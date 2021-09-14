10 вроде бы нужных вещей, которые мы покупаем во время беременности, а на самом деле деньги зря тратим

Беременность — это особенное время для женщины. Во-первых, ее тело меняется с каждым днем. Во-вторых, хочется основательно и заранее подготовиться к появлению малыша. Поэтому список вещей, которые срочно нужно приобрести, постоянно увеличивается, а денежные траты начинают тревожить.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили мнения пользователей сети и специалистов, чтобы подготовить список покупок, без которых точно можно обойтись.

Специальная одежда для беременных

Во время беременности тело быстро меняется, поэтому приходится подбирать удобные наряды, которые не жмут и не давят в стратегических точках. К сожалению, специальная одежда стоит недешево: женщины в среднем тратят около $ 500 на различные детали туалета. При этом такая одежда не всегда удобна, а еще непонятно, куда ее пристроить после рождения малыша. Пожалуй, единственная действительно нужная вещь — это джинсы с эластичным поясом. Одежда для беременных — это частенько полный ужас. Я просто покупаю мешковатые платья и большие рубашки. И мне этого вполне достаточно. © loopylicky / Reddit

Накупила много разных сарафанов и платьев в ожидании чада. Стоило это удовольствие недешево, а главное, мне они совершенно не нравились. Одни наряды нещадно давили на пузо, а другие были малы в груди.

Дешевые аналоги мониторов сердечного ритма

Многие будущие мамы тревожатся о здоровье малыша и стараются проверять, как протекает беременность. Тем более что сейчас в интернете можно купить недорогие мониторы, которые отслеживают сердечный ритм плода. Однако специалисты не рекомендуют пользоваться такими устройствами. Во-первых, они отличаются от профессиональных моделей. Во-вторых, только медицинский работник может легко обнаружить сердцебиение и понять, все ли в порядке. А как влияет на здоровье мамы и чада частое использование ультразвуковых приборов, врачи пока не знают. Я профессиональная акушерка, и мое устройство для отслеживания сердечного ритма стоит порядка $ 750. Поэтому меня смущает, когда похожие приборы продают за $ 50–70. Кто занимается их сертификацией, безопасны ли они? Кроме того, будущие мамы обычно не знают, какое сердцебиение для плода нормально, а какое нет. Да и не могут отличить свой пульс от пульса малыша. © coreythestar / Reddit

Кремы от растяжек

Беременность часто оставляет следы на женском теле, в том числе и растяжки. Ученые склоняются к тому, что определенную роль здесь играет генетика. Помимо этого на появление полосок на коже влияет меняющийся гормональный фон женщины. К сожалению, большинство кремов, которые обещают избавление от напасти, не помогают. Зато они могут успокоить кожный зуд, который появляется, когда некоторые части тела начинают увеличиваться в размерах. Чтобы подобрать подходящее средство, стоит побеседовать с дерматологом. К сожалению, вы ничего не сможете поделать с растяжками. У кого-то они появляются, у кого-то нет. Я вот не пользовалась никакими кремами во время беременности, и у меня есть только полоски под грудью. © H8erade18 / Reddit

Всевозможные витамины, если их не прописал врач

Полноценное питание играет большую роль, когда женщина вынашивает ребенка. Зачастую будущие мамы самостоятельно начинают принимать различные витаминные комплексы, чтобы добавить побольше полезных веществ в свой рацион. Как показали последние исследования, особой пользы от этого нет. Если наблюдающий врач не назначил дополнительные препараты, то нужно пить только фолиевую кислоту и витамин D в некоторых регионах. Я попробовала принимать специальные мультивитамины для беременных. Промучилась 3 дня. Мало того, что пилюли гигантские, так они еще и вызывали у меня жуткую утреннюю тошноту. © prunellazzz / Reddit

Некоторые подушки для беременных

Вещь довольно удобная, но многое зависит от качества изделия и наполнителя. Кроме того, люди порой выбирают подушки, совершенно не обращая внимания на их размеры. В результате на кровати совсем не остается свободного места. Хорошие варианты стоят недешево, но и спать с ними удобнее. При желании такую штуку можно сшить самостоятельно на свой вкус. Обязательно смотрите на состав. Потому что с нашей подушкой спать невозможно: очень жарко. Там внутри что-то вроде синтепона, и возникает ощущение, что она копит тепло и потом сама его дополнительно генерирует. Советую сразу взять для нее запасную наволочку: шить самим неудобно. А если заляпается, искать новую сложно. Придется вспоминать модель, размер и производителя. © SwampLight / Pikabu

Много одежды для новорожденных

Помимо товаров для себя, многие мамы покупают и разную одежку для новорожденных. Причем иногда в огромных количествах. Все эти маленькие футболки, штанишки и платья выглядят так мило, что пройти мимо невозможно. Но малышам такое количество нарядов совершенно не нужно, а частое переодевание вызывает у младенцев раздражение. А еще дети растут очень быстро, и часть туалетов мгновенно отправляется на антресоли или выставляется на продажу. Когда готовились к рождению сына, я не могла спокойно пройти мимо отдела с одеждой для новорожденных. Скупила кучу маленьких футболок, штанишек, кофт и боди самого маленького размера. Каково же было мое изумление, когда новорожденный ребенок не поместился ни в одну вещь.

Молокоотсос и стерилизатор

Молокоотсос довольно полезный прибор, особенно если будущая мама планирует грудное вскармливание. Но не стоит приобретать эту вещь заранее. Многим не подходит та или иная модель, хотя другие пользователи ее искренне хвалят. Лучше взять несколько разных молокоотсосов на прокат (порой в роддомах предлагают такую услугу) и выбрать самый удобный. То же самое относится и к стерилизатору и бутылочкам. Если малыш не будет питаться смесью, то стерилизатор не потребуется. Бутылочки всевозможных размеров со всякими насадками и стерилизатор мы купили задолго до появления малыша. Но так ничем и не воспользовались: дитя до года провисело на груди и никаких других жидкостей не принимало. А пить ребенок начал сразу из чашки.

Машина для создания белого шума

Тревожась о том, что у младенца, а следовательно, и у родителей будут проблемы со сном, многие заранее приобретают специальные устройства, которые создают белый шум. Такие приборы действительно помогают быстрее заснуть, но действуют они не на всех малышей. Кроме того, слишком частое использование генераторов белого шума может навредить здоровью. Мы купили специальный прибор, и он оказался совершенно бесполезным. А вот бесплатное приложение отлично работает. © Androlly / Reddit

Некоторые виды специальных бандажей

Дородовые бандажи помогают многим женщинам, которые с определенного срока начинают испытывать боли в спине. Однако некоторые специалисты не рекомендуют носить эти изделия в течение длительного времени. К тому же это просто неудобно. Бандаж стоит покупать в специализированном магазине, заранее примерив его. В интернете можно отыскать более дешевые варианты, но некоторые из них станут пустой тратой денег. Заказала через интернет специальный поддерживающий бандаж, но так и не смогла его носить. © missmaimz / Reddit

Фартуки для кормления

Некоторые мамы заранее заботятся о том, как они будут кормить малыша грудью в общественных местах. К счастью, сейчас в продаже есть масса накидок и фартуков, которые легко скрывают это действо от посторонних глаз. У таких деталей туалета есть только 2 минуса. Во-первых, некоторые конструкции слишком громоздкие и теплые, а ведь их приходится носить с собой. Во-вторых, далеко не все дети радуются, когда их накрывают чем-то в процессе трапезы. В этом случае надевать подобные вещи бесполезно — гораздо проще носить с собой шарфик или легкую шаль. Я просто использую большой кусок легкой муслиновой ткани. Никогда не могла понять назначения этих специальных фартуков. © M****MeMolly / Reddit