11 дорогущих вещиц для интерьера, которые запросто можно сделать своими руками

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Домашний декор — штука чертовски приятная. Трудно устоять перед соблазном прикупить для родного жилища пару-тройку бесполезных, но нарядных сувениров. AdMe.ru решил узнать, обязательно ли тратить на декор много денег, и составил список модных аксессуаров, которые вполне реально сделать самостоятельно.

Лестница для пледов и полотенец — 14 000 ₽

Этот предмет интерьера выглядит стильно и облегчает процесс хранения вещей. Подобную лестницу можно сделать самостоятельно, как это описано здесь, или купить что-то похожее в этом магазине.

Деревянные полочки для аксессуаров — 8 000 ₽

Такие удобные полки вполне реально сделать своими руками, но можно и заказать в магазине — тогда 2 полочки обойдутся в приличную сумму.

Оригинальная рамка для фотографий — 2 500 ₽

Такую рамку можно запросто сделать самостоятельно. А тот, кто не любит заморачиваться, может купить практически идентичное изделие в интернет-магазине.

Украшение из дощечек — 4 500 ₽

Такой аксессуар в стиле «фанки джанк» можно сделать своими руками из остатков деревяшек, как и поступила эта женщина. Но если не хочется долго возиться, можно купить украшение, сделанное по тому же принципу.

Хрупкая чаша — 4 000 ₽

Способов изготовления подобных чаш существует великое множество: из клея, эпоксидной смолы, папье-маше, стекляшек и даже осенних листьев. Один из способов создания такого предмета можно посмотреть здесь. Такие чаши (правда, из более дорогих материалов) часто встречаются в дизайнерских магазинах.

Тройное украшение из мха — 16 000 ₽

Такие фигуры выглядят одновременно и естественно, и необычно. Их вполне можно сделать самостоятельно, как это описано здесь. А чтобы купить подобные вещицы, придется потратить около 5 500 ₽ за штуку.

Подносы с индивидуальным дизайном — 4 000 ₽

Сделать такую красоту сможет каждый, кому не хочется покупать аналогичную вещь почти за 4 000 ₽. Идеи по оформлению подносов можно найти здесь.

Топиарий в горшке — 15 000 ₽

Украсить дом аккуратной зеленью в горшках не так уж и сложно. В противном случае всегда можно купить что-то подобное за кругленькую сумму.

Полочка на веревках — 10 000 ₽

Такую очаровательную, но совершенно незамысловатую полочку можно купить в интернет-магазине или сделать самостоятельно за пару часов, вдохновившись идеями отсюда.

«Корабельное» зеркало — 17 000 ₽

Такой стильный предмет в одном из интернет-магазинов продается за 17 000 ₽. Между тем изготовить подобный «переплет» для зеркала несложно и самому.

Геометрические полочки — 18 000 ₽

Сооружением таких декоративных полочек можно увлечь всю семью, тем более что материал для их создания прост и доступен — палочки от мороженого. Если же никто из домочадцев не захочет принимать участие в рукоделии, просто предложите им купить 3 подобные полочки за 18 000 ₽.

Если вы не видите разницы между этими лестницами, значит, можете здорово сэкономить на покупке дорогого декора и делать стильные вещицы самостоятельно. Если же разница бросается вам в глаза, вы, скорее всего, будете испытывать раздражение от недизайнерских аксессуаров, и в вашем случае лучше отдать предпочтение покупке оригинальных вещей.