11 цветов одежды, которые, по мнению психологов, расскажут все о вашем характере

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Лондонский стилист и автор книги «Цвет вашего стиля» Дэвид Зила (David Zyla) говорит: «Даже если ваш шкаф заполнен одеждой самых разных цветов и оттенков, всегда есть тот цвет, которому вы отдаете большее предпочтение, в котором чувствуете себя комфортно и уверенно. Именно этот цвет отражает ваш характер». Изучив мнения разных экспертов, AdMe.ru выяснил, как любимый цвет характеризует нас в глазах окружающих и отражает наш характер.

1. Черный

«Черный — это цвет, который воспринимается всерьез», — говорит эксперт по моде и стилю Карен Халлер (Karen Haller). И действительно, согласно исследованиям по психологии, черный воспринимается окружающими как показатель престижа, власти, серьезности, а также интеллекта. Поэтому во многих европейских университетах выпускная мантия именно черного цвета. Предпочитающие черный в одежде — это амбициозные, целеустремленные, но также и чувствительные люди. Которые, как правило, эмоциональны и легко возбудимы, хоть и часто пытаются скрыть это. Черный цвет помогает им переключить внимание окружающих с внешности на личность, потому что именно внутренние качества человека для них важнее всего.

2. Коричневый

Коричневый цвет — это цвет земли. Цвет чего-то надежного, крепкого и стабильного. Именно такими кажутся люди, которые часто носят коричневый и его оттенки. Это слегка консервативные люди, которые уважительно относятся к старшим, всегда ищут спокойствия, стабильности и прочности во всем. Девушка в коричневом платье или мужчина в коричневом пиджаке будет производить впечатление надежного, умного и рационального человека. На самом деле так и есть.

3. Синий

Журналист и психолог Лиза Джонсон Мэнделл (Lisa Johnson Mandell) пишет: «Синий — лучший цвет, чтобы надеть его на собеседование, потому что он излучает уверенность и надежность. Поэтому многие рабочие формы или деловые костюмы синего цвета». Ученые из Университета Британской Колумбии провели исследование и выяснили, что темные оттенки синего имеют свойство успокаивать. У окружающих синий ассоциируется с интеллектом, доверием, эффективностью и спокойствием. Часто оттенки синего цвета в одежде выбирает человек добрый, сопереживающий, обходительный и даже немного застенчивый. Как говорят психологи, человек в синем станет идеальным родителем или образцовым работником. Спокойствие и уравновешенность — главные качества таких людей.

4. Зеленый

Ученые из Университета Амстердама говорят, что зеленый и его оттенки поддерживают вас и окружающих в хорошем настроении. «Приятность зеленого исходит от его родства с природой, которая вызывает чувство покоя и удовлетворенности», — полагает Лиатрис Айсеман (Leatrice Eiseman), исполнительный директор Института цвета Pantone и автор книги «Живее с цветом». Предпочитающие зеленый цвет ведут активную общественную деятельность, живут в хорошем районе, у них стабильное финансовое положение. Часто это заботливые и добрые люди с мягким сердцем.

5. Фиолетовый

В прошлом фиолетовый цвет говорил о принадлежности к высшему свету. Он означал изысканность, богатство и роскошь. Известно, что Клеопатра была просто без ума от этого цвета. Позволить себе носить подобные оттенки в те времена могли только богачи. Сегодня фиолетовый цвет в одежде указывает на креативность, проницательность и любовь к искусству. По мнению специалистов, люди в фиолетовом — эмоциональные и чувствительные натуры. Они мечтательны, страстны и любят мистику. Можно сказать, что человек в фиолетовом — это непредсказуемая личность, с которой легко и сложно одновременно.

6. Красный

Красный — цвет страсти и силы. Это цвет, который стоит предпочесть, если вы пытаетесь убедить или произвести впечатление на кого-то, говорит Кенни Фримпонг (Kenny Frimpong), менеджер бренда итальянской мужской одежды Eredi Pisano. Любые яркие оттенки красного перетягивают на себя все внимание. У окружающих он ассоциируется с энергией, движением и волнением. Психологи из Университета Рочестера обнаружили, что мужчин больше привлекают женщины, носящие рубиновый оттенок. «Красный является стимулятором для мужчин», — говорит Эбби Калиш (Abby Calisch), профессор психологии в Медицинской школе Восточной Вирджинии в Норфолке, штат Вирджиния. Тот, кто часто носит красный, — это яркий, легковозбудимый, слегка эгоцентричный и увлекающийся человек.

7. Желтый

Желтый — цвет счастья, солнца и смеха. Исследования показывают, что желтый цвет в окружении повышает выработку серотонина в мозге, ускоряет метаболизм и поднимает настроение всем окружающим. Кроме того, желтый повышает концентрацию и внимание, поэтому его часто используют на плакатах, рекламных сайтах, дорожных знаках и линиях. Эксперты говорят, что оттенки желтого в одежде часто используют активные, творческие и увлекающиеся люди. Это яркие фантазеры и авантюристы, готовые исследовать и покорять.

8. Белый

Белый — символ свободы, чистоты, невинности и простоты. Именно поэтому, решив начать жизнь с чистого листа, мы часто покупаем себе что-то белое. Белый цвет привлекает надежных людей, они любят свободу и оптимистично смотрят на жизнь. Это личности, аккуратные во всем, которые любят свежие начинания и стремятся к совершенству. А вообще белый могут носить люди с любым характером. Это нейтральный цвет, который редко когда отталкивает.

9. Розовый

Ярко-розовый — это цвет кокетливой девочки, его часто можно увидеть в детском гардеробе либо на куклах Барби. Однако в более взрослом возрасте выбор падает на более нежные оттенки, которые связаны с женственностью. Нежно-розовый считается спокойным, теплым и женственным. Этот цвет — одно из самых сильных успокоительных. Поэтому в некоторых тюрьмах стены красят в оттенки розового, чтобы снизить уровень агрессии. По мнению психологов, человек, который любит розовый, романтичный, оптимистичный и самолюбивый (в хорошем смысле). Как правило, это тот, кто ценит доброту и комфорт превыше всего остального.

10. Оранжевый

Оранжевый — это всегда атмосфера вечеринки, веселья, теплоты и новых возможностей. Он веселый, творческий, привлекательный. Посмотрите на тех, кто носит оранжевый. Это оптимистичные, энергичные, жизнерадостные натуры, которые стремятся к переменам. Хотя порой это слегка ветреные люди, они могут быть честолюбивы и расчетливы.

11. Серый

Как любят говорить стилисты, серый — это цвет баланса. Он не темный и не яркий, много серого цвета в одежде означает, что человек хочет оставаться незаметным. Серый и его оттенки являются символом спокойствия, размеренности и зрелости. Многие мужчины средних лет носят серые костюмы, а женщины — серые платья. Поскольку это нейтральный цвет, то охарактеризовать человека, его предпочитающего, крайне трудно. Это может быть как серая мышка, готовая молча подчиняться правилам, так и рассудительный, малоэмоциональный, категоричный человек. Но в большинстве случаев человек в сером — это тот, кто не любит привлекать к себе внимание и сохраняет нейтральную позицию.

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