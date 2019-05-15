11 кулинарных трюков, не использовать которые было бы преступлением

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Почему соус к пасте получается пресным, а жареный лук постоянно обугливается? Положа руку на сердце, признаемся: не все из нас любят готовить. Кто-то и вовсе старается обходить плиту и разделочную доску за километр. Долгие минуты на кухне превращаются в часы, а поварское мастерство приходится оттачивать годами.

AdMe.ru заглянул в самые потаенные уголки интернета в поисках «ленивых» кулинарных премудростей, воспользоваться которыми сможет даже ребенок.

1. Улучшаем вкус пасты

Хотите разнообразить привычные соусы к пасте? Яркости и немного остроты придадут лимонный сок, каперсы, оливки или уксус. А чтобы сделать соус более нежным, обволакивающим, добавьте туда немного молочных продуктов (греческий йогурт, сливочный или козий сыр, молоко) за пару минут до готовности.

2. Делаем выпечку идеальной формы

Еще один секрет идеальной выпечки — использование флосса. Зубная нить скользит сквозь тесто намного лучше, чем привычный ножик. Отныне ваши чизкейки, булочки и пирожки будут еще красивее. Другие полезные советы про выпечку можно найти здесь.

3. Правильно варим яйца в мультиварке

Если переварить яйца, у них появляются неприятный запах и сероватый оттенок. Избавиться от этого поможет метод «5-5-5»: на каждую стадию процесса (варка, сброс давления, ледяная баня) отводится по 5 минут. Детально метод описан в этой статье.

4. Готовим лук на сковороде, не пережаривая

Если вы заметили, что лук начинает зажариваться слишком сильно, положите на сковороду кубик льда. Она охладится, вода быстро испарится, а лук сохранится в нужной кондиции.

5. Улучшаем вкус круп

Булгур, просо, киноа, коричневый рис и некоторые другие крупы имеют не очень выраженный вкус. Улучшить его можно, если перед готовкой опустить в воду чайные пакетики. Особенно подойдут «эрл грей», «лапсанг сушонг» и другие крепкие сорта.

6. Размораживаем мясо за считаные минуты

Забыли заранее достать мясо и разморозить его? Не беда, ситуацию можно исправить с помощью кастрюли с горячей водой и зиплока. Курица разморозится примерно за 10 минут, остальные виды мяса — за 12. С детальными инструкциями можно ознакомиться тут.

7. Отделяем желток от белка

Как отделить желток от белка при помощи пустой пластиковой бутылки, знают, кажется, все. Но есть способ проще. Вам понадобятся обычная лопатка с отверстиями (можно заменить ложкой с дырками) и емкость для белков. Наглядно процесс показан на видео.

8. Герметично закрываем пакет

Герметично сохранить продукты в пакете помогут утюг и фольга. Достаточно обернуть ею края пакета, после чего прогладить конструкцию в течение нескольких секунд. Руководство и результат можно увидеть в этой подборке.

9. Выдавливаем лимонный сок

Решили добавить в суп, соус или другое блюдо немного лимонного сока, а под рукой нет соковыжималки или руки слишком слабые? Воспользуйтесь обычными кухонными щипцами, чтобы выдавить максимальное количество сока из фрукта.

10. Делаем идеальные луковые кольца

Нарезать лук та еще морока. Этот трюк не избавит вас от слез, зато точно убережет пальцы от повреждений и позволит получить ровные и красивые кольца. На этом видео рассказывают и о других секретах нарезки.

11. Быстро убираем косточки из ягод

Чтобы ни одна косточка не омрачила ягодную трапезу, можно протестировать легкий способ избавления от них. Для этого вооружитесь бутылкой с узким горлышком и тонкой палочкой. Пошаговые рекомендации — тут.

Бонус: лайфхаки по приготовлению яиц

Мы так часто едим яйца, что они кажутся тривиальной едой. Но все не так просто, как кажется. Приготовьте фигурную или черную глазунью, добавьте яйца в азиатский суп или попробуйте не менее классные вариации, которые позволят по-новому взглянуть на привычный продукт. Секреты раскрываем на видео выше.

А какими трюками пользуетесь вы, когда готовите?