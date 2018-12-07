11 изобретений, при одном взгляде на которые хочется спросить: «Заче-е-ем?»

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Современные технологии служат одной великой цели: сделать нашу жизнь проще и приятнее. В погоне за облегчением того, что в облегчении не нуждается, и улучшением того, что улучшать не нужно, изобретатели часто переступают черту адекватности. Предназначение некоторых современных изобретений вы ни за что не угадаете с первого взгляда. А даже когда поймете авторский замысел, все равно будете недоумевать: зачем? Кто будет этим пользоваться?

AdMe.ru нашел 11 таких изобретений. Большая часть из них, конечно, авторства креативных азиатов.

1. Штаны для пикника

Это штаны для пикника, а вовсе не то, о чем можно подумать с первого взгляда. По мнению дизайнеров, на трикотажной вставке между штанинами удобно размещать тарелки с шашлыком и огурчиками. Как тебе такое, Илон Маск?

2. Кроссовки-палатка

Еще одно устройство для пикника. По задумке авторов, такие кроссовки должны существенно облегчить жизнь любителям походов и отдыха на природе. Им больше не нужно брать с собой палатку и тащить ее на себе. Достаточно лишь открыть сетчатые мешочки, приделанные к задней части кроссовок, вытащить из них тент из тонкого брезента и развернуть его. И вот вы уже наслаждаетесь отдыхом, сидя в небольшой палатке.

3. Переносная стиральная машинка

Еще одно устройство, которое задействует ноги. По мнению авторов, любая девушка мечтает ходить и стирать одновременно. К тому же можно покрасоваться перед всем миром креативными мешочками на ногах, да еще и продемонстрировать окружающим нижнее белье.

4. Тапочки-металлоискатель

Не изобретение, а мечта. Только представьте, как вы прогуливаетесь по пляжу или любому другому месту на природе, а тапочки периодически попискивают и оповещают вас: того и гляди, найдете клад. Разве не здорово?

5. Прибор для чистки ушей

В тонкий кончик устройства встроена система линз, которая передает изображение на окуляр. С его помощью можно максимально качественно почистить уши. Поистине королевская идея!

6. Выпрямитель носа

Самое удивительное, что в Японии это изобретение реально в ходу: оно даже имеет различные модификации, чтобы оказывать более сильный или, наоборот, слабый эффект. Некоторые жительницы Страны восходящего солнца считают его действенной альтернативой пластической хирургии. Создатели уверяют, что ношение такого прибора всего по 20 минут в день способно реально изменить форму носа. Рискнули бы попробовать?

7. Тренажер голоса

Бедные японцы, все-то им нужно исправить. Этот прибор, по уверениям создателей, поможет правильно расположить язык и открыть гортань. Для этого нужно вставить в рот силиконовый мундштук. А вибрирующая металлическая вилочка поможет сделать звук голоса более чистым.

8. Тренажер улыбки

Этот прибор посылает небольшие электрические импульсы, которые заставляют мышцы лица сокращаться и растягивать рот в неискренней улыбке. Хоть процесс и не болезненный, устройство все равно напоминает агрегат для пыток.

9. Ролик для пресса

Это тоже не устройство для пыток, как может показаться на первый взгляд. С помощью такого ролика японцы сгоняют жир с живота. Радует, что производитель не обещает волшебного эффекта, а настаивает: использование ролика не отменяет необходимости физических нагрузок.

10. Маска-антихрап

Это устройство можно приобрести в дополнение к тренажеру голоса, чтобы натренированные связки не издавали рулады во сне.

11. Массажеры

Ну и напоследок еще парочка приспособлений, которые выглядят как орудия пыток, но на деле предназначены всего лишь для массажа. Изогнутое пластиковое устройство с желтым кончиком — своеобразный массажер спины для одиноких. А розовая «ладошка» предназначена для расслабления усталых ног.