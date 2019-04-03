100 ненужных вещей, которые мешают вам начать новую жизнь

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Держим пари, что у каждого в доме найдется куча хлама, который не используется, но бережно хранится годами. Более того, многие даже не осознают, что это мусор, от которого давно пора избавиться. Квартира превращается в склад барахла, уборки хватает от силы на один день — настроение портится. Окруженные беспорядком, мы чаще ленимся, поддаемся негативным мыслям и даже заболеваем. Есть ли выход из этого положения?

Мы в AdMe.ru составили список из 100 бесполезных вещей, которые надо немедленно выбросить, чтобы получить восхитительный прилив энергии и изменить свою жизнь.

1. Старые приглашения и открытки. Вряд ли вы будете перечитывать их каждую неделю и бережно складывать обратно. Увы, это просто лишняя макулатура.

2. Непишущие ручки. Поверьте, чуда не случится: они не запишут. Избавляемся!

3. Старые вечерние платья. Маловероятно, что вы через 10 лет снова наденете платье на выпускной. Продайте или отдайте его кому-то другому.

4. Неактуальные документы. Едва ли вы с наслаждением перечитываете договор на аренду квартиры, которую снимали 5 лет назад, или копию заявления на отпуск. Все, что неактуально, — долой!

5. Старая или почти закончившаяся косметика. У любой косметики есть срок годности. Да и если вы уже давно не пользуетесь ею, почему она все еще занимает место у вас на полке?

6. Ненужные чеки. Выбрасываем без жалости.

7. Домашний телефон. Если вы не можете вспомнить, когда пользовались им в последний раз, зачем он собирает пыль?

8. Загадочные провода и зарядки. В каждом доме можно найти кучу проводов и зарядок для давно потерянных гаджетов.

9. Визитные карточки. У нас часто хранятся визитки людей и организаций, которыми мы никогда не воспользуемся.

10. Изношенные, потерявшие форму бюстгальтеры. Лучше всего они будут смотреться не в вашем шкафу, а в мусорном контейнере. Они выглядят некрасиво и не выполняют свои функции.

11. Старые мягкие игрушки. Увы, со временем они превратились в пылесборники и в них уже некому играть. Если игрушки в хорошем состоянии, их можно передарить, если нет — в мусор.

12. Подарки, которыми вы не пользуетесь. Передарите их кому-нибудь, отдайте на благотворительность или выбросите без зазрения совести.

13. Изношенное постельное белье. Полинявшее белье или белье с дырками очень сильно портит настроение и выглядит совсем неэстетично.

14. Дырявые носки. Или зашивайте, или на помойку!

15. Ненужная музыка в телефоне или компьютере. Расстаньтесь с ней, как с прошлым, которое уже не вернется.

16. Бутылки с остатками чистящих средств. Если вы по каким-то причинам не можете употребить жалкие остатки чистящего средства, то не мелочитесь и просто выбросите его.

17. Вещи, которые вам малы или не нравятся всегда можно передарить или отправить на благотворительность (в детский дом, центр помощи нищим и так далее).

18. Почти закончившиеся шампуни, лосьоны, гели, кремы. С какой целью вы храните эти «сокровища»?

19. Сувениры из путешествий. Как правило, они радуют глаз только первое время, а потом просто собирают пыль. Передарите их или отправьте в мусорную корзину.

20. Засохший лак для ногтей. Даже если его разбавить, он не станет прежним.

21. Пробники косметики и туалетной воды. Если пробник свежий и вам нравится то, что внутри, используйте его. В противном случае выбрасываем!

22. Испорченные вещи. Выбрасывать любимые вещи, которые уже нельзя починить, больно, но необходимо.

23. Старая обувь. Если есть возможность дать такой обуви вторую жизнь, отнесите ее к мастеру, если нет — смело отправляйте пару в мусорку.

24. Потертые сумки и кошельки. Отдайте их на благотворительность. Если состояние совсем плохое — на переработку.

25. Кусочки и обрывки ненужной ткани. Одолжите их тем рукодельницам, которые могут сделать из них шедевр, или просто выбросите.

26. Лекарства с истекшим сроком годности. Ими уже все равно нельзя воспользоваться, к тому же они могут быть опасны, если вы случайно перепутаете их с другими медикаментами.

27. Испорченные продукты. Многие хранят продукты до заплесневения. Но недаром на упаковках прописывают срок их хранения.

28. Старые специи и крупы. У специй есть срок годности, а в крупах могут завестись нежелательные «гости». Поэтому убираем в мусор.

29. Кухонные принадлежности, которыми вы не пользуетесь. Выкиньте или отдайте тем, кому они действительно нужны.

30. Ненужные вазы для цветов. Если только они не служат украшением интерьера, то передарите, продайте или выкиньте в мусор.

31. Сломанные или лишние вешалки. Поверьте, они занимают в вашем шкафу куда больше места, чем заслуживают.

32. Старые елочные игрушки. Если это треснувшие, надломанные украшения или клубок дождика, то им самое место на свалке. Если же эти новогодние игрушки просто не радуют вас, передарите их или отдайте в детский дом.

33. Старые кружки. Те, что откололись или треснули, — в мусор; те, что еще в хорошем состоянии, отнесите на работу.

34. Сломанная электроника и техника. Ее можно предложить кому-то на запчасти или сдать на переработку в магазины техники.

35. Туристические брошюры и карты. Эти вещи становятся абсолютно бесполезны, как только вы возвращаетесь из путешествия.

36. Листовки, купоны на скидку и чеки с просроченными акциями. По ним уже невозможно получить скидку, а потому — в мусор!

37. Газеты и журналы. Отдайте эти разноцветные и черно-белые стопки на переработку. Итог: меньше пыли, больше пользы для природы.

38. Инструкции для сборки мебели. Скорее всего, вы будете собирать мебель только раз. Но, если вам вдруг понадобятся инструкции, их легко можно будет найти в интернете.

39. Старые ежедневники. Вряд ли они содержат актуальную информацию, а вот пойти на переработку могут.

40. Бумажные коробки из-под электроники. Чаще всего эти вещи служат бесполезными пылесборниками. Отнесите их на свалку, и у вас сразу появится много свободного места.

41. Старые цветочные горшки. Если вы не безумный растениевод, вряд ли они вам пригодятся.

42. Аксессуары для смартфона. Чехол потерся и вы уже давно купили новый? Тогда зачем хранить старый?!

43. Старые CD и DVD. Фильмы и музыка, которыми вы больше не увлекаетесь, просто занимают лишнее пространство. Отдайте их на утилизацию.

44. Банты и ленты от подарочных упаковок. Они, скорее всего, уже потеряли былой вид и теперь могут только собирать пыль.

45. Использованные батарейки. Вместо того чтобы бережно хранить, отнесите их в специальные пункты приема.

46. Настольные игры с недостающими деталями. Чаще всего их уже нельзя использовать и они просто занимают лишнее место на полке или в шкафу.

47. Старые аксессуары для волос. Резинки растянулись, а заколки поломались? Избавьтесь от них без жалости.

48. Учебники и конспекты. Все, что осталось со школьных и институтских времен, стоит либо подарить тому, кто в этом нуждается, либо выбросить.

49. Календари прошлых лет. Срок действия календаря истекает 31 декабря, после этого он уже ненужный хлам.

50. Запасные пуговицы от одежды. Если у вас есть 10 разных пуговиц и они не подходят ни к одной из ваших вещей, то имеет смысл избавиться от них.

51. Старая бижутерия. С этим тоже надо уметь расставаться, или отнести мастерице, которая сможет починить.

52. Красивые флакончики из-под духов. Они напоминают нам о парфюме, который уже давно закончился, и собирают пыль. Не лучше ли отнести их на переработку?

53. Хлам от дедушек и бабушек. Эти вещи могут быть дороги тем, что, глядя на них, вы вспоминаете о своих родственниках, но в действительности это абсолютно ненужные вещи.

54. Сломанные зонтики. Вы правда пойдете их чинить? Если нет — то с глаз долой.

55. Пустые спичечные коробки. Зачем они вам? Хранить соль?

56. Столовые приборы, которые остались от разных наборов. Если вы храните их, потому что вам неприятно пользоваться разномастной посудой, отдайте их тому, кому они нужны больше. Или отнесите до ближайшего мусорного контейнера.

57. Безделушки. Сколько ненужных фигурок, магнитов и бессмысленных фенечек пылится на ваших полках? Избавляемся!

58. Изношенные и дырявые полотенца. Вытираться ими явно неприятно, а предложить гостям и вовсе стыдно.

59. Любые старые канцтовары и мелки. Они уже вам не пригодятся, а занимают удивительно много места.

60. Старые контейнеры для еды. Избавьтесь от них, если они уже непригодны для хранения еды.

61. Пластиковая посуда. Зачем она занимает место, если вы пользуетесь обычными столовыми приборами?

62. Поцарапанная антипригарная посуда. Выкидывать жалко, но и толка от нее уже нет.

63. Сломанные гирлянды. Легче купить новые, чем несколько раз чинить те, что служили вам несколько лет. Расстаньтесь с ними.

64. Неиспользуемые очки. У вас поцарапались или треснули солнцезащитные очки или не подошли те, что вы приобрели в аптеке? Отправьте их на «покой».

65. Банки и баночки. Если вы не используете их, отдайте тем, кому они нужны, или утилизируйте.

66. Старые подушки. Скорее всего, они уже неудобные и полностью пропитаны пылью. Отнесите их на свалку.

67. Изношенные мочалки для тела или для мытья посуды должны меняться довольно часто, чтобы не стать рассадником бактерий.

68. Изношенные коврики для ванны лучше выбросить. Порадуйте себя красивым новым ковриком, на который будет приятно наступать.

69. Корм для домашних животных, который они не едят. Со временем в нем могут завестись насекомые. Лучше выбросить.

70. Чулки и колготки со стрелками. Если их уже невозможно зашить, то зачем вы храните их в своем гардеробе? Для ностальгии?

71. Книги, которые вы не хотите читать или перечитывать. Лучше отдать их в библиотеку. Там они точно пригодятся.

72. Мелкие монеты. Соберите все разбросанные по дому монетки и отправьте их в... копилку.

73. Загадочные шурупы, гайки и болтики. Иногда такие вещи просто магическим образом появляются у вас дома. Так отправьте их в мусор, а не в заветные коробочки для хранения всего.

74. Засохшие цветы. Если вы не составляете гербарии, то эти растения просто собирают пыль. Найдите в себе силы и расстаньтесь с ними.

75. Треснувшие рамки для фотографий. Это просто некрасиво. Сдайте стекло в пункты приема, остальное — на помойку.

76. Бытовые предметы, у которых давно истек срок эксплуатации. Такие вещи, как старая зубная щетка или растрескавшаяся мыльница, не принесут никакой пользы.

77. Игрушки для животных, в которые те уже не играют. Если вашему питомцу не нравится игрушка, вам незачем ее хранить.

78. Материалы для рукоделия. Если вы уже долгое время не прикасались к вышиванию или декупажу, передарите эти наборы или просто «удалите» их.

79. Шарфы, которые вы уже не надеваете. Передарите или выбросите.

80. Сережки без пары. И зачем вам хранить серьги, которые вы все равно не наденете?

81. Содержимое почтового ящика. Всевозможные брошюры, акции, рекламные буклеты и ненужные газеты прекрасно подходят для утилизации.

82. Ненужный спортивный инвентарь. Занимались боксом 5 лет назад, а боксерские перчатки все еще пылятся на полке? Или передарите, или выбросите.

83. Старые билеты. У вас их уже все равно никто не будет спрашивать.

84. Старая поломанная расческа. Не скупитесь и побалуйте себя и свои волосы новым аксессуаром.

85. Порванные джинсы. Если вы не любитель молодежной моды, выбрасывайте.

86. Устаревшее программное обеспечение. Очищать пространство нужно не только дома, но и в гаджетах.

87. Сломанный велосипед. Если велосипед уже нельзя починить, но он занимает весь ваш балкон, спросите себя, так ли он вам нужен.

88. Красивые обертки. Иногда они кажутся такими красивыми, что их жаль выкидывать, но на самом деле вы вряд ли употребите эту «красоту» в дело.

89. Коробки из-под конфет. Тоже безжалостно выбрасываем, даже если они в форме сердечка или единорога.

90. Детские рисунки. Ценность таких работ всегда определяется в количестве: чем их меньше, тем более они дороги сердцу. Выберите несколько лучших и оставьте только их.

91. Выпавшие зубы. Порой люди всю жизнь хранят свои молочные зубы. Зачем?

92. Ароматизированные свечи. Купили, потому что понравилась форма и цвет, но категорически не нравится запах? Передарите или избавьтесь от них навсегда.

93. Бутылки из-под соков или лимонада. Поверьте, вы вряд ли будете потом наливать туда питьевую воду и ходить с ней в поход.

94. Ненужная детская одежда. Она может пригодиться какому-нибудь ребенку в детском доме, а вместо этого собирает пыль у вас в шкафу.

95. Старые купальники. Они потеряли вид — признайте, вы уже не пойдете в них на пляж.

96. Ненужные сайты в закладках браузера. Удалите или отпишитесь от сайтов, групп и блоков, которые вам надоели, чтобы они не раздражали вас и не занимали ваше информационное пространство.

97. Дублирующие фотографии. Если у вас уже есть фото на электронном носителе, не нужно распечатывать или оставлять все подряд. Выберите только те, которые вам действительно нравятся.

98. Сломанные золотые и серебряные украшения. Такие драгоценности лежат мертвым грузом. Или почините их, или сдайте в ломбард.

99. Неподходящая обувь. Вы купили новую пару обуви, но быстро поняли, что она вам жмет и вы не можете в ней ходить? Либо подарите ее тому, кому она подойдет, либо расстаньтесь с ней.

100. Абсолютно все, что вам не нравится. Помните, вам должно быть комфортно в своем доме, и, если что-то из вещей вам не нравится, заставляет грустить, вызывает плохие воспоминания, от этого нужно избавиться без зазрения совести.