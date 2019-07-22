10 вещей с сайтов объявлений, которые не стоит покупать подержанными

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Сегодня как никогда популярны сайты с объявлениями о продаже различных товаров. Такие виртуальные агрегаторы уже давно потеснили не только бумажные газеты с рубриками «Куплю-продам», но и каталоги доступных товаров и секонд-хенды. Это удобно: не занимает много времени и гарантирует честную сделку. Казалось бы, в выигрыше и продавцы, и покупатели, но здесь не обходится и без подводных камней.

AdMe.ru выяснил, от покупки каких подержанных товаров лучше отказаться, чтобы обезопасить себя.

1. Посуда с антипригарным покрытием

Со временем тефлоновый слой стирается, что не только делает уход за кухонной утварью трудоемким, но и подвергает ее владельцев опасности. Дело в том, что поврежденное антипригарное покрытие выделяет вредные для организма вещества. Чтобы не подвергаться воздействию канцерогенов, лучше избежать покупки подержанной кастрюли или сковородки.

2. Блендер или кухонный комбайн

Мощность этих популярных кухонных девайсов медленно, но верно снижается, если часто ими пользоваться. Здесь же кроется и опасность: после наступления стадии так называемого «холостого жужжания» ремонт любимого помощника влетит в копеечку.

3. Пылесос

Хотя пылесос имеет минимальный функционал, с этим товаром тоже не все так просто. Нужно внимательно следить за тем, как он гудит и собирает пыль. Если прибор создает много шума и медленно всасывает, увы, покупку нельзя считать удачной. К тому же, покупая пылесос, бывший в употреблении, вы не будете знать точно, в каких помещениях его использовали. Возможно, им собирали ртуть, вытекшую из разбившегося градусника.

4. Мягкая мебель

Приобретя уютный диван или комфортабельное кресло, вы можете не подозревать о неприятном «бонусе»: вместе с подержанной мягкой мебелью можно совершенно бесплатно получить клопов, которых часто называют постельными или мебельными. Против этих хитрых и пронырливых насекомых зачастую оказываются бессильны даже службы дезинсекции. А если на мебели, купленной с рук, почищена или заменена обивка, присутствие паразитов будет еще менее очевидным.

5. Купальники

Многие люди брезгуют покупать одежду в секонд-хендах, больше доверяя товарам, размещенным на виртуальных досках объявлений. Однако риски и там, и там одинаковые, особенно это касается такого деликатного предмета гардероба, как купальники, — вместе с обновкой можно «приобрести» опасную грибковую инфекцию.

6. Зеркальный фотоаппарат

Когда-то такая техника числилась в лидерах продаж комиссионных магазинов, но времена меняются и покупатели становятся более разборчивыми. Если фотоаппарат продает выездной фотограф, неприятным сюрпризом могут стать царапины и прочие внешние дефекты, а также перегрев матрицы, который неминуемо возникает в результате длительной эксплуатации. Учитывая, что «зеркалки» часто используются для записи видео, механизм изнашивается очень быстро.

7. Плазменный телевизор

Вопреки тому, что для производства телевизоров с плазменными панелями используются инновационные технологии, они имеют ограниченный срок службы. Если вы не хотите «наслаждаться» выгорающим и тускнеющим экраном и тратить на ремонт телевизора сумму, сопоставимую с приобретением нового, лучше воздержаться от такой покупки.

8. Велосипедный или мотоциклетный шлем

Главный, а иногда и единственный критерий, который предъявляют к шлему, — безопасность. К сожалению, очень часто дефекты на нем, появившиеся в результате износа, незаметны невооруженным глазом. Также шлем, который носил кто-то до вас, может стать переносчиком туберкулеза. К тому же старое изделие рискует сломаться от неосторожных движений.

9. Детское автокресло

Обивка таких кресел быстро покрывается потертостями, а крепежи и ремни безопасности приходят в негодность. А если автомобильное кресло побывало в аварии, по внешнему виду это невозможно определить. Это тот случай, когда на продажу выставляют вещь, которая должна быть утилизирована. К тому же, учитывая, что год от года технологии безопасности прогрессируют, лучше не покупать автокресло с рук.

10. Сноубордические и лыжные ботинки

Такую обувь опасно покупать бывшей в употреблении, и дело тут не только в креплениях, которые слабеют в ходе разнашивания. Есть и другая проблема: ботинки подстраиваются под ногу первого владельца и все ее анатомические особенности раз и навсегда. Так что ни о каком комфорте для нового владельца не может быть и речи.