10 вещей, которым вы можете научиться за 10 минут. А полезны они будут всю жизнь

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Часто мы не решаемся попробовать что-то новое из-за боязни зря потратить драгоценное время. Нам почему-то кажется, что многие навыки (например, умение концентрироваться или определять время без часов) нужно осваивать чуть ли не месяцами. А что, если процесс обучения отнимет у вас всего 10 минут?

AdMe.ru подсмотрел, какими лайфхаками делятся пользователи The Question, и сделал для вас подборку самых интересных, а главное, полезных советов.

1. Как выбрать самый вкусный апельсин или грейпфрут

Привлекательный на первый взгляд плод может оказаться сухим и невкусным. Сочный цитрус выбрать довольно просто: нужно просто взвесить его. В легком плоде, скорее всего, мало сока, и он будет по вкусу похож на опилки. Лучше еще покопаться в коробке и выбрать апельсины или грейпфруты, которые окажутся самыми тяжелыми по сравнению с плодами схожего размера. Они и будут наиболее вкусными и сочными.

2. Как научиться управлять своим вниманием

Современному человеку часто бывает нелегко сосредоточиться на работе, ведь вокруг так много вещей, отвлекающих внимание: хочется и с коллегами пообщаться, и сообщения в соцсетях проверить, и новости последние почитать. У вас тоже так? Тогда вам поможет простое упражнение. Поставьте таймер на 10 минут, сядьте ровно на стуле и в течение всего этого времени направляйте внимание на физические ощущения от дыхания. Когда внимание будет уходить в мысли или эмоции, как можно скорее возвращайте его обратно к дыханию. Если «не улетать» окажется слишком сложным, используйте «отмечание», то есть проговаривайте про себя свои действия: на вдохе — «вдох», на выдохе — «выдох». Это поможет научиться не отвлекаться на лишнее и полностью сконцентрироваться на том, чем вы занимаетесь в данный момент.

3. Как научиться быстро завязывать шнурки

Многие тратят на завязывание шнурков слишком много времени, пользуясь способом, которому нас научили еще в детстве. Но при правильном подходе к делу этот процесс может занимать считаные секунды.

4. Как компактно упаковывать вещи в чемодан

Рубашки, обувь, носки, белье, пара свитеров... Кажется, что для всего этого богатства потребуется огромная дорожная сумка. На самом же деле все вещи можно легко разместить в обычном рюкзаке, главное — грамотно складывать их (например, как показывает опытный путешественник Том Айзенберг).

5. Как открывать пачку со спагетти одним ударом

Оказывается, достаточно просто взять пачку со спагетти, развернуть вертикально и сильно стукнуть ею по столу. Макароны сами прорвут упаковку и «вырвутся на свободу». Главное, крепче держать пачку, чтобы ее содержимое не разлетелось в разные стороны. В самом видео — один способ, а еще можно просто ударить нижней частью ладони по дну упаковки.

6. Как определять время без часов

Достаточно точно определить время можно с помощью собственных пальцев. Расположите ладонь так, чтобы мизинец совпал с линией горизонта, а затем посчитайте, сколько пальцев уместилось между землей и солнцем. Каждый палец соответствует примерно 15 минутам до заката. Умножьте количество пальцев на 15, и вы узнаете, сколько осталось до наступления темноты.

7. Как научиться быстро засыпать

Чтобы избавиться от навязчивой бессонницы, можно использовать метод Эндрю Вейла, о котором мы уже рассказывали нашим читателям. А еще можно попробовать не засыпать. Сперва вспомните события дня. Так, прокручивая в голове мельчайшие детали (желательно в обратном порядке), вы очистите голову от забот и навязчивых мыслей. После этого приступайте к самому процессу засыпания: держите глаза широко открытыми и мысленно повторяйте: «Я не буду спать». Наш мозг плохо воспринимает частицу «не», и поэтому он сразу примется исполнять команду «буду спать».

8. Как быстро открыть банку с закручивающейся крышкой

Добраться до содержимого банки можно всего за несколько секунд. Ранее мы рассказывали вам, что можно аккуратно поддеть крышку столовой ложкой и выпустить из банки немного воздуха. А в этом видео есть еще один лайфхак, который можно взять на вооружение. Чтобы быстро расправиться с тугой крышкой, достаточно надеть на руку обычную резиновую перчатку. Прокладка из резины снижает риск проскальзывания руки, и крышку удается повернуть с первого раза.

9. Как перестать лить слезы при резке лука

Кто из нас не плакал, нарезая лук для салата или супа? Чтобы уберечь глаза, обычно предлагается смачивать нож холодной водой. Но есть и другой, более действенный способ. Очищенную от шелухи луковицу нужно 10 минут подержать в морозилке. Это действительно работает, и плакать во время резки лука вы точно не будете.

10. Как завязывать наушники, чтобы они не запутывались в кармане

Обидно, когда хочешь послушать по дороге музыку, а вместо этого приходится распутывать мешанину из проводов. Чтобы избежать этого, достаточно научиться правильно складывать наушники. Надо выдвинуть 4 пальца и обматывать вокруг них провода, предварительно оставив один конец длиной 4–5 см. Его следует обернуть вокруг сложенных наушников, чтобы из них получилась восьмерка. Когда обмотаете, у вас должно остаться два конца: с наушниками и со штекером, причем один из них будет снизу, а другой — сверху. Аккуратно заправьте их между сложенными проводами.

Готовы попробовать? Или вы можете поделиться своими полезными умениями, которые легко освоить за 10 минут?