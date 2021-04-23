11 привычных бытовых предметов, которые можно заменить на более безобидные

Компостировать остатки продуктов, забытые в холодильнике, и постоянно контролировать разделение мусора не так просто. Но есть множество других способов сделать ваш дом и жизнь экологичными. Быть более сознательными и менее расточительными на самом деле проще, чем кажется.

Мы в AdMe.ru обеими руками за то, чтобы выбирать более безобидные версии бытовых предметов, и поэтому будем счастливы, если вы возьмете на вооружение хотя бы что-то из этой статьи.

1. Экономичное средство для стирки

Такой шар или яйцо с гранулами стоит гораздо дешевле и содержит меньше химикатов, чем другие порошки. Достаточно заполнить его гранулами и класть в барабан при каждой стирке. А хватит его на 210 или 720 раз. Важно использовать его при нужных температурах, указанных в инструкции, и тогда он прослужит долго. Стирать им можно любые вещи: взрослую и детскую одежду, постельное белье, полотенца. Конечно, он не справится со старыми или очень сложными пятнами. Перед стиркой пятно придется обработать, но так часто приходится делать и при использовании обычного порошка. В отличие от порошков, в которых много вредных веществ, гранулы более безопасны, так как состоят из минералов и не вызывают аллергии.

2. Тканевые полотенца

Полотенца из ткани отлично заменяют бумажные полотенца, так как впитывают они нисколько не хуже бумаги. Они справятся и в случае, если надо протереть стол или промокнуть вымытые овощи, фрукты. Чтобы полотенца внезапно не заканчивались, лучше иметь парочку таких рулонов, которые можно легко стирать в машине. Конечно, иметь в запасе 1–2 рулона бумажных не помешает, так как иногда без них не обойтись, но использовать тканевые тоже очень удобно.

3. Электрическая перезаряжаемая зажигалка

В отличие от обычных, такая зажигалка не нуждается в заправке газом, и ее не придется выбрасывать, если не хочется возиться. К тому же разжечь ей можно что угодно. Так как в качестве источника огня используется электрическая дуга, такая разновидность зажигалок является более безопасной и долговечной.

4. Силиконовый ершик

Этот неприметный бытовой предмет может использоваться в семье много лет подряд. Однако он придет в негодность намного быстрее, чем его собрат из силикона. Силиконовый ершик безопаснее, дольше сохраняет форму, не желтеет, и его легче промыть любым антибактериальным раствором, в отличие от ершика с щетиной из полиэтилена.

5. Мочалка из натуральных волокон

Мочалка — идеальная среда для развития бактерий, если ее регулярно не сушить. К тому же если она из полиэтилена, то разлагаться после выбрасывания она будет долго. Так вот чтобы избежать хотя бы второго пункта, стоит сделать выбор в пользу мочалки из натуральных материалов, например из волокон крапивы. Важно, чтобы мочалка была просто из волокон, так как часто встречаются варианты, которые снаружи состоят из натурального материала, а внутри у них обычная губка. Такая и сохнет гораздо дольше, да и сама задумка вовсе не экологичная.

6. Концентраты для ухода за домом

Такие средства перед применением просто разбавляют водой в определенных пропорциях, которые рекомендует производитель. Для удаления сильных загрязнений можно сделать более концентрированную жидкость, которая легче справится с ними. Несомненный плюс такого вида средств — не нужно каждый раз покупать и выбрасывать емкости, которые не разложатся много лет, если их не отправить на переработку, потому что сам концентрат обычно находится в небольших капсулах.

7. Чехлы из переработанных материалов

Миллионы чехлов для телефонов ежегодно выбрасывают на мусорные полигоны, радикально меняя и разрушая естественные экосистемы. К тому же техника устаревает быстро, а значит, телефоны пользователи меняют чаще, чем раньше. И здесь главная беда в том, что в большинстве случаев модели чехлов неуниверсальны и не подходят для разных телефонов. Экологичные же чехлы производятся полностью из возобновляемых материалов, например из остатков сельскохозяйственной деятельности (соломы и пшеницы), и после легко разлагаются в почве.

8. Природный спонж для умывания

Морская губка — натуральная, многоразовая альтернатива искусственным спонжам для умывания. В отличие от последних, которые являются благодатной средой для размножения бактерий, морская губка содержит в себе противомикробные ингредиенты, которые не дадут размножиться никаким организмам. Несмотря на мелкие поры, она отлично отшелушивает эпителий. И поскольку она на 100 % натуральная и не содержит пластик и токсичные химикаты, такая губка безопасна для окружающей среды.

9. Конфетти из лепестков

На смену конфетти из пластика приходит конфетти из переработанного материала: бумаги и сухих лепестков цветов. Естественно, что после праздника, к примеру, на природе, такое конфетти можно не собирать с земли, из травы: оно разложится и не принесет вреда природе.

10. Спортивный коврик из пробки

Срок службы любого коврика, естественно, во многом зависит от его качества и от того, как часто его используют. Но пробковый коврик будет служить дольше обычного. А еще он отличается прекрасными антимикробными свойствами — даже если станет мокрым после занятия, микробы ему будут нестрашны. Еще один плюс: он подойдет людям с высокой чувствительностью к различным материалам.

11. Многоразовый блокнот

Даже возобновляемые природные ресурсы стоит беречь, ведь потребляем мы их с гораздо большей скоростью, чем они восстанавливаются. Поэтому, если вы привыкли все записывать, но эти записи потом не имеют ценности и выбрасываются, лучше приобрести ежедневник, который можно использовать повторно. Каждый такой ежедневник комплектуется маркером с технологией «сухого стирания»: чернила высыхают и не стираются, не выцветают на солнце, но ненужные записи можно удалить любой сухой салфеткой (бумажной или тряпочной) или ластиком на маркере.