабан перед стиркой вещей.

8. Чистим ковры быстро и эффективно

Если нет времени на генеральную уборку, насыпьте соду тонким слоем на ковер, оставьте на 10 минут и пропылесосьте, чтобы избавиться от неприятного запаха и пыли.

9. Выводим пятна с матраса

Обычно следы появляются от пота, но лучше всего удалять их сразу, чтобы они не въелись в матрас. Если отстирать с мылом не получается, налейте перекись водорода в распылитель и сбрызните им пятно. Потрите поверхность зубной щеткой и пройдитесь влажной тряпкой. Затем насыпьте соду тонким слоем, оставьте на 3–5 часов и пропылесосьте.

10. Сохраняем белизну подушек

Подушки со временем выцветают, и это нормально. Чтобы вернуть им белый цвет, благодаря которому они всегда выглядят такими чистыми, добавляйте лимонный сок с перекисью водорода при стирке. Если вы ищете средство посильнее, стирайте подушки с 1 ст. соды, 1 ст. уксуса и мылом.

11. Прощаемся с неприятным запахом в раковине

Это простой, но эффективный способ. Насыпьте 2 ст. л. соды в раковину и постепенно вливайте горячую воду, пока не смоете всю соду. Повторяйте каждый раз, когда появляется неприятный запах. В раковине не должно быть посуды.