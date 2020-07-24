10+ вещей, на которые не грех и раскошелиться, ведь вам это вернется сторицей
Пословица «скупой платит дважды» оправдывает себя даже во времена экономического кризиса. Понятно, что есть вполне очевидные вещи, на которых экономить — себе дороже. Например, не стоит жалеть деньги на медицинское обслуживание, обувь, страховку и услуги стоматолога. А затраты на образование с лихвой окупят себя в будущем.
Мы в AdMe.ru разобрались, в каких случаях экономия неуместна. Изучили мнение пользователей интернета и составили список таких вещей, на которые действительно стоит потратиться.
Посуда и постельные принадлежности
Для здоровья важно не только то, что мы едим, но и то, в чем мы готовим. Ученые считают, что даже самая «безопасная» посуда в мире может навредить, если ее неправильно очищать. Потребности в уходе зависят от состава кухонной утвари, и это следует учитывать при покупке.
Что касается постельных принадлежностей, то обстановка в спальне является основным фактором качества нашего сна и самочувствия на весь день.
- Не стоит жалеть денег на лучшие постельные принадлежности, которые только можно себе позволить (матрас, одеяло на пуху, подушки, простыни), ведь мы проводим в кровати треть своей жизни. Еще стоит потратиться на столовые приборы и посуду — едим мы каждый день, да и готовим тоже. © Garrick Saito / quora
Монитор
Если вы проводите много времени за компьютером, то наверняка знаете, насколько важно иметь правильный монитор. Старомодные экраны могут вызывать заметное мерцание изображения, что является основной причиной усталости глаз.
- Монитор компьютера должен быть хорошего качества. Много ли в вашей жизни дней, когда вы не пользовались компьютером? © Garrick Saito / quora
Благотворительность
Конечно, благотворительность — это личное дело каждого, но давно известно, что забота о других помогает чувствовать себя счастливее. Так что лучше делать добро для других себе во благо, хотя бы по мере возможностей.
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Попробуйте помочь менее удачливому, и сами убедитесь, насколько это потрясающе. Нет ничего важнее на свете, чем изменять к лучшему жизнь других людей. © Youssef Mokhtar / quora
Зонт
Очевидно, что даже самый прочный аксессуар не способен выдержать сюрпризы природы в виде ураганов или сильных ливней, но если зонт изгибается при легком дуновении ветерка, особого смысла в нем нет. Лучше не поскупиться на покупку модели с системой «антиветер» или хотя бы со спицами из карбона, а не алюминия.
- Покупайте зонтик, который защитит вас от непогоды, не поржавеет и не вывернется наизнанку при сильном ветре. Что касается дизайна, то лучше выбрать базовый, нейтральный цвет. А еще убедитесь, что есть чехол для хранения. Также удобно, если в сумке — клипса или петля для ношения аксессуара. Если покупаете зонт в подарок, будьте осторожны в выборе дизайна, особенно если не знаете вкусы получателя. Вы можете любить кошек, но вашему дяде вряд ли понравится такой принт. © Zinenko Alina / quora
Бюстгальтер
Есть несколько важных правил, которыми следует руководствоваться при покупке этой незаменимой детали женского гардероба. Самое важное — это материал, из которого сшит бюстгальтер. Лучше выбирать дышащие ткани, чтобы не ходить весь день в синтетике. А если необходима поддержка с помощью косточек, то не стоит идти на компромисс в отношении качества. Неправильно подобранный бюстгальтер может привести к натиранию кожи, вызвать инфекцию, раздражение или даже головную боль.
Очки и контактные линзы
Тем, кто любит носить линзы, важно помнить о своевременной замене как их самих, так и раствора, в котором они хранятся. Что касается линз в оправе очков, то стеклянные, хоть и самые дешевые, — тяжелые и травмоопасные. Глаза слишком важный орган, чтобы на нем экономить.
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Недавно был у хорошего офтальмолога, который сказал, что линзы нельзя носить дольше положенного срока. Они обладают способностью пропускать кислород, чтобы роговица глаза могла дышать. Со временем линзы засоряются и теряют 90 % своей пропускной способности, после чего начинается кислородное голодание тканей глаза, что может привести к проблемам со зрением. © nkamelin / pikabu
Чемодан
Чемодан не относится к таким вещам, которые мы покупаем часто, но к его выбору следует отнестись серьезно — будет очень неприятно, если в дороге что-то порвется или сломается. К тому же работники авиакомпаний не всегда обращаются с зарегистрированным багажом бережно, поэтому лучше не экономить на качестве материала, из которого сделана кладь.
- Купите дешевый чемодан и после пары поездок поймете, почему не стоило экономить. Дорогая кладь, как правило, так качественно сделана, что на всю жизнь хватит. Посмотрите на членов экипажей в аэропортах — они используют классические чемоданы. На самом деле не мешало бы спросить у них совета. © Cameron Quinn / quora
Инженерные системы
Ремонт — это дорогое мероприятие, но специалисты не советуют жалеть средства на инженерные системы и их комплектующие. То есть на все то, что обеспечивает функционирование вашего жилища.
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Составьте список всех систем в вашем доме. Посмотрите год их установки. Получите мнения экспертов об ожидаемой продолжительности работы каждой из этих систем, а также о вероятной стоимости замены. Бам! Вы создали инструмент прогнозирования для ремонта дома. © Walter Edwin / quora
Няня для ребенка
Все понимают, что дети — самое дорогое, что есть у нас в жизни, но иногда возникает необходимость просить посторонних людей присмотреть за наследниками. Жаль, но не все няни могут равняться с Мэри Поппинс, а некоторых к детям и близко подпускать нельзя. В поиске хорошей няни вопрос о деньгах лучше не ставить на первое место, а позаботиться о безопасности малыша.
- Я много лет назад искала няню для дочери. Денег было не очень много, поэтому пришлось просить старенькую соседку за символическую плату присмотреть за ребенком. Она хорошая женщина, воспитала своих детей и даже 3 внуков, но 77 лет — солидный возраст. Однажды соседке стало плохо, когда она была дома с моей дочкой. Хорошо, что я как раз вернулась с работы, оказала женщине первую помощь и вызвала скорую. Потом до меня дошло, как сильно я рисковала.
Игрушки
В некоторых игрушках могут присутствовать вредные химические вещества. В декабре 2018 года Европейская комиссия предложила установить пределы для формальдегида и опубликовала Директиву по безопасности игрушек. Новое требование вступит в силу с 21 мая 2021 года. А пока жителям всех стран мира, а не только ЕС, следует внимательно смотреть на состав вещи, с которой будут контактировать маленькие исследователи.
Бытовая техника
Приобретая бытовую технику с рук, вы серьезно рискуете нарваться на недобросовестного продавца, которому и претензии потом предъявить не удастся. Но даже вещь из магазина, которая якобы стоит недорого, может обойтись вам в кругленькую сумму ежемесячно, ведь класс энергопотребления дешевой техники обычно на порядок ниже.
А у вас есть список вещей, на которых вы не стали бы экономить ни за что на свете? Поделитесь с нами?