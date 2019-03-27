11 быстрых тестов для проверки здоровья, которые можно сделать дома перед телевизором

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Наше тело подает нам сигналы тревоги задолго до того, как болезнь проявит себя в полную силу, да и несерьезные на первый вгляд отклонения от нормы способны принести немало неприятностей в будущем. Услышать эти сигналы можно, выполнив простые домашние тесты.

Если вы заметили, что при выполнении быстрых заданий из подборки AdMe.ru вы отклоняетесь от нормы, то вам определенно стоит пройти профилактическое обследование.

1. Позвоночник и суставы

Осанка Из-за неправильной осанки (даже если вам кажется, что вы ее контролируете) мышечный корсет сжимается и спазмируется. Измерьте ширину плеч со стороны груди и ширину плеч со стороны спины. «Грудная» ширина должна составлять не менее 90 % от значения ширины плеч со стороны спины. Если значение меньше, то, скорее всего, у вас кифоз. Стоит научиться расслаблять мышцы спины, делать специальные упражнения, чтобы зажимы не привели к серьезным проблемам. Шея Встаньте ровно и медленно поворачивайте голову влево и вправо. Норма — повороты даются без труда, подбородок оказывается на одной линии с плечами.

Признаки остеохондроза — хруст, болевые ощущения, невозможность повернуть голову так, чтобы заглянуть себе за спину. Стопы и икры Чтобы проверить подвижность и выносливость суставов, гибкость стоп, сделайте «гусеничный тест». Встаньте на пол босиком, стопы вместе. За счет сгибания и разгибания пальцев, стараясь не отрывать пятки от пола, продвигайтесь вперед в течение 20 секунд. Норма для людей до 50 лет — пройденное расстояние от 30 см.

Норма для людей старше 50 лет — от 20 см.

2. Сердце и сосуды

Линейный тест Встаньте ровно, ноги на одной линии, одна нога впереди. Закройте глаза, разведите руки в стороны. Норма — 30 секунд без покачиваний и дискомфорта.

Покачивания, головокружение говорят о нарушении кровообращения. Угловой тест В положении сидя или лежа положите ноги на поверхность под углом 45°. Полежите так минуту, а затем резко свесьте ноги на пол, согнув их под углом 90°. Норма — цвет кожи не меняется или наблюдается легкое покраснение.

Возможный признак закупорки сосудов — ноги сильно бледнеют в приподнятом положении и долго возвращаются к своему естественному цвету или сильно краснеют в опущенном состоянии. К такому явлению чаще склонны гипертоники и люди, страдающие диабетом, что повышает риск инсульта.

3. Ваш биологический возраст

Мышечный тест Из положения лежа приподнимайтесь, отрывая плечи и лопатки от поверхности. Если вам удалось сделать это: 40 раз — ваш биологический возраст 20 лет

35 раз — 30 лет

28 раз — 40 лет

23 раза — 50 лет

15 раз — 60 лет

менее 12 раз — старше 65 лет Тест на реакцию Попросите кого-либо подержать перед вами линейку длиной 50 см, нулевая отметка находится внизу. Расположите руку ниже линейки на 10 см. Помощник отпускает линейку, а вы ловите ее так быстро, как только сможете. Вы поймали ее на отметке: до 20 см — ваша реакция на уровне 20 лет

30 см — 30 лет

35 см — 40 лет

40 см — 50 лет

45 см — 60 лет

не успели поймать — 70 лет и старше Такой тест можно провести и самостоятельно, одной рукой отпустив линейку, а другой поймав. Сердце и сосуды Измерьте свой пульс в спокойном состоянии. Затем присядьте 20 раз в быстром темпе. Измерьте пульс еще раз и сравните результаты: пульс увеличился менее чем на 10 ударов — вашей сердечно-сосудистой системе 20 лет

на 10–20 ударов — 30 лет

на 20–30 ударов — 40 лет

на 30–40 ударов — 50 лет

на 40 и более ударов — 60 лет и более

4. Здоровье желудка и кишечника

Кислотность желудка имеет большое значение для правильного пищеварения и нормальной работы кишечника и поджелудочной железы. Низкий уровень кислотности приводит к сбою в процессе расщепления белков, что может провоцировать аллергические реакции, аутоиммунные заболевания, плохую усвояемость минералов и витаминов, онкологические заболевания пищеварительной системы. Размешайте 1 ч. л. пищевой соды в стакане воды и выпейте натощак. Норма — отрыжка воздухом возникает в течение 5 минут.

Отсутствие образования воздуха — пониженная кислотность, нужна консультация гастроэнтеролога.

5. Проверка памяти

Чтобы проверить свою память, попросите кого-нибудь написать 13 существительных, которые не связаны между собой логически, и прочитать их вам вслух. Проговорите все слова, которые вам запомнились, затем отвлекитесь на 20 минут и снова повторите то, что запомнили. Норма — вы запомнили 7 слов и более.

Если вы запомнили меньше 7 слов или сразу по прочтении помнили больше, чем через 20 минут, то вам нужно тренировать память. Врачи отмечают, что наша мозговая деятельность улучшается не только от ее тренировки, но и от полноценного питания: нужно, чтобы организм получал необходимое количество витаминов и минералов.

6. Тест на аллергию

Дискомфорт в желудке, вздутие живота после употребления определенных продуктов может говорить об аллергии на них и пищевой непереносимости. Чтобы проверить это, перед тем как съесть определенный продукт, измерьте пульс. Затем съешьте среднюю порцию этого продукта и снова измерьте пульс. Если он увеличился более чем на 10 ударов в минуту, это может свидетельствовать о наличии аллергии. Будьте осторожны, в некоторых случаях учащенное сердцебиение может быть предвестником тяжелых аллергических реакций.

Не стоит паниковать, если вы заметили у себя неприятные симптомы. Но и не игнорируйте их — обратитесь за консультацией к специалистам.