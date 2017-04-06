11 беспроигрышных пари для тех, кто любит поспорить
В пятничный вечер на встрече с друзьями неизменно наступает такой момент, когда кто-то азартно восклицает: «А спорим?!». Если вы после этого обычно остаетесь проигравшим, то эта подборка для вас.
AdMe.ru собрал самые увлекательные и в то же время простые в исполнении трюки, которые помогут вам стать королем пари.
Достать банкноту из-под перевернутой бутылки, не трогая последнюю
Положите банкноту на стол. Лучше брать купюру покрупнее и спорить именно на нее. Затем поставьте пустую бутылку на банкноту горлышком вниз. Предложите другу освободить купюру из-под бутылки, не трогая и никаким другим образом не воздействую на сосуд.
У вашего друга ничего не выйдет, чего не скажешь о вас: просто вытягивайте банкноту, одновременно мелко и часто постукивая по поверхности рядом с ней.
Заставить яйцо стоять
Поспорьте со своими друзьями, что заставите яйцо вертикально стоять на столе. После того как каждый из них попробует это сделать сам и разобьет пару-тройку штук из «реквизита», возьмите небольшую горсть соли и насыпьте на стол. Теперь гордо водрузите на соль яйцо. Вуаля!
Переместить шарик в стакан, не касаясь его
На столе стоит стакан и бокал. Возьмите небольшой стеклянный шарик и предложите другу пари: вы переместите шарик в стакан, не касаясь его.
Секрет прост: накройте шарик бокалом и быстрыми спиралевидными движениями поднимайте. Не волнуйтесь, у вас получится.
Исчезающая монета
Спор с легким намеком на читерство. Покажите другу два стакана так, чтобы он видел: на дне стаканов лежит по монете. Затем наполните один стакан водой — монета будет по-прежнему на дне. Наполните второй — и вы увидите, как расширяются глаза вашего товарища: монета исчезла.
Фокус прост: вторую монету вы положили не в стакан, а под него.
Заставить купюру остаться на месте после перемещения стакана
Поставьте два стакана на стол дном вверх. Положите на них сверху купюру. Заключите с товарищем пари: купюру забирает тот, кто сможет не уронить ее после того, как один из стаканов переместится.
Все, что вам надо для победы, — это монетка: заверните ее в банкноту с того края, который останется на стакане.
Не уронить монету
Возьмите стакан. Положите на него игральную карту так, чтобы один ее край сильно выступал. Поспорьте с друзьями, что сможете положить на этот край монету и она не упадет.
После того как все безуспешно попытаются это проделать, с невозмутимым видом просто налейте в стакан воды до самых краев. Теперь монетка останется на месте.
Заставить скрепку плыть
Поставьте в центре вашей компании глубокую тарелку с водой. Достаньте из кармана две железные скрепки и предложите друзьям сделать так, чтобы скрепка не утонула в воде. Разумеется, это никому не удастся.
Кроме вас. Выгните одну из скрепок под углом в 90 °, положите на нее вторую. Опустите на воду и в воде уберите нижнюю согнутую скрепку. Готово!
Достать банкноту, не роняя спички
Соорудите следующую конструкцию: поставьте на стол два стакана дном вниз. Под один из стаканов положите банкноту. Между ними примерно на 1/2 высоты стакана поместите спичку. Банкноту заберет тот, кто сможет ее достать, не уронив спичку. Звучит нереально, верно?
Но все просто: подожгите спичку и потушите ее.
Перевернуть наполненный водой бокал, не пролив ни капли
Звучит уже фантастически. И ваши друзья даже вряд ли станут пробовать.
А зря: достаточно просто плотно приложить лист бумаги к бокалу и перевернуть.
Поднять стакан при помощи воздушного шарика
Главной проблемой здесь станет найти в баре воздушный шарик. Но мы думаем, что в пылу азарта можно раздобыть все что угодно. Тем более что наблюдать за попытками друзей, которые наверняка разобьют парочку стаканов, очень весело.
Когда они закончат, зажгите спичку и бросьте на дно стакана. Приложите к горлу стакана воздушный шарик и поднимайте конструкцию.
Разрезать лайм сигаретой
Скорее всего, этот вызов для ваших друзей прозвучит так, будто вы идете ва-банк или вовсе сошли с ума. Ведь, казалось бы, сигарета — отнюдь не острый предмет. Тем не менее разрезать с ее помощью фрукт — вполне выполнимая задача.
Подожгите фильтр сигареты и затушите его, придав фильтру острую форму. Затем резким движением руки разрежьте лайм.
Важный нюанс
Конечно, ваши друзья могут изловчиться и выиграть некоторые пари другими способами. Чтобы этого не случилось, лучше предложить перечень предметов, среди которых будет замаскирован один необходимый, и выставить условие, что ничего больше использовать нельзя. Так вы окончательно собьете соперников с толку и сможете быть уверены, что все пойдет по вашему плану.
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По материалам 5-Minute Crafts, tophype
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