11 эффективных способов избавиться от боли в седалищном нерве

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Седалищный нерв — самый длинный и широкий одиночный нерв в организме, проходящий от поясницы до ступни. При его раздражении или защемлении возникает воспаление (ишиас): человек начинает испытывать сильную боль, обычно спускающуюся вниз по ноге. Среди прочих симптомов могут появиться слабость, онемение, жжение или покалывание в больной ноге. Если не заниматься лечением, состояние может серьезно отразиться на качестве жизни человека и привести к нарушению координации движения.

AdMe.ru составил список наиболее эффективных способов лечения боли в седалищном нерве, которые помогут облегчить состояние без принятия медикаментов.

11. Поза «Кошка»

Исходное положение: встаньте на четвереньки, расставив ладони ровно под плечами, а колени — под бедрами. Как выполнять: На вдохе поднимите голову и посмотрите на потолок, при этом опуская живот к полу.

На выдохе опустите голову и посмотрите на бедра, выгибая спину к потолку. Повторить: 15–20 раз. Это упражнение поможет улучшить гибкость позвоночника и выровнять бедра, укрепив мышцы кора.

10. Растяжка задней поверхности бедра

Исходное положение: сядьте на пол, вытянув ноги перед собой. Согните левую ногу в колене, положив ступню на внутреннюю часть правого бедра. Как выполнять: Не сгибая правого колена, потянитесь руками к правой стопе, нагнувшись так низко, как можете.

Задержитесь на 15–30 секунд и возвращайтесь в исходное положение. Повторить: 3 раза для каждой ноги. Эта растяжка непосредственно задействует задние мышцы бедер и помогает снять боль и напряжение, вызванное ишиасом.

9. Поза «Тигр»

Исходное положение: встаньте на четвереньки, расставив ладони ровно под плечами, а колени — под бедрами. Как выполнять: Не двигая спиной и тазом, вытяните правую руку вперед, а левую ногу — назад.

Задержитесь на секунду и вернитесь в исходное положение.

Повторите в другую сторону. Повторить: 10–15 раз. Это упражнение улучшает осанку, снимает давление на поясницу и укрепляет ягодицы.

8. Растяжка «Бабочка»

Исходное положение: сядьте прямо, согнув колени так, чтобы ступни касались друг друга. Как выполнять: Положите руки на согнутые колени и аккуратно прижмите их к земле.

При этом наклонитесь вперед, стараясь коснуться ног грудью.

Задержитесь на 10–20 секунд. Эта поза поможет медленно раскрыть бедра и растянуть ягодичные и грушевидные мышцы.

7. Ванночки для ног с уксусом

Примерно за час до сна налейте в тазик теплой воды, добавьте 500 мл яблочного уксуса и стакан соли и хорошо перемешайте. Подержите ноги в этой ванночке 10–15 минут, вытрите полотенцем и держите в тепле всю ночь. Утром не вставайте с кровати босыми ногами и не ходите босиком. Повторяя процедуру 3–4 раза в неделю, вы заметите существенное снижение боли благодаря противовоспалительным свойствам яблочного уксуса.

6. Иглоукалывание

Согласно исследованиям, в отличие от многих противовоспалительных лекарственных средств, иглоукалывание зарекомендовало себя как эффективный способ снятия боли в пояснице и лечения ишиаса. Эта древнекитайская практика относительно безопасна и редко вызывает побочные эффекты, так что к ней можно смело обращаться.

5. Ледяные компрессы или грелки

В целом ледяные компрессы используются для снижения воспаления, вызванного защемлением нерва, а также с целью притупить боль. В то же время нагревание помогает ослабить мышцы вокруг больного нерва и снизить давление на него. И горячее, и холодное воздействие обычно проводится 15–20 минут и при необходимости повторяется каждые 2 часа.

Вот некоторые советы по использованию горячих и холодных компрессов: Ледяные компрессы прикладываются в первые 2–3 дня сразу после проявления острых симптомов . После этого лучше использовать грелки.

. После этого лучше использовать грелки. Прикладывайте горячие компрессы до любой физической активности , чтобы разогреть мышцы и улучшить циркуляцию крови в этой области.

, чтобы разогреть мышцы и улучшить циркуляцию крови в этой области. Ледяные и холодные компрессы прикладывайте после физической активности , чтобы успокоить место воспаления.

, чтобы успокоить место воспаления. Используйте грелки, пока сидите, вплоть до момента, когда нужно будет вставать , — так вы подготовите мышцы к движению.

, — так вы подготовите мышцы к движению. Принимайте теплые ванны: эта процедура снимет напряжение в мышцах.

4. Массаж болевой зоны

Седалищный нерв расположен под грушевидной мышцей, которая находится под ягодичными мышцами. Когда грушевидные мышцы напрягаются, они защемляют седалищный нерв и вызывают ощущения покалывания и онемения в ноге. Чтобы избавиться от этих ощущений, помассируйте болевые зоны или точки грушевидных мышц, а также мышцы поясницы.

3. Физическая активность

Золотое правило для тех, кто хочет избежать ишиаса, заключается в том, чтобы не сидеть много часов подряд без движения. Просмотр ТВ или сидячая работа за столом могут только усугубить ситуацию и усилить боль. Так что, даже если вы не фанат спорта, старайтесь чередовать периоды сидячего положения с ходьбой или лежанием. Небольшие ежедневные прогулки способствуют приливу крови к нерву и снижают воспаление.

2. Правильная осанка

В сидячем положении всегда подпирайте спину и ставьте ноги на землю ровно. Для этого лучше выбирать стул или кресло с хорошей поддержкой для поясницы, подлокотниками и основанием. Ноги можно также слегка приподнять, поставив их на книгу или небольшую коробку, чтобы снизить давление на позвоночник от долгого сидения. Если вы долго стоите, время от времени ставьте одну ногу на табурет или другую подставку. Это позволит ноге отдохнуть и не даст боли усилится.

1. Правильная поза во время сна

Если вас мучат боли в седалищном нерве, лучша поза для сна — на спине. Чтобы снять давление на нерв, приподнимите колени, подложив подушку или свернутое полотенце. Такое положение позволит наклонить таз, и сон будет более комфортным. Те, кто любит спать на боку, также могут использовать подушку: просто согните верхнее колено, подтяните его вверх и положите под него подушку, чтобы выровнять бедра и предотвратить появление болевых ощущений.

Знаете другие способы справиться с ишиасом? Поделитесь опытом в комментариях.