11 человек, которые сделали свою кожу идеальной, не потратив на это целое состояние

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Основной уход за кожей лица включает в себя базовые шаги: умывание, нанесение увлажняющего крема и защиты от солнца (даже зимой). Иногда кажется, что достаточно купить одно средство, которое решит все проблемы, но чаще всего нужно выработать собственную систему, учитывая особенности кожи. Пользователи Reddit создали сообщество SkincareAddiction, в котором спрашивают совета по уходу, делятся своим опытом, маленькими и большими победами.

AdMe.ru надеется, что личный опыт пользователей Reddit пригодится нашим читателям.

1.

Девушка под ником Bojevic поставила себе задачу добиться ровного тона лица, уменьшить морщинки, убрать тусклость и увлажнить кожу. По словам автора поста, 3 основных средства, которые принесли результат, — это сыворотка с витамином С, ретинол и солнцезащитный крем. Все остальные косметические средства тоже хороши, но можно было обойтись и без них. Вот чем она пользуется: Утром: гель для умывания с молочной кислотой и глиной;

сыворотка с витамином С (15 %);

крем для лица с пептидами;

солнцезащитный крем с фактором защиты SPF 30;

скраб для губ и ночная маска для губ. Вечером: гель для умывания с молочной кислотой и глиной;

сыворотка с AHA- и BHA-кислотами (12 %);

масло для лица с витаминами С и Е;

восстанавливающий крем с маслом ши;

скраб для губ и ночная маска для губ. Через день: крем с ретинолом (1 %) как вечерний уход, вместо сыворотки с AHA / BHA-кислотами.

2.

Пользователь Plusdestiny рассказал, что получил результат за 10 дней использования косметики с фруктовыми кислотами и средств для кожи из Южной Кореи. В целом его кожа склонна к сухости и появлению акне. По его словам, покраснений на лбу стало меньше. Утром: очищающий гель для чувствительной кожи (Cosrx);

тонер для лица с AHA- и BHA-кислотами (Cosrx);

успокаивающий тонер для проблемной кожи (Dr.G Red Blemish);

сыворотка с ниацинамидом (10 %) и цинком (1 %);

крем для лица (Dr.G Red Blemish). Вечером: сыворотка с 8 % аскорбиновой кислоты и 2 % альфа-арбутина (The Ordinary);

суспензия с витамином С (30 %) в силиконе (The Ordinary);

восстанавливающая сыворотка с мадекассосидом (A’PIEU);

крем для лица (Dr.G Red Blemish). Раз в 2–3 дня тоник для лица с 7 % гликолевой кислоты (The Ordinary).

3.

Разница между фото — 6 месяцев. Кроме ежедневного ухода за кожей девушка под ником Hmharris99 также пьет много воды — почти 3 литра в день. В комментариях ей рекомендовали использовать солнцезащитный крем, и она согласна, что это необходимо, но пока не нашла для себя подходящее средство. Утром: очищающий гель (CeraVe);

сыворотка с ниацинамидом (10 %) и цинком (1 %);

эссенция для лица с улиточным муцином (CosRX);

увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой (The Ordinary). Вечером: очищающий гель (CeraVe);

сыворотка с ниацинамидом (10 %) и цинком (1 %);

эссенция для лица с улиточным муцином (CosRX);

несколько капель масла плодов шиповника (The Ordinary);

увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой (The Ordinary).

4.

Автору поста под ником Hohfflepuff в течение 10 лет досаждали высыпания на лице, и в конце концов она обратилась к дерматологу. Помимо приема антибиотиков в течение месяца она также изменила свой ежедневный уход за кожей. Результат мы можем видеть на фото выше. Утром: мицеллярная вода;

средство с витамином С (Sunday Riley C.E.O.) и маслом куркумы;

солнцезащитный крем с защитным фактором SPF 50 (CeraVe). Вечером: средство для умывания;

увлажняющий крем;

сквалановое масло (Biossance);

лосьон (Vanicream). 4 раза в неделю средство с витамином А.

5.

Cland123 рассказала, что раньше любила загорать, лежа по несколько часов в день у бассейна и регулярно посещая солярий. Ей казалось, что правильного питания и спорта вполне достаточно, чтобы выглядеть хорошо. В какой-то момент она начала замечать изменения своей кожи, и они ей не понравились. «2 месяца назад я решила, что нужно прекратить загорать, и стала наносить солнцезащитный крем каждый раз, когда выходила на улицу», — пишет автор поста. Утром: средство для умывания (Cetaphil);

антибиотик для борьбы с акне (по рецепту врача);

пара капель суспензии с витамином С (30 %), смешанных с кремом для лица;

солнцезащитный крем — на лицо, руки и шею. Вечером: средство для умывания (Cetaphil);

гиалуроновая кислота (2 %) + витамин B5 (The Ordinary);

сыворотка для лица с аргирелином (10 %) — на лоб;

увлажняющий крем (CeraVe).

6.

«У меня было 6 месяцев, чтобы привести в порядок свою кожу перед свадьбой, и, кажется, мне это удалось», — написала под своим постом пользователь под ником Jillianjo. Девушка изменила свою систему ухода, чтобы выглядеть превосходно, и на фото справа она за 38 дней до свадьбы. Утром: увлажняющий гель для умывания (CeraVe);

сыворотка с аскорбиновой кислотой (8 %) и альфа-арбутином (2 %);

эмульсия на основе ретиноидов (2 %);

увлажняющий лосьон для лица;

солнцезащитный крем с фактором защиты SPF 50 (La Roche-Posay). Вечером: питательный бальзам для снятия макияжа;

увлажняющий крем-гель для умывания (CeraVe);

пилинг с молочной кислотой (5 %) и гиалуроновой кислотой (The Ordinary);

масло шиповника или сквалановое масло (поочередно);

увлажняющий лосьон для лица.

7.

Разница между фото — ровно 1 год. По словам Kale_Whale, ее кожа жирная, но обезвоженная, и примерно за 1–2 года до момента, когда было сделано первое фото, она заметила пигментные пятна на лбу и щеках. Основные средства, которые дали эффект, — это третиноин (форма витамина А), витамин С и солнцезащитный крем. Утром: умывание водой;

лосьон для лица с гиалуроновой кислотой (Hada Labo);

увлажняющий тонер с керамидами (Dr. Jart);

сыворотка с витамином С (Sunday Riley C.E.O.);

крем для лица с мадекассосидом (A’PIEU);

молочко для защиты от солнца с SPF 50 / PA+++ (Missha). Вечером: бальзам для снятия макияжа (Farmacy);

гель для очищения кожи (Neutrogena);

лосьон для лица с гиалуроновой кислотой (Hada Labo);

увлажняющий тонер с керамидами (Dr. Jart);

третиноин (0,05 %) в форме геля, на ночь;

крем для лица с мадекассосидом (A’PIEU) или ночной крем для лица (Innisfree).

8.

По словам автора Lecterme, результат на фото получен после 2 сеансов микронидлинга — антивозрастной косметической процедуры. Он пользовался мезороллером, но не рекомендует повторять эту процедуру в домашних условиях. Для себя мужчина посчитал это приемлемым, так как сам он врач. Утром: гель для умывания (Cosrx);

тоник без спирта (Thayers);

суспензия с витамином С (23 %) и гиалуроновой кислотой (The Ordinary);

сыворотка с феруловой кислотой;

увлажняющий крем;

сквалановое масло;

солнцезащитный крем с фактором защиты SPF 50+++. Вечером: гель для умывания (Cosrx);

тоник без спирта (Thayers);

сыворотка с ниацинамидом (10 %) и цинком (1 %);

увлажняющий крем;

сквалановое масло. 3 раза в неделю третиноин. Раз в 2 недели пилинг для лица с AHA-кислотами (30 %) и BHA-кислотами (2 %).

9.

У Dreamingmarzipan был стресс и не самое лучшее психическое состояние, в результате чего на коже девушки появились высыпания. Ежедневная рутина по уходу за лицом и работа над своим внутренним состоянием помогли ей улучшить и внешний вид кожи. Утром: очищающая мицеллярная вода (Garnier);

увлажняющий крем (CeraVe);

солнцезащитный лосьон с фактором защиты SPF 50+ (Garnier). Вечером: очищающая мицеллярная вода (Garnier);

скраб для лица (Neutrogena);

увлажняющий крем (CeraVe);

масло для придания сияния (Garnier). Раз в неделю любые увлажняющие маски для лица одноразовые (тканевые).

10.

«Я избавилась от закрытых комедонов за 1 неделю, используя средства с AHA-кислотами», — написала девушка под ником Genbex. Она добавила в свой уход за кожей средства с гликолевой и молочной кислотами, и ей удалось значительно сгладить бугристый рельеф на лбу. Вот как выглядел ее ежедневный уход: Утром: средство для умывания;

увлажняющий крем. Вечером: гель для умывания (CeraVe);

тоник с гликолевой кислотой (5 %);

пилинг с молочной кислотой (5 %) и с гиалуроновой кислотой (The Ordinary);

ночной регенерирующий крем (CeraVe).

11.

Разница между фото — примерно 1 год. Даже при наличии макияжа отчетливо видно, что состояние кожи у Samarin0 стало намного лучше. «На самом деле я впервые в жизни начала ухаживать за своей кожей. Это было около 3 месяцев назад», — прокомментировала она свои фото. Кроме применения косметических средств девушка поставила фильтр для воды в душ, так как после умывания ощущала сухость кожи. Использует хлопковые наволочки. Утром: увлажняющий гель для умывания (CeraVe);

увлажняющая эссенция (Tatcha);

солнцезащитный крем с фактором защиты SPF 50+ (La Roche-Posay);

крем для лица (Aquaphor) — на губы. Вечером: средство для снятия макияжа (Caudalie);

средство для умывания (CeraVe);

тоник для сияния кожи (Pixi);

крем против акне;

крем для лица (Tatcha);

крем для лица (Aquaphor) — на губы.

Что вы считаете незаменимым в уходе за кожей?