10 причесок, которые могут навсегда испортить наши волосы

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Спорим, если у вас в детстве были косы, то вы наверняка ощущали себя как главная героиня анекдота про девочку, которая все время улыбается. Да-да, ту самую, которой косичку заплели потуже, чтобы до конца дня продержалась. Так мы и перенесли во взрослую жизнь привычку стягивать волосы, а заодно научились накручивать мокрые локоны на ночь и освоили целый ряд «прочных и долговременных» укладок.

В AdMe.ru даже немного растерялись, когда узнали, какой вред наносят некоторые привычные нам прически, аксессуары для волос и бьюти-процедуры.

1. Высокий хвост и тугие косы

Все эти прически объединяет одно — сильное стягивание прядей. Девушкам, которые постоянно носят подобные прически, не понаслышке знакомо чувство тянущей боли у корней волос. Между прочим, исследователи говорят, что это вовсе не фантомные ощущения. Из-за постоянного натяжения волосяные фолликулы повреждаются, что и приводит к болевым ощущениям при расплетании кос. Поэтому подобные плотные прически рекомендуют делать не чаще пары раз в неделю и никогда не оставлять их ночь. В это время волосы, как и весь наш организм, хотят отдыхать.

2. Начесы

По идее, такие прически относятся к разряду парадных, но некоторые из нас умудряются совершать подобное насилие над своей шевелюрой чуть ли не каждый день. В результате этого чешуйки, покрывающие волосы, могут начать слущиваться, а пряди станут ломкими и тусклыми.

3. Мокрая укладка

По сути это стягивание волос с двойной силой. Так что, как бы ни хотелось завернуть мокрые пряди в пучок или накрутить их на бигуди, не делайте этого. Влажные волосы становятся более эластичными и легче тянутся, но в подсохшем виде подобная нагрузка может оказаться им не по силам. В результате отдельные волоски будут просто рваться.

4. Заколки с металлическими зажимами и невидимки

Самые серьезные повреждения волосам наносят металлические заколки-автоматы. Во-первых, они стягивают волосы в одной плоскости, давая постоянную нагрузку на один участок головы. А во-вторых, в защелкивающийся замок часто попадают волосы. Это приводит к их заломам и даже вырыванию. Не лучшим вариантом для тех, кто заботится о красоте своей прически, станут и невидимки. Они заламывают волосы, а при снятии соскабливают кутикулу, травмируя ее. Безопаснее всего будет использовать пластиковые крабики с гладкими зубцами и безо всяких украшений.

5. Кератиновое выпрямление

Во время этой процедуры происходит разрушение связей между молекулами волос и меняется их структура. Локоны расправляются, становятся эластичнее и послушнее. Вот только не помешает помнить, что это лишь временный эффект: идеально гладкими волосы будут от 2 месяцев до полугода. И да, в состав многих используемых средств для выпрямления входят формальдегиды. Обработанные локоны плохо переносят влагу. Первые пару-тройку дней их нельзя будет даже помыть. А если вы решите сделать выпрямление волос перед отпуском на море, то просто выбросите деньги на ветер. Причем в самом прямом смысле: потоки горячего влажного воздуха быстро разрушат кератиновый слой.

6. Капсульное наращивание

Основная проблема в этом случае состоит в травмировании родных кончиков волос. Они просто могут не выдержать резко увеличившейся нагрузки. А наиболее уязвимыми места креплений становятся после мытья волос. После сна с мокрыми волосами или их неаккуратного расчесывания вы легко можете расстаться с частью новой прически. Именно поэтому после наращивания рекомендуется спать с аккуратно заплетенной (но не тугой) косой или собирать на ночь волосы в пучок.

7. Резинки со стразами или металлическими деталями

Лучше всего выбирать резинки без металлических креплений. Волосы легко цепляются за эти лишние детали и при любом неосторожном движении могут порваться или травмироваться. Хорошим выбором может стать обыкновенная тканевая резинка. Чем толще и мягче она будет, тем лучше: широкие резинки не так сильно пережимают волосы.

8. Металлические расчески и деревянные гребни

Многие из нас считают, что деревянная расческа — это на 100 % полезная штука. Увы, нет. От покупки деревянных гребней лучше воздержаться: их зубцы часто бывают не отшлифованы и больно царапают кожу головы. Если хочется чего-нибудь натурального и экологичного, лучше отдать предпочтение массажной деревянной щетке с закругленными зубчиками. Не лучшим выбором станут и гребни с частыми зубцами и металлические расчески. Все они заламывают и травмируют волосы, а расчески из металла даже могут дать реакцию на химию при окрашенных волосах.

9. Карвинг

Карвинг — это практически та же химическая завивка, только с использованием щадящих средств и с более естественным результатом. Непосвященному человеку будет казаться, что такие роскошные кудри у вас от природы. Но от побочных эффектов химии все равно никуда не деться. Карвинг рекомендуют делать только на здоровые волосы. Но даже в этом случае вы не будете застрахованы от появления секущихся кончиков или ломкости волос. И, кстати, эту процедуру нежелательно делать на окрашенных волосах: после карвинга их цвет может измениться в самую неожиданную сторону.

10. Эксперименты с домашними масками

«Домашнее и натуральное» не всегда означает «полезное». При неправильном использовании и частом применении даже знаменитое репейное масло может вызвать аллергическую реакцию на коже головы. Высок риск и при использовании желатиновой маски. В последнее время ее часто пытаются накладывать для домашнего ламинирования волос. Даже если удастся вычесать весь лишний желатин, то затянутые пленкой корни могут страдать от нехватки питательных веществ и отсутствия кислорода. Особенно вредна такая маска для жирных волос: пряди становятся тяжелее, труднее поддаются расчесыванию и приобретают неухоженный вид.