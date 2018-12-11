10 золотых правил макияжа, который сделает вас моложе и привлекательнее

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С помощью макияжа можно как украсить лицо, так и уничтожить его. Чтобы косметика делала вас только красивее, подчеркивала достоинства и скрывала недостатки, важно знать о распространенных ошибках и способах их избежать.

AdMe.ru разобрался, какие трюки помогут не только приручить возраст, но и скинуть несколько лет парой взмахов кисти.

Кожа

Существует интересный и относительно новый тип «молодящего» макияжа под названием gym-skin. Его суть состоит в том, что образ получается таким свежим и румяным, будто вы только что совершили легкую пробежку или немного потанцевали. Воссоздать такой макияж довольно просто, и потребуются лишь хайлайтер, мерцающая сыворотка, пудра с кремовой текстурой и не слишком насыщенные румяна. Предварительно стоит обильно увлажнить кожу кремом, нанося его массажными движениями для притока крови и кислорода. Хайлайтер наносится в основном на лоб, нос, подбородок и под бровями. Остальной макияж на ваш вкус: можно и вовсе не красить губы и глаза, а можно использовать глянцевый блеск и аккуратно накрасить ресницы тушью для более романтичного образа.

Если первый вариант кажется вам слишком сложным, то можно поступить и проще. Как вы наверняка знаете, главный секрет молодой кожи — это тщательное увлажнение. Об этом было упомянуто и в предыдущем пункте. При этом многие тональные средства, напротив, склонны сушить кожу. Чтобы лицо выглядело свежим и гладким, отдавайте предпочтение увлажняющим тональным основам, которые благодаря своим свойствам ложатся на кожу ровным слоем и не забиваются в морщинки, подчеркивая их еще сильнее. А также не ленитесь делать домашние или профессиональные маски.

Кожа под глазами особенно подвержена старению и с годами становится все тоньше и темнее. Однако это не повод замазывать круги тоннами консилера — это будет выглядеть еще более неэстетично, а излишки средства непременно забьются в морщинки и зрительно их подчеркнут. Чтобы осветлить кожу лучше пользоваться патчами и специальными кремами в качестве превентивных мер, а сиюсекундно замаскировать недостаток помогут специальные стики-корректоры желтого и розового цвета, которые вкупе с консилером отлично перекрывают темный цвет без использования десятков слоев.

Брови

С возрастом брови склонны выгибаться в дугу и истончаться. Благо исправить это достаточно просто — нужно лишь не перебарщивать с выщипыванием и поддерживать более-менее широкую форму. Также очень важно выбирать для подкрашивания правильный цвет. Черный или иссиня-черный цвета на ультратонких бровях, как правило, убирают с лица даже намек на юношескую свежесть. Лучше отдавать предпочтение более светлым и естественным оттенкам. А если ваши брови сами по себе глубокого черного цвета, то не закрашивать их полностью тенями, а лишь аккуратно оформлять карандашом, подрисовывая недостающие волоски и подравнивая форму.

Глаза

Равномерно обведенный со всех сторон глаз в среде визажистов даже получил шутливое название «глаз в рамочке». Но основной запрет все-таки касается именно подкрашивания нижнего века, ведь это делает глаза маленькими, уставшими и безжизненными. Чтобы не добавлять себе лишних лет, напротив, нужно стараться делать взгляд более открытым. Но, если же вы все-таки чувствуете себя неуютно, совсем не подкрашивая нижнее веко, лучше используйте тени и хорошенько растушевывайте по направлению к внешнему уголку глаза — это лучшая альтернатива грубой прямой линии.

Тот же самый эффект уставшего и неухоженного лица придают недостаточно растушеванные тени. Лежащие толстым и грубым слоем они выглядят грубо и дешево и моментально прибавляют несколько лет. Поэтому важно внимательно следить за тем, как оформлены границы теней на веках, например, на фото выше все выполнено профессионально и результат налицо!

Ресницы

Ресницы, как и брови, с возрастом редеют и довольно ощутимо «опускаются». Но восполнять их недостаток количеством туши — неудачное решение, так как выглядит это, как правило, нелепо, и к тому же излишки туши непременно осыплются, «украсив» собой и веки, и кожу под глазами.

Для свежего, молодого и открытого взгляда лучше всего воспользоваться современными способами завивки и ламинирования ресниц. Либо, если это не для вас, правильно использовать тушь: перед тем как покрасить, не забывать завивать реснички, наносить один или максимум два слоя, избегая неровностей и катышков, а также разделять ресницы специальной щеточкой, чтобы они ровненько обрамляли глаз одна к одной, а не слипались в «паучьи лапки».

Губы

Многие женщины, желая сделать губы визуально крупнее, грешат тем, что намеренно выходят за контур. Выглядит это, к сожалению, довольно неестественно и нелепо. Если вам очень хочется сделать губы пухлее, лучше использовать специальный макияж, когда ближе к центру наносятся осветляющие оттенки. А в случае, когда вам всего лишь хочется сделать контур более четким, но при этом избежать эффекта «нарисованных» губ, взгляните на правое фото сверху: не выделяйте контур полностью, проведите небольшие линии ближе к уголкам, посередине сверху и снизу, а затем растушуйте.

Может создаваться впечатление, что перламутровые помады освежают. На самом деле это не так, в частности из-за пигментов неестественного цвета (сиреневые, холодно-розовые, фиолетовые и так далее). По-настоящему освежают лицо и образ глянцевые блески и помады, в основном светлого или телесного цвета, правильно подобранные по цветотипу.