10+ вещей, на которые не грех и раскошелиться, ведь вам это вернется сторицей

Пословица «скупой платит дважды» оправдывает себя даже во времена экономического кризиса. Понятно, что есть вполне очевидные вещи, на которых экономить — себе дороже. Например, не стоит жалеть деньги на медицинское обслуживание, обувь, страховку и услуги стоматолога. А затраты на образование с лихвой окупят себя в будущем.

Мы в AdMe.ru разобрались, в каких случаях экономия неуместна. Изучили мнение пользователей интернета и составили список таких вещей, на которые действительно стоит потратиться.

Посуда и постельные принадлежности

Для здоровья важно не только то, что мы едим, но и то, в чем мы готовим. Ученые считают, что даже самая «безопасная» посуда в мире может навредить, если ее неправильно очищать. Потребности в уходе зависят от состава кухонной утвари, и это следует учитывать при покупке. Что касается постельных принадлежностей, то обстановка в спальне является основным фактором качества нашего сна и самочувствия на весь день. Не стоит жалеть денег на лучшие постельные принадлежности, которые только можно себе позволить (матрас, одеяло на пуху, подушки, простыни), ведь мы проводим в кровати треть своей жизни. Еще стоит потратиться на столовые приборы и посуду — едим мы каждый день, да и готовим тоже. © Garrick Saito / quora

Монитор

Если вы проводите много времени за компьютером, то наверняка знаете, насколько важно иметь правильный монитор. Старомодные экраны могут вызывать заметное мерцание изображения, что является основной причиной усталости глаз. Монитор компьютера должен быть хорошего качества. Много ли в вашей жизни дней, когда вы не пользовались компьютером? © Garrick Saito / quora

Благотворительность

Конечно, благотворительность — это личное дело каждого, но давно известно, что забота о других помогает чувствовать себя счастливее. Так что лучше делать добро для других себе во благо, хотя бы по мере возможностей. Попробуйте помочь менее удачливому, и сами убедитесь, насколько это потрясающе. Нет ничего важнее на свете, чем изменять к лучшему жизнь других людей. © Youssef Mokhtar / quora

Зонт

Очевидно, что даже самый прочный аксессуар не способен выдержать сюрпризы природы в виде ураганов или сильных ливней, но если зонт изгибается при легком дуновении ветерка, особого смысла в нем нет. Лучше не поскупиться на покупку модели с системой «антиветер» или хотя бы со спицами из карбона, а не алюминия. Покупайте зонтик, который защитит вас от непогоды, не поржавеет и не вывернется наизнанку при сильном ветре. Что касается дизайна, то лучше выбрать базовый, нейтральный цвет. А еще убедитесь, что есть чехол для хранения. Также удобно, если в сумке — клипса или петля для ношения аксессуара. Если покупаете зонт в подарок, будьте осторожны в выборе дизайна, особенно если не знаете вкусы получателя. Вы можете любить кошек, но вашему дяде вряд ли понравится такой принт. © Zinenko Alina / quora

Бюстгальтер

Есть несколько важных правил, которыми следует руководствоваться при покупке этой незаменимой детали женского гардероба. Самое важное — это материал, из которого сшит бюстгальтер. Лучше выбирать дышащие ткани, чтобы не ходить весь день в синтетике. А если необходима поддержка с помощью косточек, то не стоит идти на компромисс в отношении качества. Неправильно подобранный бюстгальтер может привести к натиранию кожи, вызвать инфекцию, раздражение или даже головную боль.

Очки и контактные линзы

Тем, кто любит носить линзы, важно помнить о своевременной замене как их самих, так и раствора, в котором они хранятся. Что касается линз в оправе очков, то стеклянные, хоть и самые дешевые, — тяжелые и травмоопасные. Глаза слишком важный орган, чтобы на нем экономить. Недавно был у хорошего офтальмолога, который сказал, что линзы нельзя носить дольше положенного срока. Они обладают способностью пропускать кислород, чтобы роговица глаза могла дышать. Со временем линзы засоряются и теряют 90 % своей пропускной способности, после чего начинается кислородное голодание тканей глаза, что может привести к проблемам со зрением. © nkamelin / pikabu

Чемодан

Чемодан не относится к таким вещам, которые мы покупаем часто, но к его выбору следует отнестись серьезно — будет очень неприятно, если в дороге что-то порвется или сломается. К тому же работники авиакомпаний не всегда обращаются с зарегистрированным багажом бережно, поэтому лучше не экономить на качестве материала, из которого сделана кладь. Купите дешевый чемодан и после пары поездок поймете, почему не стоило экономить. Дорогая кладь, как правило, так качественно сделана, что на всю жизнь хватит. Посмотрите на членов экипажей в аэропортах — они используют классические чемоданы. На самом деле не мешало бы спросить у них совета. © Cameron Quinn / quora

Инженерные системы

Ремонт — это дорогое мероприятие, но специалисты не советуют жалеть средства на инженерные системы и их комплектующие. То есть на все то, что обеспечивает функционирование вашего жилища. Составьте список всех систем в вашем доме. Посмотрите год их установки. Получите мнения экспертов об ожидаемой продолжительности работы каждой из этих систем, а также о вероятной стоимости замены. Бам! Вы создали инструмент прогнозирования для ремонта дома. © Walter Edwin / quora

Няня для ребенка

Все понимают, что дети — самое дорогое, что есть у нас в жизни, но иногда возникает необходимость просить посторонних людей присмотреть за наследниками. Жаль, но не все няни могут равняться с Мэри Поппинс, а некоторых к детям и близко подпускать нельзя. В поиске хорошей няни вопрос о деньгах лучше не ставить на первое место, а позаботиться о безопасности малыша. Я много лет назад искала няню для дочери. Денег было не очень много, поэтому пришлось просить старенькую соседку за символическую плату присмотреть за ребенком. Она хорошая женщина, воспитала своих детей и даже 3 внуков, но 77 лет — солидный возраст. Однажды соседке стало плохо, когда она была дома с моей дочкой. Хорошо, что я как раз вернулась с работы, оказала женщине первую помощь и вызвала скорую. Потом до меня дошло, как сильно я рисковала.

Игрушки

В некоторых игрушках могут присутствовать вредные химические вещества. В декабре 2018 года Европейская комиссия предложила установить пределы для формальдегида и опубликовала Директиву по безопасности игрушек. Новое требование вступит в силу с 21 мая 2021 года. А пока жителям всех стран мира, а не только ЕС, следует внимательно смотреть на состав вещи, с которой будут контактировать маленькие исследователи.

Бытовая техника

Приобретая бытовую технику с рук, вы серьезно рискуете нарваться на недобросовестного продавца, которому и претензии потом предъявить не удастся. Но даже вещь из магазина, которая якобы стоит недорого, может обойтись вам в кругленькую сумму ежемесячно, ведь класс энергопотребления дешевой техники обычно на порядок ниже.