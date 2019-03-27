10 вещей, о которых лгут бьюти-блогеры

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Самые популярные бьюти-блогеры зарабатывают от $ 160 000 до $ 1 200 000 в год. Неудивительно, что такая профессия становится мечтой тысяч рядовых интернет-пользователей. К сожалению, немногие из них в погоне за подписчиками, просмотрами и сотрудничеством со знаменитыми брендами готовы в своих аккаунтах рассказывать исключительную правду о продуктах и услугах индустрии красоты.

AdMe.ru решил разобраться, действительно ли все, что продвигают бьюти-блогеры, так нужно обычным девушкам и все ли хитрые советы по уходу за собой по-настоящему полезны. Проверьте, возможно, в статье вы найдете и ваши привычные продукты или лайфхаки.

1. Силиконовый спонж

Силиконовый спонж необходим для нанесения тональной основы и консилера. Тем не менее у профессионального визажиста его можно увидеть крайне редко. Из-за своей гладкой и ровной поверхности такой спонж просто размазывает крем по лицу. Им практически невозможно растушевать средство, в том числе по контуру. Кроме того, в отличие от привычных спонжей, он подходит только для жидких и кремообразных основ.

2. Праймер для ресниц

Считается, что такая база для ресниц облегчает нанесение туши и позволяет ей ложиться более равномерно. Также с ее помощью ресницы выглядят длиннее и гуще. Но подобный эффект можно получить и нанесением большего количества слоев обычной туши либо комбинацией удлиняющей и придающей объем. Ведь праймер — это, грубо говоря, еще один дополнительный слой средства на ресницах, который, кстати, утяжеляет их.

3. Только азиатская косметика

Необходимо понимать, на кого ориентирован определенный географический рынок косметики, и выбирать продукты под соответствующие цели. Так, в Азии основными мотивами считаются отбеливание кожи и профилактический уход. А западная косметика, например, получила признание в борьбе с возрастными изменениями, израильская — в лечении акне и т. д. Вот почему не стоит уповать на косметику только какого-либо одного региона для решения всех проблем одновременно.

4. Патчи для кожи вокруг глаз

Некоторые блогеры говорят о гидрогелевых патчах как о своем ежедневном ритуале по уходу за кожей вокруг глаз. Они обладают охлаждающим эффектом и на время устраняют внешние неприятные признаки: отечность, темные круги. За 15–20 минут патчи передают коже все вещества, которыми пропитаны, на чем их действие заканчивается. То есть целесообразно использовать патчи не ежедневно, а перед важными мероприятиями или в каких-то экстренных ситуациях. Тем более нет смысла оставлять их на лице, как нередко советуют, на всю ночь.

5. Большое количество кистей для макияжа

Визажисты признаются, что большой арсенал различных кистей для макияжа хоть и создает вау-эффект в глазах клиентов, но не является необходимостью в повседневной жизни, как это демонстрируют некоторые блогеры. Профессионалам большой набор нужен на случай, когда нет времени, чтобы помыть кисти: в течение дня у них, как правило, несколько заказчиков. Для повседневного же использования требуется всего 5–7 кистей.

6. Силиконовый мат для мытья кистей

Силиконовый мат также является по большей части просто модным атрибутом. Стоимость такого оригинального коврика — $ 15–25. Одно из преимуществ — наличие крепления-присоски, с помощью которой мат не скользит во время использования. В остальном это просто поверхность разной степени ребристости — для множества видов кистей. Для такого мата есть немало альтернатив, которые не только стоят дешевле, но и прекрасно справляются с мытьем инвентаря. Например, резиновые ручные массажеры для тела или простые DIY-конструкции.

7. Тканевые маски для лица в самолетах

Фото гуру красоты в тканевых масках с борта самолета уже мало кого удивляют. Однако эффективность такого косметического продукта сомнительна. Она снижается при использовании в самолете. Воздух здесь настолько сухой, что маска отдает часть влаги и ему, а не только коже, как необходимо. Можно сделать маску примерно за 12 часов до рейса, а незадолго до взлета и посадки нанести на очищенную кожу увлажняющий крем, причем более жирный, чем вы используете обычно.

8. Очередность активных ингредиентов в составе крема

Распространенный совет от блогеров — проверять, чтобы активный ингредиент в креме, например пептиды, был указан в составе первым. Иначе продукт якобы неэффективен. И это при том, что в одной и той же линейке даже крем и сыворотка будут иметь различия в составе. Само понятие «активные ингредиенты» — скорее маркетинговая уловка. Некоторые из них и не должны содержаться в креме в большом количестве. Часто достаточно, чтобы они занимали в составе место не дальше 15-го. Даже профессиональные косметологи не делают выводы о косметике по беглому знакомству с местами ингредиентов в списке на упаковке.

9. Кушоны

Кушон — компактное средство, которое объединяет в себе свойства тонального крема и пудры или хайлайтера. Наносится с помощью специальной подушечки. Это универсальное, но недешевое средство быстро стало популярным как обязательная альтернатива основы для макияжа. При этом кушон неспособен замаскировать темные круги под глазами или покраснения кожи и все равно требует дополнительных средств макияжа. А та самая подушечка для нанесения нередко становится рассадником бактерий, приводящих к проблемам с кожей.

10. Тени и пудра поверх помады

Один из распространенных лайфхаков в макияже — нанесение теней для век (для создания эффекта объема) или пудры для лица (для создания эффекта матовости) поверх губной помады. Этим трюком часто пользуются и профессиональные визажисты, к примеру для фотосъемок. Но он не подходит для ежедневного макияжа, как обычно это демонстрируют блогеры. Заявленные эффекты держатся всего несколько часов. Та же пудра может подчеркнуть каждую складку на губах и не гарантирует, что цвет будет равномерным и тем более ярким.

Бонус

Часто бьюти-блогеры выкладывают фото своих заполненных брендовой косметикой шкафов и полок. Раскрученные амбассадоры красоты действительно нередко получают товар в качестве подарка или бартера за рекламу. А начинающие блогеры, не имея такой возможности, иногда пытаются снизить свои расходы на продвижение аккаунта или канала. Возможно, в том числе и поэтому в различных интернет-магазинах пользуются немалым спросом пустые флаконы и банки от дорогих оригинальных кремов и духов, которые приобретаются по невысоким ценам и позже заполняются более дешевым содержимым. А затем оказываются в постах будущих гуру красоты и макияжа.

А вы прислушиваетесь к советам бьюти-блогеров об обязательных составляющих вашей косметички? Есть ли у вас примеры их удачного или не очень применения?