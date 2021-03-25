11 лайфхаков для тех, кто затеял уборку, но не хочет драить квартиру до посинения

Порой диву даешься, как некоторые умудряются поддерживать идеальную чистоту в доме, успевая работать и заниматься хобби. Может быть, дело в том, что с опытом у каждого хозяина и хозяйки появляются особые секреты, помогающие поддерживать чистоту, как после визита мистера Пропера, особо не заморачиваясь?

Хорошо, что такие лайфхаки в тайне никто не держит и люди с большой охотой рассказывают о них в интернете. AdMe.ru решил разузнать, какие фишки могут сильно всем облегчить жизнь.

1. Оконный скребок поможет собрать волосы с ковра

Ковры незаменимы по части создания уюта, но еще они создают немало головной боли, ведь в них скапливается пыль, волосы и шерсть животных. Обычным пылесосом достать весь этот «клад» бывает непросто — он всасывает пыль лишь с поверхности, но ему не добраться до тех слоев, где «прячется» шерсть. К счастью, пользователи интернета и тут знают, что делать, — поможет обычный оконный скребок. Достаточно просто провести им по ковру с небольшим усилием. Волосы, шерсть и пыль поднимутся на поверхность, останется лишь собрать их пылесосом.

2. Убрать потертости можно с помощью теннисного мячика

Проще всего убрать потертости и следы волочения с помощью обычного мячика для тенниса. Для этого не потребуются никакие химические средства. Нужно выбрать мяч светлого цвета, чтобы он ничего не окрасил. Достаточно просто потереть им потемневшую поверхность. Чтобы удалить более серьезные загрязнения, можно насадить мяч на ручку от швабры, вырезав на нем отверстие в виде буквы «Х». Это поможет тереть с более сильным нажимом.

3. Чтобы очистить стиральную машину, достаточно уксуса

Необязательно покупать специальное моющее средство для стиральных машин, с этим делом прекрасно справится обычный белый уксус. Чтобы очистить машину с горизонтальной загрузкой, нужно влить литр уксуса в барабан и запустить самый долгий режим с максимально горячей температурой. Когда пройдет 5 минут, нужно остановить машину и дать ей постоять с раствором примерно час. Затем возобновить цикл и дождаться, пока сольется вода.

Для моделей с фронтальной загрузкой уксуса понадобится меньше — достаточно 3/4 мерной чашки. Залить его необходимо в дозатор для моющих средств. Затем запустить стирку при максимальной температуре. Когда вода сольется, нужно запустить еще один цикл полоскания, чтобы вымыть остатки уксуса. Для лучшего эффекта к уксусу можно добавить соду.

4. Посудомоечные таблетки можно использовать не только по назначению

Одна из самых неприятных домашних проблем — засоры, которые порой случаются внезапно, а средство для труб не всегда под рукой. Хорошо, что его можно заменить таблеткой для посудомойки. В состав таблеток входят щелочные соли и отбеливающие вещества — они на ура справятся с пробками из жира или пищевых отходов. Все, что нужно, — просто дать таблетке раствориться в стоке. Однако не ждите, что она растворит засор так же быстро, как специальные средства на основе щелочи, дайте ей время. Стоит учесть, что таблетка не справится с засором из волос, которые часто забивают сток в ванной, но вот очистить кухонную раковину сможет. Еще таблетки помогут очистить мыльные разводы, например, на дверцах душа. Метод прост: смочите таблетку в теплой воде и протрите ею дверцы, уделяя особое внимание участкам, где больше всего налета. Затем промойте стены водой. Мыльные следы должны отмыться за 15 минут.

5. Есть необычный способ удалить нагар со сковороды

Даже самые сильные чистящие средства не всегда удаляют нагар эффективно, ведь при отскабливании частицы сажи могут повредить поверхность сковороды. К счастью, есть простой, но действенный способ убрать пригоревшую еду: нужно залить посуду маслом и поставить ее на 20 минут в духовку. Сажа растопится и превратится в жидкую массу, которую легко стереть одним движением руки, когда та остынет.

6. Добавьте фольгу в барабан стиральной машины с функцией сушки, чтобы одежда не электризовалась

Чтобы одежда больше не «стреляла» статическим электричеством, достаточно скатать шарик из фольги и бросить его в барабан стиральной машины. Один такой шар может служить долго — около полугода. Приятно, что при этом не придется тратиться на антистатики или специальные кондиционеры.

7. Наклейте малярный скотч на совок

Все знают, как сложно бывает замести в совок мелкие остатки пыли. Чтобы не подбирать их потом вручную салфеткой, можно проделать простую хитрость: приклеить к своему совку малярный скотч. Зазора между полом и совком не останется, и можно будет с легкостью собрать весь мусор.

8. Мошек и пыль с москитной сетки легче всего убрать при помощи ролика для одежды

Во время уборки большая часть времени уходит на мытье окон: подоконников, рам, стекол и москитных сеток. Сделать это будет проще, если поддерживать окна в чистоте. Например, даже когда совсем нет времени, пыль и мошек с москитной сетки можно убрать с помощью валика для одежды. Для этого даже не придется доставать их из проема — можно просто провести приспособлением несколько раз по сетке, и оно соберет то, что на ней осело.

9. Не нужно мыть вручную то, что можно отмыть в посудомойке

Несмотря на название, эта машина может отмыть и продезинфицировать не только посуду. Вот что еще: мыльницу с засохшим мылом, стакан для зубных щеток, сами зубные щетки, кухонные губки, плафоны стеклянных светильников, футляры для контактных линз, кисти для макияжа, миски домашних животных, пинцеты, лейку для душа, полки холодильника.

10. Наденьте крышку от бутылочки для соуса на шланг пылесоса

Если открутить крышку от обычного пластикового контейнера для соуса и надеть ее вместо насадки на пылесос, то получится почистить труднодоступные места. Крышка необязательно должна подходить по размеру, достаточно включить пылесос, и поток воздуха удержит ее на месте. С помощью такого самодельного гаджета можно собрать грязь между кнопками клавиатуры или из узких оконных стыков, между секциями батареи. Кроме того, можно пропылесосить ящики, не вынимая из них содержимое.

11. Используйте отпариватель не только для одежды

Отпариватель для одежды может полностью изменить правила уборки в доме. Эта вещь в быту универсальна: с его помощью можно удалить жир из духового шкафа, помыть зеркала и окна, убрать пыль из ящика, быстро разморозить морозильную камеру и освежить обивку на любимом диване.