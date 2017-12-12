10 вещей, которые никогда не продают со скидкой

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Слово «распродажа» сродни магическому заклинанию, которое притягивает нас к прилавкам магазинов. Однако есть ряд товаров, на которых не стоит экономить. AdMe.ru собрал 10 таких вещей и нашел полезные советы, которые помогут отличить качественную продукцию от бюджетной имитации.

10. Шелк

Из всех натуральных тканей шелк обладает самой высокой прочностью. При этом он эластичен, пропускает воздух и остается сухим, впитывая влагу кожи. Именно эти свойства делают шелковые изделия максимально комфортными для использования. Полезный совет: чтобы отличить натуральную ткань от искусственной, необходимо собрать ее в складки и сжать на несколько секунд. Шелк практически не мнется, поэтому заломы должны быть едва заметны или отсутствовать вовсе.

9. Шерсть альпака

Шерсть альпака считается одной из самых дорогих в мире. Одежда из этого материала практически не мнется, на протяжении долгого времени сохраняет идеальный внешний вид. Соответственно, и стоит дорого. Цена за свитер стартует приблизительно от $ 100. Полезный совет: к качественному изделию прикрепляют образец шерсти, который поможет отличить оригинал от подделки. Для этого нужно вынуть одну из нитей и поджечь ее. Запах смолы и гари свидетельствует о том, что в составе ткани присутствует не более 10 % шерсти альпака.

8. Одежда из хлопка

Хлопковые ткани ценят за экологичность, гипоаллергенные свойства и комфорт, который они обеспечивают при носке. Чем больше хлопка в составе, тем дороже стоит изделие. Полезный совет: определить наличие синтетических примесей можно по характерному блеску. Кроме того, хлопок принимает температуру тела, а искусственные материалы всегда остаются холодными.

7. Джинсы

Соблазнившись низкой ценой и мыслью «хорошо ведь сидят», вы рискуете приобрести джинсы, которые растянутся после первой стирки. Качественный деним, в отличие от подделки, прослужит не один год. Полезный совет: перед покупкой сложите джинсы по швам. Если штанины имеют даже небольшую асимметрию — перед вами подделка. Также обратите внимание на качество фурнитуры и ровность строчек.

6. Обувь

Выбор обуви — вопрос не только эстетики, но и здоровья. Дорогие модели, как правило, имеют продуманный дизайн, который помогает избежать неприятных ощущений. Такая обувь не натирает, ее практически не чувствуешь на ногах. Полезный совет: чтобы проверить качество обуви, слегка согните ее. Подошва должна быть достаточно мягкой и гибкой. Верх ботинка при этом практически не деформируется. Также обратите внимание на ровность швов и равномерность цвета.

5. Ремень

Затертый ремень может испортить любой образ. Изделия из искусственной кожи хоть и стоят значительно дешевле, но быстро приходят в негодность. Если эта деталь одежды является частью вашего повседневного наряда, выгоднее приобрести одну качественную модель, вместо того чтобы разбивать сумму на несколько бюджетных покупок. Полезный совет: отличить натуральную кожу от кожзама довольно просто. Для этого нужно капнуть на поверхность пояса немного воды. Если влага впиталась, можно спрашивать у продавца, где тут у них касса.

4. Солнцезащитные очки

Некачественные солнцезащитные очки могут навредить зрению, так как линзы без специального фильтра практически не защищают глаза от ультрафиолетовых лучей. Полезный совет: надежность выбранной модели можно оценить по комплектации. Она должна состоять из чехла с выгравированным или тисненым логотипом компании, салфетки и паспорта. Также на внутренней стороне дужки должна быть гравировка с названием модели. В документе необходимо проверить наличие информации о проценте излучений UV-A, UV-B, UV-C и длине волн (в нанометрах), блокируемых линзами. Лучше отдать предпочтение очкам с маркировкой в 400 нм.

3. Часы

Дешевых элитных часов попросту не бывает. Акционная цена со скидкой 20 % — это также повод задуматься. В случае с этим аксессуаром действует правило: «лучше никаких, чем поддельные». Полезный совет: перед покупкой рассмотрите выбранную модель во всех деталях. Подделку может выдать даже малейший изъян: царапина или потертость на браслете, различия в цвете на стрелке и метках, кривизна выштамповки логотипа.

2. Помада

Натуральность состава помады напрямую влияет на ее стоимость, и аукционов неслыханной щедрости здесь практически не бывает. Об этом стоит помнить, когда промоутер предложит вам «органическую» продукцию со скидкой 70 %. Полезный совет: признаком качественной продукции служат такие компоненты в составе: воск (пчелиный, карнаубский или канделильский), масла (касторовое, кокосовое и др.), витамины А, Е, В, коллаген.

1. Духи

Низкая цена духов свидетельствует о низкопробных ингредиентах в их составе. В лучшем случае они выветрятся через полчаса, в худшем оставят резкий химический запах. Полезный совет: эффективный способ отличить оригинал от подделки — сверить серийный номер партии. Он должен быть нанесен на нижнюю часть флакона и совпадать с номером на упаковке.

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