10 вещей, которые не стоит делать перед посещением врача

5 1 12 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По данным исследования, более 30 % ошибочных диагнозов приводят к серьезному ущербу или смерти, а причиной некоторых из них являются проступки пациентов. Поэтому, обращаясь к врачу, важно помнить, что качество обследования зависит не только от специалиста, но и от вас.

Редакция AdMe.ru предлагает список советов, которые помогут вам избежать неточностей диагностики и сохранить здоровье.

1. Не делайте маникюр или педикюр перед посещением дерматолога

В среднем дерматолог распознает и лечит более 3 000 заболеваний. При полном осмотре врач должен изучить не только вашу кожу, но и ногти. Эта часть тела уязвима для грибковых инфекций. Более того, любые изменения состояния ногтей могут указывать на заболевания других органов. Для правильной диагностики дерматологу очень важно видеть естественное состояние ваших ногтей.

2. Не пейте алкоголь перед тестом на холестерин

Несмотря на то что пиво и спиртные напитки не содержат холестерин, в их составе много сахара, а также углеводов, которые могут вызвать резкий скачок холестерина в организме.

Вскоре ваш уровень холестерина вернется к норме, но врач может получить неверные результаты.

3. Не доводите себя до сильной жажды перед анализом мочи

Моча человека на 99 % состоит из воды и только на 1 % из кислоты, аммиака, гормонов, мертвых клеток крови, белка и других веществ, которые используются для анализа. Как видите, концентрация очень низкая. Таким образом, если вы сдадите 100 мл мочи, примерно 1 мл от общего объема жидкости подойдет для анализа. Пейте больше воды за несколько часов до процедуры, чтобы убедиться, что ваш организм выделяет достаточное количество необходимых веществ.

4. Не используйте дезодорант перед маммографией

Запрет на использование дезодоранта перед маммографией связан с составом этого средства, поскольку оно содержит мелкие металлические вещества. Во время процедуры легко принять эти металлы за кальцификацию, что является признаком развития рака. Результаты не только будут неверными, но и заставят вас изрядно понервничать.

5. Не ешьте красную пищу перед колоноскопией

Натуральная красная пища может изменить цвет толстой кишки и повлиять на результаты анализа. Среди продуктов, от которых необходимо отказаться по крайней мере за неделю до колоноскопии, — свекла, клюква, красная глазурь или леденцы, красная солодка, помидоры и томатный соус. Также следует помнить, что это не означает, что продукты другого цвета можно без разбора употреблять перед визитом к врачу. За день до медицинской процедуры рекомендуется принимать пищу в виде прозрачных жидкостей.

6. Не ешьте соленую пищу, перед тем как проверять артериальное давление

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять не более 2 300 мг соли в день. Помимо других вредных свойств, эта приправа способствует повышению артериального давления. Поэтому перед процедурой не следует употреблять фастфуд, орехи, бобы или другие продукты, содержащие много соли. В противном случае результаты могут оказаться завышенными.

7. Не принимайте лекарства перед анализом крови

За несколько дней до анализа для более точного результата стоит прекратить прием лекарственных средств, чтобы кровь могла очиститься. Что касается таблеток для обязательного ежедневного употребления, врачи рекомендуют принимать их сразу после обследования, а не утром до него. Однако в каждом конкретном случае лучше заранее обсудить этот вопрос со специалистом.

8. Не меняйте свой привычный режим

Наш организм — это стабильная система, которая требует определенного времени для адаптации к новому режиму. Например, бывалые путешественники знают универсальное правило, согласно которому смена часовых поясов потребует около 2 дней восстановления. Оказывается, когда вы ложитесь спать на час позже, чем обычно, ваше тело уже испытывает серьезный дискомфорт, который влияет на его общее состояние и различные показатели организма. То же относится и к другим процессам, таким как питание, потребление воды и уровень стресса.

9. Не используйте кремы, смазки или тампоны перед взятием мазка

Мазок из шейки матки является одним из наиболее важных тестов для определения здоровья женских органов. Врачи рекомендуют проводить этот анализ каждые 3 года. Учитывая, что зона анализа очень чувствительна к внешним факторам, необходимо помнить следующие правила: Не используйте тампоны за 48 часов до процедуры.

Не наносите кремы и смазки за 48 часов до процедуры.

Не используйте спермициды за 48 часов до процедуры.

Не делайте спринцевание за 72 часа до процедуры.

10. Не пользуйтесь гаджетами перед посещением офтальмолога

Постоянное напряжение глаз может указывать на серьезные проблемы и требует особого внимания. Но это состояние может носить временный характер из-за длительного использования гаджетов. Пока ваши глаза не отдохнут, зрение может ухудшиться на несколько часов. Если вы обращаетесь к офтальмологу за медицинской справкой на работу или в автошколу, вам нужно показать свой лучший результат. Вот список симптомов, которые помогут определить, напряжены ли у вас глаза. Если вы отметили у себя эти признаки, следует отложить визит к врачу на некоторое время, чтобы получить точный результат. Ощущение, что вы не можете держать глаза открытыми.

Жжение или зуд в глазах.

Размытость или двоение в глазах.

Повышенная чувствительность к свету.

Головные боли.

Приходилось ли вам откладывать посещение врача из-за неправильной подготовки к процедуре? Какими еще советами вы могли бы поделиться?