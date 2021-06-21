10 вещей, о которых мы вечно забываем во время уборки, и поэтому чувствуем себя неуютно

Вы наверняка не раз ловили себя на том, что после очередной уборки не замечаете безукоризненной чистоты. Все дело в том, что мы можем пропускать некоторые предметы и участки, которые кажутся нам незаметными или незначительными. Тем не менее впоследствии, касаясь ручки кухонного шкафа, шершавой от налета; надевая грязные тапочки или бросая взгляд на пыльный удлинитель, мы невольно испытываем стресс, хотя не отдаем себе в этом отчета.

Мы в AdMe.ru решили покопаться и проанализировать, какие детали большинство людей упускает во время уборки. И поняли, что исправить это на удивление очень легко, и самочувствие намного улучшится.

10. Радиатор отопления

Очищать радиатор изнутри кажется сложной задачей, поэтому возникает соблазн оставить все как есть, тем более что скопление там пыли незаметно. Однако невидимость пыли не делает ее менее аллергенной. К тому же любые порывы воздуха легко вытолкнут ее наружу, и она осядет на ближайших поверхностях, которые вы уже протерли. На самом же деле очистить батарею вовсе не сложно. Нужно выключить ее и пропылесосить с помощью узкой насадки. Затем подложить снизу бумагу, чтобы вытолкнуть на нее остатки грязи, и протереть губкой, смоченной в мыльном растворе.

9. Корзина для грязного белья

Корзина для белья требует внимания и регулярной очистки так же, как и контейнер пылесоса, который мы периодически не только опорожняем, но и моем. Ведь одежда, которую мы в нее кидаем, бывает влажной, припорошенной уличной пылью, может содержать следы пищи и так далее. А значит, эта емкость легко и быстро становится рассадником микробов. Метод очистки корзины зависит от ее типа. Пластиковые контейнеры легко моются под струей воды либо протираются губкой. Плетеные корзины можно пропылесосить и протереть тряпкой. Тканевые же легко помещаются в стиральную машину либо замачиваются в мыльном растворе и стираются вручную.

8. Домашние тапочки

Какие бы домашние тапочки вы ни носили: махровые, флисовые, меховые и так далее, — все они требуют ухода. И речь не только об эстетике, но и о дезинфекции. Ведь дома наши ноги не перестают потеть. К тому же мы нередко сразу, только сняв уличную обувь, надеваем тапки на влажные ноги. Большинство тапочек из хлопка можно спокойно замачивать в мыльной воде и затем стирать с помощью мягкой щетки. Если же у вас, например, меховая домашняя обувь и вы боитесь, что она испортится, тщательно протрите тапки мыльной губкой, затем уберите остатки моющего средства влажной тряпкой. Потом вытрите сухой тканью, набейте бумажными полотенцами и оставьте на ночь, чтобы впиталась вся влага.

7. Ручки холодильника и кухонных шкафов

Ручки холодильника и морозильной камеры, а также кухонного гарнитура мы трогаем далеко не всегда идеально чистыми руками, что неудивительно. Поэтому ручки покрываются пятнами и становятся сальными, что может привести к появлению бактерий. Чтобы этого не допустить, хотя бы раз в неделю стоит пройтись по ним губкой, смоченной в мыльном растворе. Да, этого действительно достаточно. В результате прикосновение к гладким поверхностям будет доставлять удовольствие и усилит ощущение чистоты и свежести после уборки.

6. Расческа

В первую очередь на расческах скапливаются не обломки волос, а пыль, кожное сало, перхоть и средства для ухода за волосами, которые образуют прекрасную питательную среду для бактерий. Чтобы не допустить этого, достаточно промывать расческу хотя бы раз в 2 недели. Для этого необходимо очистить ее от волос. Затем надо наполнить какую-нибудь емкость водой с добавлением шампуня, замочить на некоторое время в этой жидкости расческу и тщательно почистить ее с помощью ненужной зубной щетки. Потом достаточно вытереть расческу насухо полотенцем.

5. Панели управления на кухонных приборах

Кнопки и регуляторы на микроволновке, плите, тостере, кофеварке и любых других бытовых приборах тоже требуют внимания и регулярной чистки. Однако не все панели управления можно обрабатывать одним и тем же методом. Так, в случае с классическими рычагами плиты вполне допускается использование химических и даже абразивных средств. А сенсорные панели, например микроволновой печи или мультиварки, рекомендуется протирать тряпкой или губкой, смоченной только в воде, а затем немедленно высушивать.

4. Кнопка слива унитаза

Поскольку мы касаемся кнопки слива не очень чистыми руками, очевидно, что мыть ее совершенно необходимо. Тем не менее зачастую это может вылетать из головы, так как чистка остальных поверхностей унитаза кажется нам более важной. Стоит озаботиться этим вопросом и протирать кнопку с помощью влажной салфетки или тряпки, смоченной в антимикробном средстве.

3. Задняя поверхность телевизора

Задняя поверхность телевизора редко удостаивается внимания, так как пыль на ней не видна. Но здесь происходит то же самое, что с радиатором: пыль поднимается в воздух и оседает на других участках. Поэтому следует посвятить этой части прибора несколько секунд и протереть ее мягкой тканью из микрофибры, как и сам экран. Химические средства ни для экрана, ни для пластика использовать не следует, так как они могут легко повредить такие поверхности.

2. Стакан для зубных щеток

Все уже усвоили, что зубные щетки нужно менять раз в 3–4 месяца, а также сразу после болезни. Только вот большинство из нас не задумывается о стаканах для щеток. Тем временем это местечко — рай для микробов, бактерий и даже плесени, которые вполне могут перейти на щетки, а впоследствии и стать угрозой для здоровья. Благо обезопасить себя довольно легко. Достаточно хотя бы во время еженедельной уборки промыть стакан или держатель для щеток горячей водой, при необходимости почистить щеточкой изнутри, затем наполнить антибактериальным ополаскивателем для рта и оставить на несколько минут. Потом вылить жидкость и дать емкости высохнуть.

1. Розетки и удлинители

Розетки и удлинители требуют ухода как снаружи, так и в углублениях, и это не только вопрос порядка и эстетики. Дело в том, что скопление пыли возле любой электроники пожароопасно, так как при возникновении замыкания и искр пыль может легко вспламениться и стать причиной пожара. Самый простой способ чистки углублений — использование пылесоса с узкой насадкой. Для мытья проводов вполне подойдут влажные салфетки или паста из воды и соды. Ее необходимо нанести на провод, дать ей высохнуть, а затем протереть провод влажной губкой. Главное, избегайте излишней влажности и обязательно вытирайте все насухо.