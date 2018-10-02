11 бюджетных средств из аптеки, которые работают не хуже дорогой косметики

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Правило «чем дороже, тем лучше» работает не всегда. Например, когда мы покупаем дорогую косметику, то платим не только за компоненты, входящие в ее состав, но и за бренд. Достойные средства по уходу за кожей с такими же действующими веществами можно найти и на полках обычных аптек. А эффект в некоторых случаях будет даже лучше, чем от использования дорогостоящих кремов.

Редакция AdMe.ru пересмотрела аптечный ассортимент на предмет средств по уходу за лицом и телом и составила свой рейтинг бюджетных препаратов.

1. Бадяга

Бадяга — пресноводная губка, которую обычно применяют для борьбы с синяками. Она обладает активным противоотечным и рассасывающим действием, а значит, будет оказывать лимфодренажный эффект. А микроскопические иголочки, из которых состоит губка, выступят в качестве пилинга. Благодаря уникальному действию, бадяга находит широкое примение в косметологии. Это и борьба с рубцами, и осветление пигментных пятен, и очищение пор. Следует, однако, проявлять осторожность при использовании бадяги в порошке, так как она может оказаться агрессивной для вашей кожи. Чтобы узнать реакцию организма на этот препарат, лучше первое время использовать бадягу в виде геля.

2. Салициловая кислота

Салициловая кислота — традиционный компонент многих косметических средств, действие которых направлено на очищение, увлажнение и уход за кожей. Помимо прочего, салициловая кислота обладает эффектом эксфолианта. Удаляя ороговевший слой кожи и смягчая верхние слои эпидермиса, она препятствует врастанию волосков. А тем, что уже вросли, она помогает приблизиться к поверхности кожи — нужно лишь обработать нужный участок салициловой кислотой, используя ватный диск. Процедуру рекомендуется проводить за неделю до эпиляции, чтобы высвободить вросшие волосы, и через неделю после, чтобы предотвратить врастание новых.

3. Салицилово-цинковая паста

Салицилово-цинковая паста — незаменимое средство в борьбе с прыщиками. Основной компонент здесь оксид цинка. Он используется для снятия воспалений, борьбы с акне, а также выступает в качестве натуральной защиты от солнечных лучей. Поэтому цинк широко используется в приготовлении косметических средств, даже детских. В домашних условия цинковую пасту лучше использовать так: при первом появлении покраснения или бугорка точечно нанесите мазь на это место. Работает и уже на готовых воспалениях. Главный плюс мази (помимо низкой стоимости) — ее плотная текстура и белый цвет. Что означает, ее можно наносить под макияж: и неровности скроет, и покраснения не выдаст.

4. Хлоргексидин

Известное антибактериальное свойство хлоргескидина можно применять не только при обработке ран и дезинфекции инструмента, но и в качестве дезодоранта, так как хлоргексидин — основной компонент многих из них. Ведь неприятный запах пота — это запах бактерий, которые используют его в качестве питательной среды. Сам же пот практически неразличим для среднестатистического носа. Нет бактерий — нет запаха. После душа смочите хлоргексидином ватный диск и протрите подмышки. Препарат также помогает избавиться от запаха пота ног.

5. Апилак

Эта мазь на основе маточного молочка пчел традиционно назначается при кожном зуде и для борьбы с опрелостями у больных. Действие основного вещества разнообразно: оно выступает в качестве антиоксиданта, антивозрастного и противовоспалительного компонента. Маточное молочко — это ключ к молодой и здоровой коже, так как содержит коллаген — строительные клетки для будущих поколений пчел. А ведь основная причина появления морщин — это именно потеря кожей собственного коллагена. Наносите его прямо на кожу в виде маски, используйте в качестве лосьона или как ингредиент в составе масок собственного приготовления. Однако следует помнить, что это все-таки продукт работы пчел, поэтому, если вы страдаете аллергией на мед, маточное молочко лучше не использовать.

6. Ламинария

Она же морская капуста, она же водоросль. Общеизвестно, что в качестве эффективного средства против целлюлита используются обертывания ламинарией. Также процедура повышает тонус кожи и оказывает общеукрепляющий эффект для всего организма. Такие сеансы талассотерапии можно проводить дома самостоятельно. Для обертывания аптечной ламинарией лучше использовать марлю или пищевую пленку, поверх (для усиления эффекта) рекомендуется прикладывать теплое одеяло.

7. «Тиогамма»

Основным компонентом этого раствора для инъекций является тиоктовая кислота (синоним альфа-липоевой кислоты), а само лекарство относится к группе антиоксидантов. Традиционно его используют в больницах для борьбы с последствиями отравления организма. В косметологии же это средство крайне популярно из-за его поистине уникального свойства: оно способно предотвращать процессы отложения сахара на волокнах коллагена, что замедляет процесс образования морщин. Использовать в домашних условиях для лица рекомендуется в качестве сыворотки вечером под крем 2–3 раза в неделю.

8. Арника

Действие этой гомеопатической мази направлено на ускорение рассасывания гематом и синяков. В косметологии цветки горной арники используются в качестве активного компонента в средствах по уходу за кожей, шампунях и кондиционерах для волос. Мазь улучшает циркуляцию крови и лимфы и оказывает противоотечное, регенерирующее и успокаивающее действие. Арника послужит хорошим питательным средством для кожи, справится с сухостью и мимическими морщинами.

9. Аспирин

Аспирин (ацетилсалициловая кислота) обладает способностью разжижать кровь. В косметологии это свойство кислоты позволяет усилить приток крови к верхним слоям эпидермиса и, как следствие, улучшить питание кожи, а также насытить ее витаминами и полезными веществами. Существует множество рецептов масок с аспирином. Самая простая: смешать 1 растолченную таблетку аспирина с 1 ч. л. сметаны, нанести на очищенную кожу (избегая кожи век), через 15 минут смыть теплой водой. Для приготовления маски используйте аспирин без добавок в таблетках.

10. «Хилак форте»

Известный лекарственный препарат для лечения дисбактериоза нашел применение у косметологов. В составе средства — микроорганизмы, производящие молочную кислоту, лактобактерии и жирные кислоты, которые, помимо всего прочего, стимулируют регенерацию слизистой. В косметологии молочная кислота используется в качестве щадящего пилинга. Она подходит для проведения поверхностного отшелушивания, в результате которого кожа разглаживается и становится светлее. Препарат можно использовать даже людям с чувствительной кожей и тем, у кого аллергия на другие виды пилинга. Отдельно или добавляя в маски.

11. «Энтеросгель»

Традиционно это средство используется для борьбы с последствиями интоксикации организма. Благодаря пористой структуре, препарат обладает адсорбирующим свойством, впитывает продукты незавершенного метаболизма. В домашнем уходе за лицом его используют против видимых признаков недосыпа. Для того чтобы утром проснуться без следа усталости на лице, перед сном нужно нанести «Энтеросгель» тонким слоем под глаза.