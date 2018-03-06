11 хитростей для тех, кто не любит тратить много времени на готовку

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Кто не хочет научиться готовить быстрее, чтобы сэкономить свое время и не стоять часами у плиты? Для почти мгновенного приготовления здорового и вкусного блюда вовсе не обязательно быть опытным шеф-поваром, достаточно лишь освоить несколько простых приемов.

Мы в AdMe.ru собрали для вас одни из самых полезных хитростей, которые помогут ускорить процесс приготовления блюд.

1. Замачивайте макароны заранее, тогда они приготовятся через 60 секунд

Это может показаться странным, но тем не менее это работает! Замочите макароны или пасту в воде в герметичном контейнере и оставьте на несколько часов либо на ночь. Затем вы сможете быстро приготовить эти макароны в кипящей воде или просто добавьте их непосредственно в горячий соус в кастрюле.

2. Нарежьте манго на аккуратные кубики меньше чем за 1 минуту

Это самый быстрый и простой способ очистить манго и нарезать его для салата.

3. Карамелизуйте лук в 2 раза быстрее, просто добавив немного пищевой соды

Добавьте при обжарке лука, когда он уже начнет схватываться и становиться золотистым, 1/2 или 1 чайную ложку соды на килограмм лука. Лук буквально на ваших глазах очень быстро карамелизуется и при этом не пригорит.

4. Трите пармезан или любой твердый сыр, когда он нагрет до комнатной температуры

При комнатной температуре сыр становится более мягким, это облегчает и ускоряет процесс.

5. Удалите косточку авокадо за 1 секунду

Используйте для этого самый острый нож и будьте аккуратны. Самый безопасный способ — положить авокадо на разделочную доску.

6. Заморозьте мясо, чтобы его можно было быстро нарезать для жарки и рагу

Благодаря этому способу можно получить идеально тонкие слайсы, которые вы очень быстро приготовите.

7. Приготовьте один раз, чтобы использовать заготовку для разных блюд

Блюда длительного приготовления, такие как индейка или свинина, требуют много времени и подходят для семейных выходных. Зато остатки таких блюд будут полезны на неделе: храните их в герметичных контейнерах и используйте в качестве заготовок для сэндвичей, салатов или закусок.

8. Нарежьте масло кубиками, чтобы оно быстрее размягчилось

А чтобы масло стало мягким еще быстрее, его можно подержать возле включенной плиты, пока вы готовите что-то другое.

9. Научитесь быстро очищать картофель

Опускаем промытые клубни молодого картофеля в миску с кипятком на 30 секунд. Затем перекладываем в миску с холодной водой. Через 30 секунд кожуру можно снять пальцами — она сама отойдет за счет резкого перепада температур. Или же можно просто подержать картофель 15-20 минут в подсоленной воде.

10. Разрежьте ананас на дольки за пару минут

С помощью острого ножа разрежьте ананас на 4 части, а затем просто вырежьте мякоть из каждой.

11. Быстро приготовьте овощи с помощью газированной воды

При приготовлении овощей замените обычную воду на минералку. Бикарбонат, присутствующий в газированной воде, разрушит растительную целлюлозу в овощах, тем самым ускорит приготовление, сделав овощи намного мягче, а заодно и сохранит их яркий цвет.