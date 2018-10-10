10 вещей, которые умные люди делают в октябре, чтобы не разориться в Новый год

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Новогодние праздники на носу! Вам так не кажется, потому что за окном всего лишь октябрь? Чтобы все успеть и значительно сэкономить, планирование Нового года пора начинать прямо сейчас.

AdMe.ru собрал советы по подготовке к самому любимому празднику года: мы сами собираемся ими немедленно воспользоваться.

1. Запланировать поездку и купить билеты на праздники

Ранняя покупка билетов на самолет или поезд позволит значительно сэкономить. В октябре многие компании устанавливают адекватные цены и устраивают акции. А вот к декабрю цена вырастет, и придется выбирать не удобные места и подходящие даты, а те, что останутся. Анализы продаж авиабилетов показывают, что самые выгодные билеты появляются на сайтах примерно за 3 месяца, а наибольший рост цен наблюдается в последнюю неделю перед вылетом. Это касается и бронирования жилья: чем ближе праздники, тем меньше выбор и выше цены. В случае с предложениями от туристических агентств октябрь — последняя возможность купить тур не по завышенной цене. Если не успели, возможно, лучше дождаться периода «горящих туров» непосредственно в праздники.

2. Придумать и купить идеальные подарки

Новогодняя атрибутика торговых центров создает определенное настроение при поиске подарков. Но, покупая подарки в декабре, денег вы потратите гораздо больше. Запустив же подарочный марафон в октябре, вы получите возможность: придумать идельные презенты для близких;

выбрать удобное время для шопинга и не спешить;

сравнить цены и выбрать самый выгодный вариант;

заказать то, что нужно, по интернету и не переживать о сроках доставки;

распределить бюджет на несколько месяцев и не спускать ползарплаты на подарки в декабре;

потратить новогоднюю премию на себя, а не на подарки. А для новогоднего настроения на последние дни перед праздником оставьте покупку приятных безделушек: новых елочных украшений, сладких сюрпризов, открыток.

3. Купить билеты на новогодние представления

Подумайте о новогодних концертах и елочных представлениях для детей не тогда, когда они вот-вот начнутся и места можно будет найти только на галерке. Если они вообще будут. Осенью есть возможность выбрать лучшие места по хорошим ценам. Ближе к новогодним праздникам цена может вырасти до 40 %. К тому же вовремя купленные билеты могут стать отличным подарком «под елочку» для близких.

4. Забронировать место встречи Нового года

Поступайте как HR-специалисты крупных компаний, которые начинают планировать новогодние корпоративы и наперегонки бронировать уютные места для празднования еще в сентябре — октябре. Забронируйте места для предновогодних встреч с друзьями, для новогодней ночи, если не планируете встречать праздник дома. Поверьте, лучшие заведения не будут ждать долго, особенно это касается популярных ресторанов, загородных пансионатов, отелей. Некоторые заведения предоставляют скидку за факт раннего бронирования.

5. Составить список важных дел к празднику

Завершить перед Новым годом все домашние и рабочие дела полезно с психологической и практической точек зрения. Психологи отмечают, что начать новый год с чистого листа важно для самоощущения: вы сможете спокойно и расслабленно провести праздники с близкими, ни на что не отвлекаясь. Предновогодний план позволит ничего не упустить и продумать бюджет. И конечно, включите в него приятные предпраздничные хлопоты.

6. Записаться на новогоднюю фотосессию

Если вам пока не приходят в голову мысли о новогодних праздниках, то у фотографов уже открыта запись на фотосессии, чтобы все желающие могли успеть сделать снимки. Стоит забронировать съемку пораньше — это выгодно: Можно выбрать удобное время для съемки и студию по душе. Обратите внимание, что записи на выходные дни разлетаются как горячие пирожки.

Чем раньше состоится фотосессия, тем раньше вы получите готовые снимки.

Фотографии можно использовать как часть подарка: родители, бабушки и дедушки будут рады открыткам, магнитикам, фотокнигам с вашими новогодними образами.

7. Разобрать дальние углы квартиры, выбросить хлам

До конца года нужно успеть разобрать все дальние углы, до которых не доходили руки. Но слишком глобальная генеральная уборка перед праздниками не добавляет новогоднего настроения. Другое дело, если все делать постепенно. К тому же, разобрав к примеру, шкафы, можно успеть отдать вещи в благотворительные организации, которые проводят различные акции перед праздниками, либо немного заработать, продав ненужные предметы декора или одежду на специальных сайтах.

8. Записаться в салон красоты

То, что у хороших мастеров перед любыми праздниками всегда аншлаг, вовсе не секрет. Но каждый раз это становится сюрпризом для клиентов, которым срочно нужно быть красивыми. Не поленитесь записаться к важным мастерам заранее, чтобы не нервничать и не экспериментировать со сменой специалистов перед грядущей вечеринкой. К тому же такой подход позволит спокойно распределить время на проведение основных процедур, избежать накладок и спланировать бюджет.

9. Продумать и купить наряд для празднования

Классный новогодний наряд — это 70 % праздничного настроения для девушки. Поэтому подбирать его в условиях нехватки времени и нужных размеров — не лучшее решение. Продумайте свой образ заранее, и у вас будет время найти идеальный вариант по нужной цене. К тому же за пару месяцев можно успеть подкорректировать фигуру, не прибегая к насильственным диетам, а в спокойном режиме.

10. Найти необычные рецепты или варианты подачи привычных новогодних блюд

Без привычного оливье или селедки под шубой многие до сих пор не могут представить новогодний стол. Не нужно отказываться от любимых лакомств, но, чтобы не было скучно, сделайте и подайте их по-новому. Подумайте, каким будет ваш новогодний стол, и потренируйтесь в приготовлении новых блюд, чтобы в праздничную ночь поразить гостей. Некоторые продукты длительного хранения — икру, консервы, алкоголь — можно купить заранее, если вы попали на выгодную акцию.

А как вы считаете, ранняя подготовка — это хорошая идея? Планируете праздник или пускаете все на самотек?