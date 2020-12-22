11 идей современного интерьера, подсмотренных в квартирах у наших бабушек

Мода меняется, а вместе с ней меняются и предпочтения в интерьере собственного дома. Трудно представить, чтобы сейчас кто-то мечтал о тяжелом темно-коричневом серванте с выставленными напоказ хрустальными бокалами, кованой кровати либо же лаковом комоде. Сегодня нам куда ближе минимализм, все новое и легкое: светлый паркет, мебель из IKEA и однотонная посуда. Однако при этом хочется сохранить индивидуальность и сделать так, чтобы дом обладал своим характером и стилем. В этом могут помочь элементы в ретростиле.

AdMe.ru подобрал для вас разнообразные варианты того, как можно обыграть современный интерьер с помощью винтажных советских деталей. А в конце статьи вы найдете бонус — легкий способ переделки детской стенки.

1. Сервант

Классика советских квартир — огромный сервант в центре комнаты. Для того, чтобы он смотрелся свежо и интересно, покройте его, например, матовой краской либо же обклейте заднюю стенку яркой липкой лентой или цветными обоями. Таким образом в интерьере появится красочное стильное пятно.

2. Цветастые обои

Узорчатые либо же цветастые обои смотрятся мило и стильно, если с ними не переборщить. В противном случае они выглядят слишком наляписто. Лучше выделите для них всего одну стену в комнате, чтобы добавить интересный акцент. Мебель и занавески для такого помещения тоже выбирайте однотонные.

3. Тюлевые занавески

Мы привыкли использовать в своем интерьере плотные шторы и тюль без лишних декоративных элементов. Однако старые занавески все еще могут смотреться круто в помещении. Выбирайте более плотные варианты плетения без цветочного кружева — зрительно они выглядят дороже.

4. Ковер на стене

До сих пор точно неизвестно, кто стал законодателем моды на ковры на стенах в советских квартирах, однако этот прием можно использовать и сейчас. Важно: сочетайте цветастый ковер со светлыми однотонными стенами — в таком варианте он не будет перегружать помещение, а наоборот, добавит яркие акценты в этническом стиле.

5. Баночки для сыпучих продуктов

Жестяные баночки могут стать настоящим украшением вашей кухни. Когда вы храните сыпучие продукты в таре одного цвета и фасона, то зрительно создается впечатление завершенности интерьера. Попробуйте сочетать баночки разных размеров, но одного стиля: такая особенность будет смотреться еще интереснее.

6. Тканевое кресло

Если раньше было принято, чтобы вся мягкая мебель в комнате была одного цвета, то сейчас это правило можно смело нарушать. Лучше выбирать такое тканевое кресло, цвет которого полностью отличается от оттенков стен и самого гарнитура: пусть это будет тот элемент, на котором останавливается взгляд.

7. Старый торшер

Хорошо освещенное помещение всегда смотрится свежее и интереснее. Для того, чтобы не дробить потолок под новые светодиодные светильники, используйте прикроватные лампы или настольные модели. Однако обратите внимание на ткань торшера. Выбирайте тот, который будет светить мягким белым светом без излишней желтизны.

8. Кованая кровать

Кованая кровать с узорчатым изголовьем может стать центральным декоративным элементом вашей спальни. Однако при создании современного интерьера играйте на цветовых контрастах. То есть если у вас светлые стены, то выбирайте каркас темного цвета, а стены глубоких насыщенных оттенков сочетайте с белым каркасом.

9. Грубый комод

Если наши бабушки обставляли всю квартиру грубой тяжелой мебелью, то для современного интерьера лучше использовать лишь одну подобную деталь. Комнату в светлых тонах отлично дополнит крупный комод из темного дерева. Зрительно он станет ярким акцентом в помещении. Так же можно обыграть мебельную фурнитуру и вместо простых стандартных ручек выбрать какие-то необычные кованые детали.

10. Кружевные салфетки

В былые времена девушки часто вышивали кружевные салфетки, чтобы украсить ими свой дом. Этот стильный лайфхак можно взять на заметку для собственного интерьера. Небольшая узорчатая салфетка круто смотрится на не покрытом скатертью деревянном столике в сочетании с ретропредметами, которые можно найти на барахолках.

Бонус: детская стенка

Детская мебельная стенка, которая была особенно популярна в начале 2000-х, тоже может круто смотреться в современном интерьере. Для этого достаточно покрасить в светлый оттенок дверные фасады и выделить ярким цветом пару центральных шкафчиков.

А как вы относитесь к ретродеталям в интерьере? Любите либо же предпочитаете все новое и современное?