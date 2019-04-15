11 хитростей по уходу за волосами, которые экономят деньги и помогают выглядеть роскошно

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Прическа — один из самых важных элементов женственного и стильного образа. Только вот, к сожалению, часто создание укладки или локонов требует немало времени, которым мы никак не располагаем. Но не стоит унывать — есть проверенные способы, которые помогут справиться с этой задачей просто и быстро.

Мы в AdMe.ru заинтересовались, какие есть фишки и трюки, чтобы создавать интересные прически и не нервничать по пустякам. Берите на вооружение.

1. Как можно создавать разные локоны при помощи плойки

Многие об этом даже не задумываются, но, оказывается, локоны можно моделировать совершенно разными способами — в зависимости от техники закручивания волос получаются и различные кудри. Более подробно можно прочитать тут.

2. Как сделать идеальную «боковую» челку

Чтобы сделать челку, вовсе не обязательно стричь волосы. При помощи фена и расчески или плоского утюжка сделайте прическу, как показано на снимках сверху. Более детально тут.

3. Как самостоятельно подровнять волосы

Если вы хотите подровнять секущиеся кончики, для этого вовсе не обязательно каждый раз посещать салон. Достаточно сделать хвост на уровне лба (см. фотографии) и закрепить его еще одной резинкой на том уровне, на котором вы планируете подровнять волосы. Более подробно тут.

4. Как сделать «шишку» за пару минут

Если у вас мало времени для создания прически, сделайте «шишку». Разделите волосы на 2 пряди, закрутите их и сформируйте «шишку», закрепите невидимками. Следуйте этому алгоритму.

5. Лучший способ завить волосы утюжком

Если делать локоны при помощи утюжка, то они получаются более естественными, чем если накручивать на плойку. Просто поместите прядь между пластинами утюжка, поверните его на 180° и сразу же начинайте движение вниз. Подробнее тут.

6. Как помочь локонам держаться дольше

Чем ближе к корню вы начинаете завивать локон, тем дольше будет держаться ваша прическа. Нанесите на кудри лак — и прическа готова. Детальнее здесь.

7. Как быстро получить волнистые пряди

Если вы хотите получить волнистые волосы, просто сделайте несколько косичек и медленно пройдитесь по ним утюжком. Зафиксируйте прическу лаком. Этот способ создаст естественные волны на волосах, которые продержатся весь день. Способ узнали вот тут.

8. Как сделать укладку в домашних условиях

Чтобы сделать небрежную укладку, попробуйте этот простой способ. Возьмите тонкую прядь волос и закрутите ее вокруг пальца. Полученную спираль зафиксируйте утюжком для волос. Этим трюком поделились здесь.

9. Используйте кисточку для ресниц, чтобы уложить непослушные волосы

Непослушные пряди волос, которые выбиваются из прически, или наэлектризованные волосы можно привести в порядок при помощи кисточки для ресниц и лака. Подробности вот здесь.

10. Используйте невидимки вместе с лаком

Чтобы невидимки держались на прическе лучше, просто сбрызните их лаком для волос или сухим шампунем. Детали тут.

11. Используйте влажные салфетки для ухода за волосами

Снять электризацию с волос можно при помощи сухой или влажной салфетки. Наденьте ее на расческу и медленно пройдитесь по волосам. Узнали о способе тут.

Какой из приемов вы решили взять в свою копилку идей?